क्या फार्म हाउस में की जा सकती है सिंघाड़े की खेती? इन 5 तरीकों से घर में ही उग आएगा ये फल

वहीं अगर सही न्यूट्रिएंट्स और मिट्टी का मिक्सचर तैयार किया जाए तो भी यह काम किया जा सकता है. सिंघाड़े के पौधे को पनपने के लिए काली या दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है. मिट्टी में गोबर की खाद या वर्मीकंपोस्ट मिलाकर टैंक के नीचे डालें. इससे पौधे को जरूरी पोषण मिलता रहेगा और फल का साइज भी काफी अच्छा और भारी निकलकर आएगा.