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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरक्या फार्म हाउस में की जा सकती है सिंघाड़े की खेती? इन 5 तरीकों से घर में ही उग आएगा ये फल

क्या फार्म हाउस में की जा सकती है सिंघाड़े की खेती? इन 5 तरीकों से घर में ही उग आएगा ये फल

Water Chestnut Cultivation: क्या आप अपने फार्म हाउस में ताजे और पौष्टिक सिंघाड़े उगाना चाहते हैं? तो फिर जान लें सिंघाड़े की खेती करने के 5 आसान तरीके.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 23 Jul 2026 12:02 PM (IST)
Water Chestnut Cultivation: क्या आप अपने फार्म हाउस में ताजे और पौष्टिक सिंघाड़े उगाना चाहते हैं? तो फिर जान लें सिंघाड़े की खेती करने के 5 आसान तरीके.

अक्सर लोग सोचते हैं कि सिंघाड़ा सिर्फ बड़े-बड़े तालाबों या पोखरों में ही उगाया जा सकता है. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर आपके पास फार्म हाउस है या थोड़ी सी खाली जगह है. तो आप वहां भी सिंघाड़े की पैदावार आसानी से ले सकते हैं. बस आपको सही तकनीक और थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है.

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फार्म हाउस में सिंघाड़ा उगाने का सबसे आसान तरीका है प्लास्टिक या सीमेंट का वाटर टैंक बनाना. आप जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें मोटी प्लास्टिक शीट बिछा सकते हैं या पक्का टैंक बनवा सकते हैं. इसमें कम से कम 1 से 2 फीट पानी भरकर मिट्टी की एक परत बिछाएं और पौधे लगाकर खेती की शुरुआत करें.
फार्म हाउस में सिंघाड़ा उगाने का सबसे आसान तरीका है प्लास्टिक या सीमेंट का वाटर टैंक बनाना. आप जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें मोटी प्लास्टिक शीट बिछा सकते हैं या पक्का टैंक बनवा सकते हैं. इसमें कम से कम 1 से 2 फीट पानी भरकर मिट्टी की एक परत बिछाएं और पौधे लगाकर खेती की शुरुआत करें.
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इसके अलावा बड़े साइज के ड्रम या फैब्रिक ग्रो बैग्स का इस्तेमाल करना. अगर आप कम जगह में शुरुआत करना चाहते हैं. तो 200 लीटर वाले प्लास्टिक ड्रम को बीच से काटकर उसमें पानी और उपजाऊ मिट्टी भर लें. यह तरीका फार्म हाउस के किसी भी कोने में आसानी से सेट हो जाता है और देखभाल करना भी बहुत आसान रहता है.
इसके अलावा बड़े साइज के ड्रम या फैब्रिक ग्रो बैग्स का इस्तेमाल करना. अगर आप कम जगह में शुरुआत करना चाहते हैं. तो 200 लीटर वाले प्लास्टिक ड्रम को बीच से काटकर उसमें पानी और उपजाऊ मिट्टी भर लें. यह तरीका फार्म हाउस के किसी भी कोने में आसानी से सेट हो जाता है और देखभाल करना भी बहुत आसान रहता है.
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फार्म हाउस में छोटा सा आर्टिफिशियल पोंड यानी कृत्रिम तालाब तैयार करके भी यह खेती की जा सकती है. अगर आपके पास अच्छी खासी जगह है. तो एक छोटा सा सुंदर तालाब बनवाएं. इसमें ना सिर्फ सिंघाड़े की बेल फैलेगी, बल्कि यह आपके फार्म हाउस के लुक को भी बढ़ाएगा. इसमें तालाब की मिट्टी का संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी होता है.
फार्म हाउस में छोटा सा आर्टिफिशियल पोंड यानी कृत्रिम तालाब तैयार करके भी यह खेती की जा सकती है. अगर आपके पास अच्छी खासी जगह है. तो एक छोटा सा सुंदर तालाब बनवाएं. इसमें ना सिर्फ सिंघाड़े की बेल फैलेगी, बल्कि यह आपके फार्म हाउस के लुक को भी बढ़ाएगा. इसमें तालाब की मिट्टी का संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी होता है.
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वहीं अगर सही न्यूट्रिएंट्स और मिट्टी का मिक्सचर तैयार किया जाए तो भी यह काम किया जा सकता है. सिंघाड़े के पौधे को पनपने के लिए काली या दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है. मिट्टी में गोबर की खाद या वर्मीकंपोस्ट मिलाकर टैंक के नीचे डालें. इससे पौधे को जरूरी पोषण मिलता रहेगा और फल का साइज भी काफी अच्छा और भारी निकलकर आएगा.
वहीं अगर सही न्यूट्रिएंट्स और मिट्टी का मिक्सचर तैयार किया जाए तो भी यह काम किया जा सकता है. सिंघाड़े के पौधे को पनपने के लिए काली या दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है. मिट्टी में गोबर की खाद या वर्मीकंपोस्ट मिलाकर टैंक के नीचे डालें. इससे पौधे को जरूरी पोषण मिलता रहेगा और फल का साइज भी काफी अच्छा और भारी निकलकर आएगा.
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इसके लिए पांचवा तरीका है पानी की सफाई और सही धूप का ध्यान रखना. सिंघाड़े की फसल को रोजाना 5 से 6 घंटे की अच्छी धूप चाहिए होती है. इसके अलावा, टैंक का पानी ज्यादा सड़ने न पाए, इसलिए समय-समय पर थोड़ा नया पानी मिलाते रहें. सही देखभाल मिलने पर पौधे में तेजी से फल बनने लगते हैं और आपकी मेहनत रंग लाती है.
इसके लिए पांचवा तरीका है पानी की सफाई और सही धूप का ध्यान रखना. सिंघाड़े की फसल को रोजाना 5 से 6 घंटे की अच्छी धूप चाहिए होती है. इसके अलावा, टैंक का पानी ज्यादा सड़ने न पाए, इसलिए समय-समय पर थोड़ा नया पानी मिलाते रहें. सही देखभाल मिलने पर पौधे में तेजी से फल बनने लगते हैं और आपकी मेहनत रंग लाती है.
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घर या फार्म हाउस में उगे ताजे और केमिकल-फ्री सिंघाड़े का स्वाद बाजार वाले सिंघाड़े से कहीं बेहतर होता है. अक्टूबर से नवंबर के महीने में जब फसल तैयार होती है, तो आप घर बैठे ही इसका भरपूर मजा ले सकते हैं. थोड़ी सी समझदारी से आप अपने फार्म हाउस में इसका बेहतरीन उत्पादन पा सकते हैं.
घर या फार्म हाउस में उगे ताजे और केमिकल-फ्री सिंघाड़े का स्वाद बाजार वाले सिंघाड़े से कहीं बेहतर होता है. अक्टूबर से नवंबर के महीने में जब फसल तैयार होती है, तो आप घर बैठे ही इसका भरपूर मजा ले सकते हैं. थोड़ी सी समझदारी से आप अपने फार्म हाउस में इसका बेहतरीन उत्पादन पा सकते हैं.
Published at : 23 Jul 2026 12:02 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Water Chestnut Farming News

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