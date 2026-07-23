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क्या फार्म हाउस में की जा सकती है सिंघाड़े की खेती? इन 5 तरीकों से घर में ही उग आएगा ये फल
Water Chestnut Cultivation: क्या आप अपने फार्म हाउस में ताजे और पौष्टिक सिंघाड़े उगाना चाहते हैं? तो फिर जान लें सिंघाड़े की खेती करने के 5 आसान तरीके.
अक्सर लोग सोचते हैं कि सिंघाड़ा सिर्फ बड़े-बड़े तालाबों या पोखरों में ही उगाया जा सकता है. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर आपके पास फार्म हाउस है या थोड़ी सी खाली जगह है. तो आप वहां भी सिंघाड़े की पैदावार आसानी से ले सकते हैं. बस आपको सही तकनीक और थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है.
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Published at : 23 Jul 2026 12:02 PM (IST)
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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
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