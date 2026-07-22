सब्जियों की खेती करने वाले किसान जरूर जानें ये 3 उपाय, बरसात में नहीं होगा नुकसान

बारिश के मौसम में मिट्टी की नमी की वजह से फंगस और बैक्टीरिया बहुत तेजी से फैलते हैं. इस नुकसान से पौधों को बचाने के लिए खेत में बेंटोनाइट सल्फर का प्रयोग जरूर करें. यह न सिर्फ फंगल बीमारियों को रोकता है. बल्कि मिट्टी में सल्फर की कमी पूरी करके सब्जियों का रंग, साइज और क्वालिटी भी बेहतर बनाता है.