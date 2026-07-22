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सब्जियों की खेती करने वाले किसान जरूर जानें ये 3 उपाय, बरसात में नहीं होगा नुकसान
Vegetable Farming Tips: बरसात के मौसम में सब्जियों की फसल को पानी और फंगस के नुकसान से कैसे बचाएं? जानिए वह 3 उपाय जो आपकी फसल को सड़ने से बचाएंगे और बंपर पैदावार देंगे.
बरसात का मौसम सब्जियों की खेती करने वाले किसानों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है. लेकिन इस मौसम में कुछ चुनौतियां भी आती हैं. लगातार होने वाली बारिश और जलभराव से फसल में सड़न और कीड़ों का खतरा काफी बढ़ जाता है.
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Published at : 22 Jul 2026 05:20 PM (IST)
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