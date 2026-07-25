कम से कम देखभाल में भरपूर फूल देते हैं ये पौधे, बालकनी को ऐसे बनाएं हरा-भरा

मनी प्लांट और स्पाइडर प्लांट दो ऐसे पौधे हैं जो हर भारतीय घर की पहली पसंद होते हैं. यह हैंगिंग बास्केट में नीचे की तरफ लटकते हुए बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं. इन्हें ज्यादा धूप की जरूरत नहीं होती और ये हवा को साफ करने का काम भी करते हैं. नए पौधे लगाने वालों के लिए इनसे शुरुआत करना काफी आसान रहता है.