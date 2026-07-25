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भेड़ पालन से कम लागत में ऐसे कमाएं तगड़ा मुनाफा
Sheep Farming Tips: कम जगह और कम खर्च में बेहतर कमाई के लिए भेड़ पालन एक बेस्ट बिजनेस है. मीट, ऊन और ब्रीडिंग के जरिए किसान कम समय में ही तगड़ा मुनाफा निकाल सकते हैं.
ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत और कम देखभाल में बेहतर कमाई करने के लिए भेड़ पालन कमाई का अच्छा जरिया बनता जा रहा है. अगर आपके पास ज्यादा ज़मीन या बहुत बड़ा बजट नहीं है. तब भी आप छोटे स्तर से इसकी शुरुआत कर सकते हैं. इसमें बाकी पशुपालनों के मुकाबले मेहनत और शुरुआत का खर्च दोनों बहुत कम होता है.
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Published at : 25 Jul 2026 05:09 PM (IST)
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