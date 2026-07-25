भेड़ पालन से कम लागत में ऐसे कमाएं तगड़ा मुनाफा

अगर आप सही तरीके और सही नस्ल जिसमें बीकानेरी, मारवाड़ी या जैसलमेरी जैसी देसी नस्लें शामिल है इनके साथ भेड़ पालन शुरू करते हैं. तो यह कम समय में बंपर प्रॉफिट दे सकता है. केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से भी भेड़ पालन पर कई सब्सिडी स्कीम्स चलाई जा रही हैं जिनका फायदा उठाकर आप अपना काम आसान कर सकते हैं.