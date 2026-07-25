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भेड़ पालन से कम लागत में ऐसे कमाएं तगड़ा मुनाफा

Sheep Farming Tips: कम जगह और कम खर्च में बेहतर कमाई के लिए भेड़ पालन एक बेस्ट बिजनेस है. मीट, ऊन और ब्रीडिंग के जरिए किसान कम समय में ही तगड़ा मुनाफा निकाल सकते हैं.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 25 Jul 2026 05:10 PM (IST)
Sheep Farming Tips: कम जगह और कम खर्च में बेहतर कमाई के लिए भेड़ पालन एक बेस्ट बिजनेस है. मीट, ऊन और ब्रीडिंग के जरिए किसान कम समय में ही तगड़ा मुनाफा निकाल सकते हैं.

ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत और कम देखभाल में बेहतर कमाई करने के लिए भेड़ पालन कमाई का अच्छा जरिया बनता जा रहा है. अगर आपके पास ज्यादा ज़मीन या बहुत बड़ा बजट नहीं है. तब भी आप छोटे स्तर से इसकी शुरुआत कर सकते हैं. इसमें बाकी पशुपालनों के मुकाबले मेहनत और शुरुआत का खर्च दोनों बहुत कम होता है.

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भेड़द पालन से कमाई का पहला सबसे बड़ा जरिया है इसका मांस. मार्केट में भेड़ के मीट की डिमांड सालभर हमेशा हाई बनी रहती है. जैसे-जैसे भेड़ों का वजन बढ़ता है, वैसे-वैसे इनकी मार्केट वैल्यू काफी अच्छी मिलती है. सही डाइट देकर कम समय में ही इनसे बेहतरीन मुनाफा आसानी से कमाया जा सकता है.
भेड़द पालन से कमाई का पहला सबसे बड़ा जरिया है इसका मांस. मार्केट में भेड़ के मीट की डिमांड सालभर हमेशा हाई बनी रहती है. जैसे-जैसे भेड़ों का वजन बढ़ता है, वैसे-वैसे इनकी मार्केट वैल्यू काफी अच्छी मिलती है. सही डाइट देकर कम समय में ही इनसे बेहतरीन मुनाफा आसानी से कमाया जा सकता है.
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कमाई का दूसरा सबसे अहम जरिया है भेड़ों से मिलने वाली क्वालिटी ऊन. भेड़ों के शरीर पर उगने वाले बाल यानी ऊन की कटाई साल में दो बार की जाती है. टेक्सटाइल इंडस्ट्री और ऊनी कपड़े बनाने वाली कंपनियों में इसकी भारी डिमांड रहती है. इससे पशुपालकों को नियमित रूप से एक एक्स्ट्रा इनकम का जरिया मिल जाता है.
कमाई का दूसरा सबसे अहम जरिया है भेड़ों से मिलने वाली क्वालिटी ऊन. भेड़ों के शरीर पर उगने वाले बाल यानी ऊन की कटाई साल में दो बार की जाती है. टेक्सटाइल इंडस्ट्री और ऊनी कपड़े बनाने वाली कंपनियों में इसकी भारी डिमांड रहती है. इससे पशुपालकों को नियमित रूप से एक एक्स्ट्रा इनकम का जरिया मिल जाता है.
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भेड़ पालन से होने वाली कमाई का तीसरा जरिया है भेड़ों के बच्चे बेचना. एक भेड़ साल में एक से दो बच्चों को जन्म देती है, जिससे फार्म में भेड़ों की संख्या तेज़ी से बढ़ती है. नए पशुपालक या ब्रीडिंग फार्म चलाने वाले लोग अच्छे नस्ल के बच्चों को काफी ऊंचे दामों पर आसानी से खरीद लेते हैं.
भेड़ पालन से होने वाली कमाई का तीसरा जरिया है भेड़ों के बच्चे बेचना. एक भेड़ साल में एक से दो बच्चों को जन्म देती है, जिससे फार्म में भेड़ों की संख्या तेज़ी से बढ़ती है. नए पशुपालक या ब्रीडिंग फार्म चलाने वाले लोग अच्छे नस्ल के बच्चों को काफी ऊंचे दामों पर आसानी से खरीद लेते हैं.
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इन मुख्य तीन तरीकों के अलावा भेड़ों के गोबर से तैयार होने वाली ऑर्गेनिक खाद भी अच्छी कीमत में बिकती है. भेड़ों का गोबर खेतों की मिट्टी के लिए बहुत ताकतवर माना जाता है. किसान अपने खेतों के लिए इसे खुद इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर लोकल मार्केट में बेचकर अतिरिक्त पैसे कमा सकते हैं.
इन मुख्य तीन तरीकों के अलावा भेड़ों के गोबर से तैयार होने वाली ऑर्गेनिक खाद भी अच्छी कीमत में बिकती है. भेड़ों का गोबर खेतों की मिट्टी के लिए बहुत ताकतवर माना जाता है. किसान अपने खेतों के लिए इसे खुद इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर लोकल मार्केट में बेचकर अतिरिक्त पैसे कमा सकते हैं.
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भेड़ों के खान-पान की बात करें तो इन पर बहुत ज्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. यह आमतौर पर हरी घास, झाड़ियां और पेड़-पौधों की पत्तियां खाकर ही बहुत आराम से रह लेती हैं. इन्हें बहुत महंगे स्पेशल शेड की भी ज़रूरत नहीं होती, बस एक साफ और सूखा बाड़ा इनके रहने के लिए काफी होता है.
भेड़ों के खान-पान की बात करें तो इन पर बहुत ज्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. यह आमतौर पर हरी घास, झाड़ियां और पेड़-पौधों की पत्तियां खाकर ही बहुत आराम से रह लेती हैं. इन्हें बहुत महंगे स्पेशल शेड की भी ज़रूरत नहीं होती, बस एक साफ और सूखा बाड़ा इनके रहने के लिए काफी होता है.
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अगर आप सही तरीके और सही नस्ल जिसमें बीकानेरी, मारवाड़ी या जैसलमेरी जैसी देसी नस्लें शामिल है इनके साथ भेड़ पालन शुरू करते हैं. तो यह कम समय में बंपर प्रॉफिट दे सकता है. केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से भी भेड़ पालन पर कई सब्सिडी स्कीम्स चलाई जा रही हैं जिनका फायदा उठाकर आप अपना काम आसान कर सकते हैं.
अगर आप सही तरीके और सही नस्ल जिसमें बीकानेरी, मारवाड़ी या जैसलमेरी जैसी देसी नस्लें शामिल है इनके साथ भेड़ पालन शुरू करते हैं. तो यह कम समय में बंपर प्रॉफिट दे सकता है. केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से भी भेड़ पालन पर कई सब्सिडी स्कीम्स चलाई जा रही हैं जिनका फायदा उठाकर आप अपना काम आसान कर सकते हैं.
Published at : 25 Jul 2026 05:09 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Sheep Farming Farming Tips Sheep

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