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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सCommonwealth Games में दर्दनाक हादसा, दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने

Commonwealth Games में दर्दनाक हादसा, दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने

Commonwealth Games Gymnastics Incident: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में एक दर्दनाक घटना सामने आई है. इंग्लैंड का एक जिम्नास्टिक एथलीट सिर के बाल जमीन पर गिर पड़ा.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 26 Jul 2026 03:20 PM (IST)
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ग्लासगो में खेले जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से एक दर्दनाक घटना सामने आई है. शुक्रवार को मेंस जिम्नास्टिक्स का फाइनल खेला जा रहा था, जिसके दौरान इंग्लैंड के 19 वर्षीय एथलीट गेब्रियल लैंगटन सिर के बाल जमीन पर गिर गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया.

लैंगटन हॉरिजॉन्टल बार पर रोटेशन कर रहे थे, लेकिन उनका हाथ फिसल गया और सिर के बाल जमीन पर जा गिरे. इस भयानक हादसे को देख पूरे एरीना में सन्नाटा छा गया. लैंगटन खुद खड़े हो पाने में असमर्थ थे, तभी तुरंत मेडिकल टीम उनके इलाज के लिए आई. उनके सिर और गर्दन को स्थिर रखने के लिए विशेष सपोर्ट लगाया गया, जिसके बाद उन्हें स्ट्रेचर के सहारे एरीन से बाहर ले जाया गया. इस दौरान कुछ समय के लिए खेल रोक दिया गया था.

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बता दें कि इंग्लैंड पिछली तीन बार से कॉमनवेल्थ गेम्स में मेंस टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतती आ रही है. वहीं गेब्रियल लैंगटन की बात करें तो उन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स में ओलंपिक मेडलिस्ट मैक्स विटलॉक की जगह इंग्लैंड के जिम्नास्टिक्स स्क्वाड में शामिल किया गया था. इंग्लैंड के अन्य खिलाड़ियों ने लैंगटन के प्रतिस्पर्धा जारी रखी और अंत में उसे सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा, जबकि गोल्ड मेडल कनाडा ने जीता. ब्रॉन्ज मेडल ऑस्ट्रेलिया के हाथ लगा.

फाइनल इवेंट के समाप्त होने के बाद इंग्लैंड टीम ने बताया था कि लैंगटन की हालत स्थिर है, चल पा रहे हैं और ठीक से बात भी कर रहे हैं. उनका स्वास्थ्य अच्छा है और एक दिन तक डॉक्टरों की निगरानी में रहने के बाद अगले दिन उन्हें छुट्टी दे दी गई.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 26 Jul 2026 03:20 PM (IST)
Tags :
Commonwealth Games Commonwealth Games 2026 CWG 2026
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