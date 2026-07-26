फसल बीमा योजना का पैसा आया या नहीं? घर बैठे ऐसे करें चेक

PM Fasal Bima Yojana: मौसम की मार और अचानक होने वाली प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को भारी नुकसान पहुंचता है और ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक बहुत सुरक्षा कवच साबित होती है. जब भी बारिश, ओलावृष्टि या सूखे की वजह से फसलें बर्बाद होती हैं. तो सरकार और बीमा कंपनियां क्लेम का पैसा सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करती हैं.

हालांकि अक्सर किसानों को यह पता नहीं रहता है कि उनके नुकसान का पैसा खाते में पैसे आए भी हैं या नहीं या फिर उनका क्लेम किस स्टेज पर अटका है. इन चीजों को जानने के लिए अब आपको बैंक की लंबी लाइनों में खड़े होने या ब्लॉक ऑफिस के चक्कर काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप अपने स्मार्टफोन की मदद से घर बैठे महज 2 मिनट में अपने क्लेम का पूरा हिसाब-किताब चेक कर सकते हैं.

वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन स्टेटस चेक करें

अपने मोबाइल से फसल बीमा का क्लेम स्टेटस चेक करना बेहद आसान है. इसके लिए सबसे पहले अपने फोन के इंटरनेट ब्राउज़र में फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in को खोलें. वेबसाइट के होमपेज पर जाते ही आपको Application Status का ऑप्शन दिखाई देगा. उस पर क्लिक करें. अब यहां आपको अपना एप्लीकेशन नंबर या पॉलिसी नंबर दर्ज करना होगा. जो आपको फसल बीमा का फॉर्म भरते समय मिली रसीद पर आसानी से मिल जाता है

यह भी पढ़ें: मोरिंगा की खेती सीखें, सरकार देगी 1000 मुफ्त पौधे

नंबर डालने के बाद स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड भरें और Submit बटन पर क्लिक कर दें. इतना करते ही आपकी स्क्रीन पर आपकी फसल बीमा की पूरी जानकारी आ जाएगी. जिसमें साफ दिख जाएगा कि आपका क्लेम अप्रूव हुआ है या नहीं और अगर पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है तो उसकी तारीख और अमाउंट भी शो हो जाएगा.

हेल्पलाइन नंबर से भी पता चल जाएगा

अगर आपको पोर्टल पर स्टेटस चेक करने में कोई दिक्कत आ रही है. तो आपके पास दो और आसान ऑप्शन मौजूद हैं. सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14447 जारी किया है. आप अपने उसी मोबाइल नंबर से इस पर कॉल करें जो आपने बीमा करवाते समय रजिस्टर कराया था. कॉल पर मौजूद एग्जीक्यूटिव को अपना पॉलिसी नंबर या आधार नंबर बताकर आप अपने क्लेम की लेटेस्ट जानकारी तुरंत पा सकते हैं.

मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं चेक

इसके अलावा अगर आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से सरकारी Crop Insurance App डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप इंस्टॉल करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें. लॉगिन करते ही आपके नाम पर एक्टिव सभी बीमा पॉलिसियां, प्रीमियम की जानकारी और क्लेम ट्रांसफर का स्टेटस आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.

यह भी पढ़ें: DAP खाद नकली तो नहीं? खरीदते समय जरूर करें ये चेक