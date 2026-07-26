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फसल बीमा योजना का पैसा आया या नहीं? घर बैठे ऐसे करें चेक

PM Fasal Bima Yojana: फसल खराब होने पर मिलने वाले क्लेम का स्टेटस अब आप घर बैठे आसानी से चेक कर सकते हैं. जान लें पूरी जानकारी पाने का सबसे आसान तरीका.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 26 Jul 2026 02:04 PM (IST)
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PM Fasal Bima Yojana: मौसम की मार और अचानक होने वाली प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को भारी नुकसान पहुंचता है और ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक बहुत सुरक्षा कवच साबित होती है. जब भी बारिश, ओलावृष्टि या सूखे की वजह से फसलें बर्बाद होती हैं. तो सरकार और बीमा कंपनियां क्लेम का पैसा सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करती हैं. 

हालांकि अक्सर किसानों को यह पता नहीं रहता है कि उनके नुकसान का पैसा खाते में पैसे आए भी हैं या नहीं या फिर उनका क्लेम किस स्टेज पर अटका  है. इन चीजों को जानने के लिए अब आपको बैंक की लंबी लाइनों में खड़े होने या ब्लॉक ऑफिस के चक्कर काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप अपने स्मार्टफोन की मदद से घर बैठे महज 2 मिनट में अपने क्लेम का पूरा हिसाब-किताब चेक कर सकते हैं.

वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन स्टेटस चेक करें

अपने मोबाइल से फसल बीमा का क्लेम स्टेटस चेक करना बेहद आसान है. इसके लिए सबसे पहले अपने फोन के इंटरनेट ब्राउज़र में फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in को खोलें. वेबसाइट के होमपेज पर जाते ही आपको Application Status का ऑप्शन दिखाई देगा. उस पर क्लिक करें. अब यहां आपको अपना एप्लीकेशन नंबर या पॉलिसी नंबर दर्ज करना होगा.  जो आपको फसल बीमा का फॉर्म भरते समय मिली रसीद पर आसानी से मिल जाता है

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नंबर डालने के बाद स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड भरें और Submit बटन पर क्लिक कर दें.  इतना करते ही आपकी स्क्रीन पर आपकी फसल बीमा की पूरी जानकारी आ जाएगी. जिसमें साफ दिख जाएगा कि आपका क्लेम अप्रूव हुआ है या नहीं और अगर पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है तो उसकी तारीख और अमाउंट भी शो हो जाएगा.

हेल्पलाइन नंबर से भी पता चल जाएगा 

अगर आपको पोर्टल पर स्टेटस चेक करने में कोई दिक्कत आ रही है. तो आपके पास दो और आसान ऑप्शन मौजूद हैं. सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14447 जारी किया है. आप अपने उसी मोबाइल नंबर से इस पर कॉल करें जो आपने बीमा करवाते समय रजिस्टर कराया था. कॉल पर मौजूद एग्जीक्यूटिव को अपना पॉलिसी नंबर या आधार नंबर बताकर आप अपने क्लेम की लेटेस्ट जानकारी तुरंत पा सकते हैं.

मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं चेक

इसके अलावा अगर आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से सरकारी Crop Insurance App डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप इंस्टॉल करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें. लॉगिन करते ही आपके नाम पर एक्टिव सभी बीमा पॉलिसियां, प्रीमियम की जानकारी और क्लेम ट्रांसफर का स्टेटस आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 26 Jul 2026 01:57 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Fasal Bima Yojana Crop Insurance PM Fasal Bima
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