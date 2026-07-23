किसानों के लिए वरदान हैं सरकार की ये 5 योजनाएं, आज ही कर लें आवेदन, मिलेगा जबरदस्त फायदा

तीसरे नंबर पर आती है किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC योजना जिसने किसानों को साहूकारों के भारी ब्याज के जाल से पूरी तरह आजादी दिलाई है. इसके जरिए किसान बेहद कम ब्याज दरों पर 3 लाख रुपये तक का खेती लोन आसानी से ले सकते हैं. वक्त पर लोन चुकाने पर सरकार ब्याज में एक्स्ट्रा छूट भी देती है. जिससे लागत काफी कम हो जाती है.