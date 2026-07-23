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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरकिसानों के लिए वरदान हैं सरकार की ये 5 योजनाएं, आज ही कर लें आवेदन, मिलेगा जबरदस्त फायदा

किसानों के लिए वरदान हैं सरकार की ये 5 योजनाएं, आज ही कर लें आवेदन, मिलेगा जबरदस्त फायदा

Government Scheme For Farmers: खेती में किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई सरकारी पहलें चलाई जा रही हैं. इनका लाभ लेकर किसान खर्च को काफी कम कर सकते हैं. जान लें इन योजनाओं के बारे में.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 23 Jul 2026 02:40 PM (IST)
Government Scheme For Farmers: खेती में किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई सरकारी पहलें चलाई जा रही हैं. इनका लाभ लेकर किसान खर्च को काफी कम कर सकते हैं. जान लें इन योजनाओं के बारे में.

आज हमारे देश में करोड़ों की संख्या में किसान हैं. जो दिन-रात मेहनत करके पूरे देश का पेट भरते हैं. इनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और खेती के बोझ को हल्का करने के लिए सरकार समय-समय पर अलग-अलग तरह की योजनाएं चलाती रहती है. अगर आप एक किसान हैं और सही समय पर इन सरकारी स्कीम्स का फायदा उठाते हैं. तो अपनी खेती-किसानी की पूरी तस्वीर बदल सकते हैं.

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सरकारी योजनाओं की लिस्ट में सबसे पहला और बड़ा नाम आता है पीएम-किसान सम्मान निधि योजना का. इस स्कीम के तहत सरकार देश के करोड़ों किसानों को हर साल 6000 रुपये की सीधी आर्थिक मदद देती है. यह रकम 2000 रुपये की तीन आसान किस्तों में सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती है.
सरकारी योजनाओं की लिस्ट में सबसे पहला और बड़ा नाम आता है पीएम-किसान सम्मान निधि योजना का. इस स्कीम के तहत सरकार देश के करोड़ों किसानों को हर साल 6000 रुपये की सीधी आर्थिक मदद देती है. यह रकम 2000 रुपये की तीन आसान किस्तों में सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती है.
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दूसरी सबसे काम की योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान का पक्का सुरक्षा कवच बनती है. सूखा, बाढ़ या बेमौसम बारिश से अगर फसल बर्बाद हो जाए तो किसानों को भारी आर्थिक झटका लगता है. इस स्कीम में बहुत कम प्रीमियम भरकर आप अपनी पूरी फसल का बीमा करवा सकते हैं और नुकसान की भरपाई पा सकते हैं.
दूसरी सबसे काम की योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान का पक्का सुरक्षा कवच बनती है. सूखा, बाढ़ या बेमौसम बारिश से अगर फसल बर्बाद हो जाए तो किसानों को भारी आर्थिक झटका लगता है. इस स्कीम में बहुत कम प्रीमियम भरकर आप अपनी पूरी फसल का बीमा करवा सकते हैं और नुकसान की भरपाई पा सकते हैं.
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तीसरे नंबर पर आती है किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC योजना जिसने किसानों को साहूकारों के भारी ब्याज के जाल से पूरी तरह आजादी दिलाई है. इसके जरिए किसान बेहद कम ब्याज दरों पर 3 लाख रुपये तक का खेती लोन आसानी से ले सकते हैं. वक्त पर लोन चुकाने पर सरकार ब्याज में एक्स्ट्रा छूट भी देती है. जिससे लागत काफी कम हो जाती है.
तीसरे नंबर पर आती है किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC योजना जिसने किसानों को साहूकारों के भारी ब्याज के जाल से पूरी तरह आजादी दिलाई है. इसके जरिए किसान बेहद कम ब्याज दरों पर 3 लाख रुपये तक का खेती लोन आसानी से ले सकते हैं. वक्त पर लोन चुकाने पर सरकार ब्याज में एक्स्ट्रा छूट भी देती है. जिससे लागत काफी कम हो जाती है.
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चौथी स्कीम है पीएम कुसुम योजना जो खेतों में सिंचाई की टेंशन को हमेशा के लिए खत्म कर देती है. इस योजना के तहत सरकार किसानों को अपने खेतों में सोलर पंप लगाने पर भारी सब्सिडी दे रही है. इससे बिजली या डीजल का भारी-भरकम खर्च बचता है और दिन के समय बिना किसी रुकावट के फसलों की सिंचाई आराम से हो जाती है.
चौथी स्कीम है पीएम कुसुम योजना जो खेतों में सिंचाई की टेंशन को हमेशा के लिए खत्म कर देती है. इस योजना के तहत सरकार किसानों को अपने खेतों में सोलर पंप लगाने पर भारी सब्सिडी दे रही है. इससे बिजली या डीजल का भारी-भरकम खर्च बचता है और दिन के समय बिना किसी रुकावट के फसलों की सिंचाई आराम से हो जाती है.
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पांचवां स्कीम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसका मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है. इस योजना के जरिए ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई सिस्टम लगाने पर सरकार किसानों को बंपर छूट देती है. इससे न सिर्फ पानी की भारी बचत होती है. बल्कि कम पानी में भी फसलों की पैदावार और क्वालिटी दोनों कई गुना बेहतर हो जाती हैं.
पांचवां स्कीम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसका मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है. इस योजना के जरिए ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई सिस्टम लगाने पर सरकार किसानों को बंपर छूट देती है. इससे न सिर्फ पानी की भारी बचत होती है. बल्कि कम पानी में भी फसलों की पैदावार और क्वालिटी दोनों कई गुना बेहतर हो जाती हैं.
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इन सभी योजनाओं का सबसे बड़ा फायदा यही है कि यह किसान को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाती हैं. अगर आपने अभी तक इनमें से किसी योजना के लिए अप्लाई नहीं किया है. तो अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र या ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर आज ही आवेदन कर दें.
इन सभी योजनाओं का सबसे बड़ा फायदा यही है कि यह किसान को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाती हैं. अगर आपने अभी तक इनमें से किसी योजना के लिए अप्लाई नहीं किया है. तो अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र या ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर आज ही आवेदन कर दें.
Published at : 23 Jul 2026 02:38 PM (IST)
Tags :
 Agriculture PM Kisan Yojana Farming News Government Scheme For Farmers

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