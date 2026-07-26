DAP खाद नकली तो नहीं? खरीदते समय जरूर करें ये चेक

DAP Fertilizer Quality Checking Tips: खेती-किसानी के मौसम में डीएपी यानी डाई-अमोनियम फॉस्फेट खाद की डिमांड अचानक बहुत बढ़ जाती है. जब भी बुवाई की होड़ मचती है. तो मार्केट में नकली और मिलावटी DAP खाद बेचने वाले ठग भी एक्टिव हो जाते हैं. अगर आपने गलती से भी नकली DAP खाद अपने खेत में डाल दी. तो सिर्फ पैसे की बर्बादी ही नहीं होगी.

बल्कि आपकी पूरी फसल की पैदावार भी चौपट हो सकती है. इसलिए खाद खरीदते समय थोड़ी सी समझदारी और सतर्कता आपको इस बड़े नुकसान से बचा सकती है. चलिए आपको बताते हैं वह आसान और घरेलू टेस्ट, जिनसे आप असली और नकली DAP खाद के बीच का अंतर चुटकियों में पहचान सकते हैं.

असली DAP पहचान के आसान टेस्ट

आप जो खाद खरीद रहे हैं वह असली है या नकली इस बात का पता लगाने के लिए आपको किसी बड़ी लैब में जाने की जरूरत नहीं है. आप जिस दुकान से खाद खरीद रहे हैं वहां पर ही कुछ आसान टेस्ट कर सकते हैं. सबसे पहला तरीका है DAP के दानों को हाथ में लेकर रगड़ना. इसके दानों को अगर आप अंगूठे से रगड़ते हैं और रगड़ने पर अगर वे आसानी से न टूटें तो समझें कि खाद असली है.

तंबाकू वाला टेस्ट

इसके अलावा असली DAP के दानों में थोड़ा सा तंबाकू मिलाकर रगड़ने पर उसमें से एक तीखी गंध अमोनिया की स्मेल निकलने लगती है. एक और तरीका यह है कि DAP के कुछ दानों को तवे पर हल्की आंच पर गरम करें. अगर दाने गर्म होने पर गुब्बारे की तरह फूलने लगें तो समझ जाइए कि आपकी खाद 100% असली है.

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पानी में घोलके चेक करें

एक तरीका है पानी का टेस्ट. कांच के एक गिलास में थोड़ा सा पानी लें और उसमें DAP के कुछ दाने डालकर हिलाएं. असली DAP खाद पानी में बहुत तेजी से घुल जाती है. लेकिन उसका रंग हल्का मटमैला ही रहता है और तली में कोई रेत या कंकड़ का कचरा नहीं बचता. अगर घोलने के बाद नीचे कोई पाउडर या भारी कचरा बैठ जाए. तो समझ जाएं कि खाद में मिलावट की गई है.

अधिकृत जगहों से ही खरीदें

इसके अलावा खाद हमेशा सरकार द्वारा अधिकृत डीलर या सोसाइटी से ही खरीदें. खरीदते समय POS मशीन से निकला हुआ पक्का बिल और बोरी पर लगी सरकारी सील व टैग जरूर चेक करें. यह छोटी सी सावधानी आपकी मेहनत और फसल दोनों को सुरक्षित रखेगी.

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