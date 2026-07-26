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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरDAP खाद नकली तो नहीं? खरीदते समय जरूर करें ये चेक

DAP खाद नकली तो नहीं? खरीदते समय जरूर करें ये चेक

DAP Fertilizer Quality Checking Tips: बुवाई के सीजन में असली DAP की पहचान करना हर किसान के लिए जरूरी है. जानिए कुछ आसान घरेलू टेस्ट और जरूरी टिप्स जो आपकी फसल को नकली खाद से बचा सकते हैं.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 26 Jul 2026 12:49 PM (IST)
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DAP Fertilizer Quality Checking Tips: खेती-किसानी के मौसम में डीएपी यानी डाई-अमोनियम फॉस्फेट खाद की डिमांड अचानक बहुत बढ़ जाती है. जब भी बुवाई की होड़ मचती है. तो मार्केट में नकली और मिलावटी DAP खाद बेचने वाले ठग भी एक्टिव हो जाते हैं. अगर आपने गलती से भी नकली DAP खाद अपने खेत में डाल दी. तो सिर्फ पैसे की बर्बादी ही नहीं होगी. 

बल्कि आपकी पूरी फसल की पैदावार भी चौपट हो सकती है. इसलिए खाद खरीदते समय थोड़ी सी समझदारी और सतर्कता आपको इस बड़े नुकसान से बचा सकती है. चलिए आपको बताते हैं वह आसान और घरेलू टेस्ट, जिनसे आप असली और नकली DAP खाद के बीच का अंतर चुटकियों में पहचान सकते हैं.

असली DAP पहचान के आसान टेस्ट

आप जो खाद खरीद रहे हैं वह असली है या नकली इस बात का पता लगाने के लिए आपको किसी बड़ी लैब में जाने की जरूरत नहीं है. आप जिस दुकान से खाद खरीद रहे हैं वहां पर ही कुछ आसान टेस्ट कर सकते हैं. सबसे पहला तरीका है DAP के दानों को हाथ में लेकर रगड़ना. इसके दानों को अगर आप अंगूठे से रगड़ते हैं और रगड़ने पर अगर वे आसानी से न टूटें तो समझें कि खाद असली है. 

तंबाकू वाला टेस्ट

इसके अलावा असली DAP के दानों में थोड़ा सा तंबाकू मिलाकर रगड़ने पर उसमें से एक तीखी गंध अमोनिया की स्मेल निकलने लगती है. एक और तरीका यह है कि DAP के कुछ दानों को तवे पर हल्की आंच पर गरम करें. अगर दाने गर्म होने पर गुब्बारे की तरह फूलने लगें तो समझ जाइए कि आपकी खाद 100% असली है.

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पानी में घोलके चेक करें 

एक तरीका है पानी का टेस्ट. कांच के एक गिलास में थोड़ा सा पानी लें और उसमें DAP के कुछ दाने डालकर हिलाएं. असली DAP खाद पानी में बहुत तेजी से घुल जाती है. लेकिन उसका रंग हल्का मटमैला ही रहता है और तली में कोई रेत या कंकड़ का कचरा नहीं बचता. अगर घोलने के बाद नीचे कोई पाउडर या भारी कचरा बैठ जाए. तो समझ जाएं कि खाद में मिलावट की गई है. 

अधिकृत जगहों से ही खरीदें

इसके अलावा खाद हमेशा सरकार द्वारा अधिकृत डीलर या सोसाइटी से ही खरीदें. खरीदते समय POS मशीन से निकला हुआ पक्का बिल और बोरी पर लगी सरकारी सील व टैग जरूर चेक करें. यह छोटी सी सावधानी आपकी मेहनत और फसल दोनों को सुरक्षित रखेगी.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 26 Jul 2026 12:49 PM (IST)
Tags :
 Agriculture DAP Fertilizer Farming Tips Farming News
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