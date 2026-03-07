ATM मशीन में फंस जाए डेबिट कार्ड तो करें ये काम, नोट कर लीजिए पूरा प्रॉसेस

ऐसे मामलों में मशीन सुरक्षा के तौर पर कार्ड को अपने पास रख लेती है. इसलिए जरूरी है कि ऐसी स्थिति में घबराने की बजाय तुरंत कुछ सही कदम उठाया जाए कि आपका बैंक खाता सुरक्षित रहे. चलिए तो अब आपको बताते हैं कि एटीएम मशीन में अगर डेबिट कार्ड फंस जाए तो कौन सा काम करना चाहिए.