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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाIPS vs CAPF क्या अंतर है, प्रमोशन कैसे होता है और आखिर विवाद क्यों है?

IPS vs CAPF क्या अंतर है, प्रमोशन कैसे होता है और आखिर विवाद क्यों है?

IPS और CAPF अधिकारियों के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद एक बार फिर चर्चा में है. जानिए दोनों के काम, पावर और प्रमोशन सिस्टम में क्या अंतर है और विवाद की असली वजह क्या है.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 20 Mar 2026 08:46 AM (IST)
IPS और CAPF अधिकारियों के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद एक बार फिर चर्चा में है. जानिए दोनों के काम, पावर और प्रमोशन सिस्टम में क्या अंतर है और विवाद की असली वजह क्या है.

देश की सुरक्षा व्यवस्था में IPS और CAPF दोनों की अहम भूमिका होती है, लेकिन इन दोनों के बीच अंतर और अधिकारों को लेकर अक्सर बहस होती रहती है. खासकर प्रमोशन और बड़े पदों पर नियुक्ति को लेकर विवाद समय-समय पर सामने आता है. आइये जानते हैं क्या है पूरा मुद्दा.

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IPS और CAPF दोनों ही देश की सुरक्षा से जुड़े अहम हिस्से हैं, लेकिन इनकी जिम्मेदारियां अलग-अलग होती हैं. IPS अधिकारी मुख्य रूप से कानून-व्यवस्था बनाए रखने और प्रशासनिक फैसले लेने का काम करते हैं, जबकि CAPF की विभिन्न फोर्स जैसे CRPF, BSF और CISF फील्ड में तैनात होकर सुरक्षा और ऑपरेशन संभालती हैं. यही बुनियादी अंतर दोनों को अलग बनाता है.
IPS और CAPF दोनों ही देश की सुरक्षा से जुड़े अहम हिस्से हैं, लेकिन इनकी जिम्मेदारियां अलग-अलग होती हैं. IPS अधिकारी मुख्य रूप से कानून-व्यवस्था बनाए रखने और प्रशासनिक फैसले लेने का काम करते हैं, जबकि CAPF की विभिन्न फोर्स जैसे CRPF, BSF और CISF फील्ड में तैनात होकर सुरक्षा और ऑपरेशन संभालती हैं. यही बुनियादी अंतर दोनों को अलग बनाता है.
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IPS अधिकारियों के पास ज्यादा प्रशासनिक और कानूनी अधिकार होते हैं. ये जिले में पुलिस प्रमुख के रूप में काम करते हैं और बड़े स्तर पर निर्णय लेते हैं. वहीं CAPF के अधिकारी सीधे जमीन पर तैनात होकर कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी निभाते हैं, जहां जोखिम ज्यादा होता है और फैसले तुरंत लेने पड़ते हैं.
IPS अधिकारियों के पास ज्यादा प्रशासनिक और कानूनी अधिकार होते हैं. ये जिले में पुलिस प्रमुख के रूप में काम करते हैं और बड़े स्तर पर निर्णय लेते हैं. वहीं CAPF के अधिकारी सीधे जमीन पर तैनात होकर कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी निभाते हैं, जहां जोखिम ज्यादा होता है और फैसले तुरंत लेने पड़ते हैं.
Published at : 20 Mar 2026 08:46 AM (IST)
Tags :
Education IPS Vs CAPF Promotion Issue

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