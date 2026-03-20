IPS vs CAPF क्या अंतर है, प्रमोशन कैसे होता है और आखिर विवाद क्यों है?

IPS और CAPF दोनों ही देश की सुरक्षा से जुड़े अहम हिस्से हैं, लेकिन इनकी जिम्मेदारियां अलग-अलग होती हैं. IPS अधिकारी मुख्य रूप से कानून-व्यवस्था बनाए रखने और प्रशासनिक फैसले लेने का काम करते हैं, जबकि CAPF की विभिन्न फोर्स जैसे CRPF, BSF और CISF फील्ड में तैनात होकर सुरक्षा और ऑपरेशन संभालती हैं. यही बुनियादी अंतर दोनों को अलग बनाता है.