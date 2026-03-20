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IPS vs CAPF क्या अंतर है, प्रमोशन कैसे होता है और आखिर विवाद क्यों है?
IPS और CAPF अधिकारियों के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद एक बार फिर चर्चा में है. जानिए दोनों के काम, पावर और प्रमोशन सिस्टम में क्या अंतर है और विवाद की असली वजह क्या है.
देश की सुरक्षा व्यवस्था में IPS और CAPF दोनों की अहम भूमिका होती है, लेकिन इन दोनों के बीच अंतर और अधिकारों को लेकर अक्सर बहस होती रहती है. खासकर प्रमोशन और बड़े पदों पर नियुक्ति को लेकर विवाद समय-समय पर सामने आता है. आइये जानते हैं क्या है पूरा मुद्दा.
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Published at : 20 Mar 2026 08:46 AM (IST)
Tags :Education IPS Vs CAPF Promotion Issue
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प्रेम कुमारJournalist
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