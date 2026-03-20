छत्तीसगढ़ से जाने वाले हैं तो तुरंत पढ़ें यह खबर, इन ट्रेनों को किया गया कैंसिल, देख लें लिस्ट

CG Trains News: छत्तीसगढ़ से सफर करने वाले यात्रियों के लिए ये समय थोड़ा संभलकर रहने वाला है. बिलासपुर जिले में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने गोंदिया स्टेशन के आसपास ट्रैक सुधार का काम शुरू किया है, जो 5 अप्रैल से 24 अप्रैल तक चलेगा. इस दौरान कई ट्रेनें प्रभावित होंगी, कुछ रद्द होंगी और कुछ का रूट बदल जाएगा. ऐसे में बिना तैयारी स्टेशन पहुंचना मुश्किल भरा साबित हो सकता है. यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वे अपनी यात्रा से पहले ट्रेन का स्टेटस और वैकल्पिक विकल्प जरूर चेक कर लें.

अगर आपने टिकट पहले से बुक किया है. तो उसका स्टेटस जान लेना जरूरी है. मेगा ब्लॉक के कारण 20 दिनों तक छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा. एक्सप्रेस और पैसेंजर दोनों तरह की ट्रेनों में बदलाव होंगे. जिससे सफर की योजना में थोड़ी फेरबदल करनी पड़ सकती है.

इस वजह से कैंसिल हुईं ट्रेनें

रेलवे अधिकारियों के अनुसार गोंदिया स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-3 पर वॉशेबल एप्रन हटाकर बैलेस्टिक ट्रैक तैयार किया जाएगा. इसका मकसद ट्रेनों की गति बढ़ाना और सफर को ज्यादा सुरक्षित बनाना है. हालांकि, इस तकनीकी सुधार के चलते कुछ ट्रेनें अस्थायी रूप से रद्द होंगी और यात्रियों को थोड़ी असुविधा झेलनी पड़ सकती है. सुधार का काम जरूरी है, ताकि आने वाले समय में ट्रेनें समय पर और सुरक्षित तरीके से चल सकें. लेकिन फिलहाल 20 दिनों तक प्रभावित रूट वाले यात्रियों को यात्रा की योजना बदलनी पड़ सकती है.

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इन लोगों को होगी परेशानी

रेलवे की ओर से लगाए गए इस मेगा ब्लॉक की वजह से छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कई लंबी दूरी की ट्रेनें प्रभावित होने वाली हैं. छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस और गोंडवाना एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें अलग-अलग तारीखों में रद्द होंगी, जिससे बिलासपुर, रायपुर और गोंदिया रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को दिक्कत हो सकती है. इसके अलावा चार पैसेंजर ट्रेनें भी कैंसिल की गई हैं.

जिनमें बल्लारशाह-गोंदिया और गोंदिया-कटंगी रूट शामिल हैं. यह ट्रेनें स्थानीय लोगों और छोटे व्यापारियों के लिए अहम थीं, इसलिए इनके रद्द होने से रोजमर्रा के सफर और सामान की आवाजाही प्रभावित होगी. यात्रियों को पहले से वैकल्पिक ट्रेन या रूट चेक कर लेना चाहिए.

कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट

ट्रेन नंबर18030 शालीमार – लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 18029 लोकमान्य तिलक टर्मिनल – शालीमार एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 18237 कोरबा – अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 18238 अमृतसर – बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 12409/12410 गोंडवाना एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 12101/12102 लोकमान्य तिलक टर्मिनल-शालीमार एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 12807/12808 विशाखापत्तनम-हज़रत निजामुद्दीन एक्सप्रेस

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