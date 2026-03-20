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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीछत्तीसगढ़ से जाने वाले हैं तो तुरंत पढ़ें यह खबर, इन ट्रेनों को किया गया कैंसिल, देख लें लिस्ट

छत्तीसगढ़ से जाने वाले हैं तो तुरंत पढ़ें यह खबर, इन ट्रेनों को किया गया कैंसिल, देख लें लिस्ट

CG Trains News: छत्तीसगढ़ से सफर करने वाले ध्यान दें कई ट्रेनें ट्रैक मेंटेनेंस के चलते कैंसिल की गई हैं. सफऱ से पहले स्टेटस और वैकल्पिक रूट चेक करें जिससे सफर परेशानी न हो.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 20 Mar 2026 06:51 AM (IST)
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CG Trains News:  छत्तीसगढ़ से सफर करने वाले यात्रियों के लिए ये समय थोड़ा संभलकर रहने वाला है. बिलासपुर जिले में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने गोंदिया स्टेशन के आसपास ट्रैक सुधार का काम शुरू किया है, जो 5 अप्रैल से 24 अप्रैल तक चलेगा. इस दौरान कई ट्रेनें प्रभावित होंगी, कुछ रद्द होंगी और कुछ का रूट बदल जाएगा. ऐसे में बिना तैयारी स्टेशन पहुंचना मुश्किल भरा साबित हो सकता है. यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वे अपनी यात्रा से पहले ट्रेन का स्टेटस और वैकल्पिक विकल्प जरूर चेक कर लें.

अगर आपने टिकट पहले से बुक किया है. तो उसका स्टेटस जान लेना जरूरी है. मेगा ब्लॉक के कारण 20 दिनों तक छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा. एक्सप्रेस और पैसेंजर दोनों तरह की ट्रेनों में बदलाव होंगे. जिससे सफर की योजना में थोड़ी फेरबदल करनी पड़ सकती है.

इस वजह से कैंसिल हुईं ट्रेनें

रेलवे अधिकारियों के अनुसार गोंदिया स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-3 पर वॉशेबल एप्रन हटाकर बैलेस्टिक ट्रैक तैयार किया जाएगा. इसका मकसद ट्रेनों की गति बढ़ाना और सफर को ज्यादा सुरक्षित बनाना है. हालांकि, इस तकनीकी सुधार के चलते कुछ ट्रेनें अस्थायी रूप से रद्द होंगी और यात्रियों को थोड़ी असुविधा झेलनी पड़ सकती है. सुधार का काम जरूरी है, ताकि आने वाले समय में ट्रेनें समय पर और सुरक्षित तरीके से चल सकें. लेकिन फिलहाल 20 दिनों तक प्रभावित रूट वाले यात्रियों को यात्रा की योजना बदलनी पड़ सकती है.

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इन लोगों को होगी परेशानी

रेलवे की ओर से लगाए गए इस मेगा ब्लॉक की वजह से छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कई लंबी दूरी की ट्रेनें प्रभावित होने वाली हैं. छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस और गोंडवाना एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें अलग-अलग तारीखों में रद्द होंगी, जिससे बिलासपुर, रायपुर और गोंदिया रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को दिक्कत हो सकती है. इसके अलावा चार पैसेंजर ट्रेनें भी कैंसिल की गई हैं.

जिनमें बल्लारशाह-गोंदिया और गोंदिया-कटंगी रूट शामिल हैं. यह ट्रेनें स्थानीय लोगों और छोटे व्यापारियों के लिए अहम थीं, इसलिए इनके रद्द होने से रोजमर्रा के सफर और सामान की आवाजाही प्रभावित होगी. यात्रियों को पहले से वैकल्पिक ट्रेन या रूट चेक कर लेना चाहिए.

कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट

  • ट्रेन नंबर18030 शालीमार – लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 18029 लोकमान्य तिलक टर्मिनल – शालीमार एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 18237 कोरबा – अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 18238 अमृतसर – बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 12409/12410 गोंडवाना एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 12101/12102 लोकमान्य तिलक टर्मिनल-शालीमार एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 12807/12808 विशाखापत्तनम-हज़रत निजामुद्दीन एक्सप्रेस 

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 20 Mar 2026 06:51 AM (IST)
Tags :
Train Cancelled Train News Railways News Utility News
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