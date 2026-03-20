स्मार्टफोन यूज करते समय ये छोटी आदत प्राइवेसी पर पड़ सकती है भारी, जानें नुकसान से कैसे बचें?

Smartphone Safety Tips: आजकल हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है और इसे हम लगभग हर काम के लिए इस्तेमाल करते हैं. चैट करना हो, ऑनलाइन शॉपिंग या बैंकिंग, सोशल मीडिया या सिर्फ वीडियो देखने के लिए, स्मार्टफोन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. लेकिन कुछ छोटी-छोटी आदतें होती हैं जो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी प्राइवेसी और डेटा के लिए खतरा बन सकती हैं.

कई बार लोग बिना सोचे-समझे ऐप डाउनलोड कर लेते हैं. पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल करते हैं या पासवर्ड आसान रखते हैं. जिससे प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक होने का खतरा बढ़ जाता है. अगर आप इन आदतों को सुधार लें तो डेटा सेफ रहता है और ऑनलाइन खतरों से बचा जा सकता है. जान लें सेफ्टी टिप्स.

पब्लिक वाईफाई और अनसेफ नेटवर्क से बचें

लोगों को आमतौर पर पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करना आसान लगता है. लेकिन यह आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा बन सकता है. कई बार लोग कैफे, स्टेशन या एयरपोर्ट पर फ्री वाईफाई से जुड़ जाते हैं और बैंकिंग या शॉपिंग जैसी सेंसटिव इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं. हैकर इसी मौके का फायदा उठा सकते हैं. अगर पब्लिक नेटवर्क इस्तेमाल करना ही पड़े तो VPN का इस्तेमाल करें और संवेदनशील ट्रांजैक्शन से बचें. इसके साथ ही ऑटो-कनेक्ट फीचर बंद कर दें जिससे फोन अपने आप अनसेफ नेटवर्क से कनेक्ट न हो जाए.

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इन बातों का रखें ध्यान

कई बार हम ऐप इंस्टॉल करते समय सारी परमिशन बिना देखे स्वीकार कर लेते हैं. इससे ऐप्स आपकी लोकेशन, कॉन्टैक्ट, गैलरी या मैसेज तक एक्सेस कर सकते हैं. जरूरी नहीं कि हर ऐप को सारी परमिशन मिले. कोशिश करें कि केवल जरूरी परमिशन ही दें. पुराने या इस्तेमाल में न आने वाले ऐप्स को हटा दें. इसके अलावा अपडेटेड ऐप्स इस्तेमाल करें क्योंकि नए वर्जन में सिक्योरिटी फीचर्स बेहतर होते हैं.

टू-स्टेप वेरिफिकेशन अपनाएं

पासवर्ड आसान रखने की आदत भी डेटा लीक होने का बड़ा कारण बनती है. हर अकाउंट के लिए अलग और सेफ पासवर्ड रखें, जिसमें अक्षर, नंबर और सिंबल्स मिक्स हों. इसके साथ ही टू-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करें. इससे अगर पासवर्ड किसी तरह लीक भी हो जाए तो दूसरी सेफ्टी लेयर आपकी मदद करती है. बैंकिंग, ईमेल और सोशल मीडिया जैसे अकाउंट्स में यह सबसे जरूरी है.

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