हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीस्मार्टफोन यूज करते समय ये छोटी आदत प्राइवेसी पर पड़ सकती है भारी, जानें नुकसान से कैसे बचें?

स्मार्टफोन यूज करते समय ये छोटी आदत प्राइवेसी पर पड़ सकती है भारी, जानें नुकसान से कैसे बचें?

Smartphone Safety Tips: स्मार्टफोन पर छोटी-छोटी आदतें आपकी प्राइवेसी खतरे में डाल सकती हैं.इन चीजों से बचकर आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रख सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 20 Mar 2026 08:44 AM (IST)
Preferred Sources

Smartphone Safety Tips: आजकल हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है और इसे हम लगभग हर काम के लिए इस्तेमाल करते हैं. चैट करना हो, ऑनलाइन शॉपिंग या बैंकिंग, सोशल मीडिया या सिर्फ वीडियो देखने के लिए, स्मार्टफोन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. लेकिन कुछ छोटी-छोटी आदतें होती हैं जो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी प्राइवेसी और डेटा के लिए खतरा बन सकती हैं. 

कई बार लोग बिना सोचे-समझे ऐप डाउनलोड कर लेते हैं. पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल करते हैं या पासवर्ड आसान रखते हैं. जिससे प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक होने का खतरा बढ़ जाता है. अगर आप इन आदतों को सुधार लें तो डेटा सेफ रहता है और ऑनलाइन खतरों से बचा जा सकता है. जान लें सेफ्टी टिप्स.

पब्लिक वाईफाई और अनसेफ नेटवर्क से बचें

लोगों को आमतौर पर पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करना आसान लगता है. लेकिन यह आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा बन सकता है. कई बार लोग कैफे, स्टेशन या एयरपोर्ट पर फ्री वाईफाई से जुड़ जाते हैं और बैंकिंग या शॉपिंग जैसी सेंसटिव इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं. हैकर इसी मौके का फायदा उठा सकते हैं. अगर पब्लिक नेटवर्क इस्तेमाल करना ही पड़े तो VPN का इस्तेमाल करें और संवेदनशील ट्रांजैक्शन से बचें. इसके साथ ही ऑटो-कनेक्ट फीचर बंद कर दें जिससे फोन अपने आप अनसेफ नेटवर्क से कनेक्ट न हो जाए.

यह भी पढ़ें: अगर आप खेती करते हैं तो आपके काम की हैं ये सरकारी योजनाएं , जान लें कैसे मिलेगा फायदा

इन बातों का रखें ध्यान

कई बार हम ऐप इंस्टॉल करते समय सारी परमिशन बिना देखे स्वीकार कर लेते हैं. इससे ऐप्स आपकी लोकेशन, कॉन्टैक्ट, गैलरी या मैसेज तक एक्सेस कर सकते हैं. जरूरी नहीं कि हर ऐप को सारी परमिशन मिले. कोशिश करें कि केवल जरूरी परमिशन ही दें. पुराने या इस्तेमाल में न आने वाले ऐप्स को हटा दें. इसके अलावा अपडेटेड ऐप्स इस्तेमाल करें क्योंकि नए वर्जन में सिक्योरिटी फीचर्स बेहतर होते हैं.

टू-स्टेप वेरिफिकेशन अपनाएं

पासवर्ड आसान रखने की आदत भी डेटा लीक होने का बड़ा कारण बनती है. हर अकाउंट के लिए अलग और सेफ पासवर्ड रखें, जिसमें अक्षर, नंबर और सिंबल्स मिक्स हों. इसके साथ ही टू-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करें. इससे अगर पासवर्ड किसी तरह लीक भी हो जाए तो दूसरी सेफ्टी लेयर आपकी मदद करती है. बैंकिंग, ईमेल और सोशल मीडिया जैसे अकाउंट्स में यह सबसे जरूरी है.

यह भी पढ़ें: EV का चार्जिंग पॉइंट लगवाकर कितनी कर सकते हैं कमाई, कहां करना होता है अप्लाई?

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 20 Mar 2026 08:44 AM (IST)
Tags :
Smartphone Smartphone Safety Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
स्मार्टफोन यूज करते समय ये छोटी आदत प्राइवेसी पर पड़ सकती है भारी, जानें नुकसान से कैसे बचें?
स्मार्टफोन यूज करते समय ये छोटी आदत प्राइवेसी पर पड़ सकती है भारी, जानें नुकसान से कैसे बचें?
यूटिलिटी
छत्तीसगढ़ से जाने वाले हैं तो तुरंत पढ़ें यह खबर, इन ट्रेनों को किया गया कैंसिल, देख लें लिस्ट
छत्तीसगढ़ से जाने वाले हैं तो तुरंत पढ़ें यह खबर, इन ट्रेनों को किया गया कैंसिल, देख लें लिस्ट
यूटिलिटी
ऑफ सीजन में गोवा घूमने जा रहे हैं तो भूलकर भी न करना ये गलतियां, वरना जाना पड़ेगा जेल
ऑफ सीजन में गोवा घूमने जा रहे हैं तो भूलकर भी न करना ये गलतियां, वरना जाना पड़ेगा जेल
यूटिलिटी
अगर आप खेती करते हैं तो आपके काम की हैं ये सरकारी योजनाएं , जान लें कैसे मिलेगा फायदा
अगर आप खेती करते हैं तो आपके काम की हैं ये सरकारी योजनाएं , जान लें कैसे मिलेगा फायदा
Advertisement

वीडियोज

महायुद्ध के 20 दिन...20 महा-सनसनी
दुनिया में आने वाला तेल संकट..कैसे निपटेगा भारत?
युद्ध के चलते शेयर बाजार में भारी गिरावट
Iran Israel War: ईरान ने किया तेल-गैस पर हमला, दुनिया में हाहाकार | World War3 | Trump | PM Modi
Iran Israel War: तेल की आग में जला मिडिल ईस्ट! | Donald Trump | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान से पंगा लेकर गलती कर बैठे ट्रंप! 1, 2, 3 नहीं पूरे 16 एयरक्राफ्ट गंवाए, तेहरान ने अब F-35 पर लगाया निशाना
ईरान से पंगा लेकर गलती कर बैठे ट्रंप! 1, 2, 3 नहीं पूरे 16 एयरक्राफ्ट गंवाए, तेहरान ने अब F-35 पर लगाया निशाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, 50-60km की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, IMD ने दी चेतावनी
यूपी में बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, 50-60km की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, IMD ने दी चेतावनी
विश्व
Middle East War: 'इजरायल करेगा सऊदी के तेल ठिकानों पर हमला...', ईरान का सनसनीखेज दावा, बताया बन रहा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन
'इजरायल करेगा सऊदी के तेल ठिकानों पर हमला...', ईरान का सनसनीखेज दावा, बताया बन रहा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन
क्रिकेट
2137 'डक'..., बल्लेबाजों के कांपते हैं पैर, जानिए इन 3 क्रिकेट ग्राउंड का डरावना इतिहास
2137 'डक'..., बल्लेबाजों के कांपते हैं पैर, जानिए इन 3 क्रिकेट ग्राउंड का डरावना इतिहास
तमिल सिनेमा
Ustaad Bhagat Singh BO Day 1: साउथ में 'धुरंधर 2' नहीं 'उस्ताद भगत सिंह' का चला जादू, बंपर हुई ओपनिंग, बना दिया ये बड़ा रिकॉर्ड
साउथ में चला 'उस्ताद भगत सिंह' का जादू, बनी साल की तीसरे सबसे बड़ी ओपनर
इंडिया
Eid Weather Forecast: दिल्ली-यूपी समेत 5 राज्यों में आज आंधी-बारिश की चेतावनी, ईद पर कैसा रहेगा मौसम? जानें
दिल्ली-यूपी समेत 5 राज्यों में आज आंधी-बारिश की चेतावनी, ईद पर कैसा रहेगा मौसम? जानें
यूटिलिटी
स्मार्टफोन यूज करते समय ये छोटी आदत प्राइवेसी पर पड़ सकती है भारी, जानें नुकसान से कैसे बचें?
स्मार्टफोन यूज करते समय ये छोटी आदत प्राइवेसी पर पड़ सकती है भारी, जानें नुकसान से कैसे बचें?
ट्रेंडिंग
यूजर कंफ्यूज.. सच है या AI? पेड़ पर हजारों पक्षियों का ऑर्केस्ट्रा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
यूजर कंफ्यूज.. सच है या AI? पेड़ पर हजारों पक्षियों का ऑर्केस्ट्रा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
Embed widget