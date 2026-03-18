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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीट्रेन में व्हाट्सऐप से कैसे ऑर्डर कर सकते हैं खाना? मिनटों में सीट पर आएगी गरमागरम थाली

ट्रेन में व्हाट्सऐप से कैसे ऑर्डर कर सकते हैं खाना? मिनटों में सीट पर आएगी गरमागरम थाली

कई बार प्लेटेड खाना ठंडा या बेकार टेस्ट वाला होता है, जिससे सफर का मजा कम हो जाता है, लेकिन अब IRCTC और उसके पार्टनर Zoop ने एक नई सुविधा शुरू की है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 18 Mar 2026 08:17 AM (IST)
कई बार प्लेटेड खाना ठंडा या बेकार टेस्ट वाला होता है, जिससे सफर का मजा कम हो जाता है, लेकिन अब IRCTC और उसके पार्टनर Zoop ने एक नई सुविधा शुरू की है.

भारत में रेलवे यात्रा के दौरान अक्सर यात्रियों को ट्रेन में मिलने वाले खाने की क्वालिटी से शिकायत रहती है. कई बार प्लेटेड खाना ठंडा या बेकार टेस्ट वाला होता है, जिससे सफर का मजा कम हो जाता है, लेकिन अब IRCTC और उसके पार्टनर Zoop ने एक नई सुविधा शुरू की है, जिससे आप अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट का खाना ट्रेन में ही अपने सीट या बर्थ तक ऑर्डर कर सकते हैं. इस सुविधा के जरिए आप Domino’s, Haldiram, Bikanerwala जैसी लोकप्रिय ब्रांड्स का खाना ट्रेन में बैठकर आसानी से मंगा सकते हैं. व्हाट्सऐप के जरिए ऑर्डर करने में कोई नेटवर्क या देरी की परेशानी नहीं होती और आप अपने ऑर्डर को ट्रैक भी कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं ट्रेन में व्हाट्सऐप से खाना ऑर्डर करने का आसान तरीका क्या है.

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ट्रेन में व्हाट्सऐप से खाना ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले आपको Zoop के आधिकारिक नंबर +91‑7042062070 पर व्हाट्सऐप मैसेज करना होगा. इसके अलावा, आप 1323 पर कॉल करके भी ऑर्डर कर सकते हैं.
ट्रेन में व्हाट्सऐप से खाना ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले आपको Zoop के आधिकारिक नंबर +91‑7042062070 पर व्हाट्सऐप मैसेज करना होगा. इसके अलावा, आप 1323 पर कॉल करके भी ऑर्डर कर सकते हैं.
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ऑर्डर करने के लिए सबसे जरूरी आपका 10 अंकों का PNR नंबर है, इसे दर्ज करने के बाद सिस्टम आपकी ट्रेन और यात्रा की जानकारी प्राप्त कर लेता है.
ऑर्डर करने के लिए सबसे जरूरी आपका 10 अंकों का PNR नंबर है, इसे दर्ज करने के बाद सिस्टम आपकी ट्रेन और यात्रा की जानकारी प्राप्त कर लेता है.
Published at : 18 Mar 2026 08:17 AM (IST)
Tags :
Food In Train Train Whatsapp Food Order Train Food Order Whatsapp Food IRCTC Zoop

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