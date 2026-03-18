ट्रेन में व्हाट्सऐप से कैसे ऑर्डर कर सकते हैं खाना? मिनटों में सीट पर आएगी गरमागरम थाली

ट्रेन में व्हाट्सऐप से खाना ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले आपको Zoop के आधिकारिक नंबर +91‑7042062070 पर व्हाट्सऐप मैसेज करना होगा. इसके अलावा, आप 1323 पर कॉल करके भी ऑर्डर कर सकते हैं.