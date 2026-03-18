एक्सप्लोरर
ट्रेन में व्हाट्सऐप से कैसे ऑर्डर कर सकते हैं खाना? मिनटों में सीट पर आएगी गरमागरम थाली
कई बार प्लेटेड खाना ठंडा या बेकार टेस्ट वाला होता है, जिससे सफर का मजा कम हो जाता है, लेकिन अब IRCTC और उसके पार्टनर Zoop ने एक नई सुविधा शुरू की है.
भारत में रेलवे यात्रा के दौरान अक्सर यात्रियों को ट्रेन में मिलने वाले खाने की क्वालिटी से शिकायत रहती है. कई बार प्लेटेड खाना ठंडा या बेकार टेस्ट वाला होता है, जिससे सफर का मजा कम हो जाता है, लेकिन अब IRCTC और उसके पार्टनर Zoop ने एक नई सुविधा शुरू की है, जिससे आप अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट का खाना ट्रेन में ही अपने सीट या बर्थ तक ऑर्डर कर सकते हैं. इस सुविधा के जरिए आप Domino’s, Haldiram, Bikanerwala जैसी लोकप्रिय ब्रांड्स का खाना ट्रेन में बैठकर आसानी से मंगा सकते हैं. व्हाट्सऐप के जरिए ऑर्डर करने में कोई नेटवर्क या देरी की परेशानी नहीं होती और आप अपने ऑर्डर को ट्रैक भी कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं ट्रेन में व्हाट्सऐप से खाना ऑर्डर करने का आसान तरीका क्या है.
1/6
2/6
Published at : 18 Mar 2026 08:17 AM (IST)
यूटिलिटी
6 Photos
ट्रेन में व्हाट्सऐप से कैसे ऑर्डर कर सकते हैं खाना? मिनटों में सीट पर आएगी गरमागरम थाली
यूटिलिटी
6 Photos
इंफ्रारेड कुकटॉप खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान
यूटिलिटी
6 Photos
अपने घर की छत पर फ्री में कैसे लगवा सकते हैं सोलर पैनल, इस राज्य में शुरू हो गई स्कीम
यूटिलिटी
5 Photos
ऑनलाइन कैब बुक कर रही हैं तो ये 5 बातें जरूर ध्यान दें महिलाएं, सेफ्टी के लिए है जरूरी
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
यूटिलिटी
दिल्ली से जाने वाली ये ट्रेनें इतने दिन कैंसिल रहेंगी, सफर से पहले चेक कर लें लिस्ट
यूटिलिटी
AC सर्विस करवाने से पहले ये 3 चीजें चेक कराना है जरूरी, तभी मिल पाएगी अच्छी कूलिंग
यूटिलिटी
कागज भी पूरे, ई-केवाईसी भी हो गई फिर भी नहीं आई किसान निधि की 22वीं किस्त? यहां करें शिकायत
यूटिलिटी
अंडे पर यह बात नहीं लिखी तो मिलेगी सजा, जानें योगी सरकार ने नियमों में क्या किया बदलाव?
Advertisement
यूटिलिटी
6 Photos
ट्रेन में व्हाट्सऐप से कैसे ऑर्डर कर सकते हैं खाना? मिनटों में सीट पर आएगी गरमागरम थाली
यूटिलिटी
6 Photos
इंफ्रारेड कुकटॉप खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान
प्रेम कुमारJournalist
Opinion