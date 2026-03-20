तंदूर में पक रही चाप फिर भी बढ़ाए प्राइज, कस्टमर के सवाल पर दुकानदार की हंसी हुई वायरल
वायरल हो रहे वीडियो में चाप स्टॉल पर एक नोटिस लगा है, जिसमें लिखा है कि गैस की कीमत की वजह से चाप के रेट बढ़ा दिए. तभी वीडियो वाला आदमी गौर करता है कि चाप गैस पर नहीं कोयले वाले तंदूर में पक रही है.
मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर भारत में भी दिखाई दे रहा है. भारत के अलग-अलग जगह से इन दिनों एलपीजी की कीमत और सप्लाई को लेकर चर्चा हो रही है. कई जगह पर कमर्शियल गैस महंगी होने की खबरें सामने आ रही है, जिसका असर सीधे तौर पर छोटे कारोबारियों और स्ट्रीट फूड वेंडर्स पर पड़ रहा है. ऐसे में दुकानदार अपनी लागत बढ़ाने का हवाला देकर खाने पीने की चीजों का दाम बढ़ा रहे हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने इस पूरे मुद्दे को हल्के-फुल्के लेकिन बहुत दिलचस्प अंदाज में सामने ला दिया है. दरअसल वीडियो में एक चाप स्टॉल पर दाम बढ़ाने की वजह गैस महंगी होना बताई जाती है, लेकिन जैसे ही वीडियो रिकॉर्ड करने वाले का कैमरा कुकिंग प्रोसेस पर जाता है, कहानी में ट्विस्ट आ जाता है. उसके बाद इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर यूजर्स भी मजेदार कमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं.
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तंदूर में पक रही चाप फिर भी बढ़ाई प्राइज
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @queats.india नाम के अकाउंट से वायरल हो रहे वीडियो को देखकर लोग जमकर मजे ले रहे हैं. दरअसल वायरल वीडियो में एक लोकल चाप स्टॉल पर एक नोटिस लगा दिखाई देता है, जिसमें लिखा होता है कि गैस की कीमत बढ़ने की वजह से चाप के रेट बढ़ा दिए गए हैं. नोटिस के अनुसार हाफ चाप पर 10 रुपये की बढ़ोतरी और फूल चाप पर 30 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. लेकिन तभी वीडियो बनाने वाला आदमी गौर करता है कि चाप गैस पर नहीं बल्कि कोयले वाले तंदूर में पक रही है. यही देखकर वह दुकानदार से सवाल करता है. यह तो तंदूर में बन रहा है, इसमें गैस का क्या काम है. इस सवाल का जवाब देने के बाद है दुकानदार सिर्फ हंस देता है और यही हंसी इस वीडियो को वायरल बना देती है.
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यूजर्स के दिखे अलग-अलग तर्क
यह वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने दुकानदार की इस स्मार्टनेस पर जमकर रिएक्शन देना शुरू कर दिए. एक यूजर ने लिखा इतना ज्यादा दिमाग चलता है, हर जगह प्रॉफिट ढूंढ लेता हूं. वहीं दूसरे ने कहा उसका घर तो चाप से चलता है... घर में तो गैस है. एक और यूजर ने मजाक में लिखा आपदा को अवसर में बदलता हुआ एक आदमी. वहीं किसी ने लिखा इंडिया में बस मौके की तलाश रहती है, लूटने के लिए. जहां कई लोग इसे मजाक के तौर पर देख रहे वहीं कुछ यूजर ने दुकानदार का पक्ष भी रखा. एक यूजर ने लिखा चाप तंदूर में जाने से पहले बॉइल या फ्राई होती है, वह गैस पर होती है. वहीं दूसरे ने कहा हो सकता है यह गैस वाला तंदूर हो इसलिए प्राइज बढ़ाया हो.
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Source: IOCL