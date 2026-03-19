क्या 15 अप्रैल के बाद बंद हो जाएगा PNB का अकाउंट, क्या है बैंक के मैसेज का मतलब?

आपको बता दें जिन अकाउंट में काफी समय से लेन-देन नहीं हुआ है. ऐसे अकाउंट बैंक की नजर में इनएक्टिव माने जाते हैं. बैंक ने बताय किया है कि ऐसे अकाउंट्स को एक तय तारीख के बाद बंद किया जा सकता है. इसका मकसद सिर्फ सिस्टम को क्लीन रखना और फालतू पड़े अकाउंट्स को हटाना है.