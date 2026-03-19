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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीक्या 15 अप्रैल के बाद बंद हो जाएगा PNB का अकाउंट, क्या है बैंक के मैसेज का मतलब?

क्या 15 अप्रैल के बाद बंद हो जाएगा PNB का अकाउंट, क्या है बैंक के मैसेज का मतलब?

PNB Accounts Closed Message: PNB के जिन अकाउंट्स का लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ है. उन्हें लेकर अलर्ट जारी किया गया है. अगर आपका PNB में खाता है. तो फिर पढ़ लें यह खबर

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 19 Mar 2026 02:50 PM (IST)
PNB Accounts Closed Message: PNB के जिन अकाउंट्स का लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ है. उन्हें लेकर अलर्ट जारी किया गया है. अगर आपका PNB में खाता है. तो फिर पढ़ लें यह खबर

अगर आपके पास PNB का अकाउंट है और आप उसे लंबे समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. तो यह खबर ध्यान देने वाली है. हाल ही में बैंक की तरफ से एक मैसेज आया है. जिसे देखकर कई लोग कन्फ्यूज हैं कि क्या उनका अकाउंट बंद होने वाला है.

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पीएनबी की ओर से उन खातों को मैसेज भेजे जा रहे हैं. जिनमें काफी समय से कोई एक्टिविटी नहीं हुई है. अगर आपके अकाउंट में लंबे समय से न पैसा जमा हुआ है. न निकासी हुई है और बैलेंस भी जीरो है. तो आपके पास भी खाता बंद होने से जुडा़ मैसेज आया होगा.
पीएनबी की ओर से उन खातों को मैसेज भेजे जा रहे हैं. जिनमें काफी समय से कोई एक्टिविटी नहीं हुई है. अगर आपके अकाउंट में लंबे समय से न पैसा जमा हुआ है. न निकासी हुई है और बैलेंस भी जीरो है. तो आपके पास भी खाता बंद होने से जुडा़ मैसेज आया होगा.
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आपको बता दें जिन अकाउंट में काफी समय से लेन-देन नहीं हुआ है. ऐसे अकाउंट बैंक की नजर में इनएक्टिव माने जाते हैं. बैंक ने बताय किया है कि ऐसे अकाउंट्स को एक तय तारीख के बाद बंद किया जा सकता है. इसका मकसद सिर्फ सिस्टम को क्लीन रखना और फालतू पड़े अकाउंट्स को हटाना है.
आपको बता दें जिन अकाउंट में काफी समय से लेन-देन नहीं हुआ है. ऐसे अकाउंट बैंक की नजर में इनएक्टिव माने जाते हैं. बैंक ने बताय किया है कि ऐसे अकाउंट्स को एक तय तारीख के बाद बंद किया जा सकता है. इसका मकसद सिर्फ सिस्टम को क्लीन रखना और फालतू पड़े अकाउंट्स को हटाना है.
Published at : 19 Mar 2026 02:48 PM (IST)
Tags :
Punjab National Bank Utility News PNB

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