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क्या 15 अप्रैल के बाद बंद हो जाएगा PNB का अकाउंट, क्या है बैंक के मैसेज का मतलब?
PNB Accounts Closed Message: PNB के जिन अकाउंट्स का लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ है. उन्हें लेकर अलर्ट जारी किया गया है. अगर आपका PNB में खाता है. तो फिर पढ़ लें यह खबर
अगर आपके पास PNB का अकाउंट है और आप उसे लंबे समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. तो यह खबर ध्यान देने वाली है. हाल ही में बैंक की तरफ से एक मैसेज आया है. जिसे देखकर कई लोग कन्फ्यूज हैं कि क्या उनका अकाउंट बंद होने वाला है.
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Published at : 19 Mar 2026 02:48 PM (IST)
Tags :Punjab National Bank Utility News PNB
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प्रेम कुमारJournalist
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