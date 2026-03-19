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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीऑफ सीजन में गोवा घूमने जा रहे हैं तो भूलकर भी न करना ये गलतियां, वरना जाना पड़ेगा जेल

ऑफ सीजन में गोवा घूमने जा रहे हैं तो भूलकर भी न करना ये गलतियां, वरना जाना पड़ेगा जेल

Goa Travelling Tips: गोवा ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा संभलकर रहना बेहतर है. छोटी-छोटी लापरवाहियां मज़े को बिगाड़ सकती हैं और ट्रिप का एक्सपीरियंस खराब कर सकती हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 19 Mar 2026 11:38 AM (IST)
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Goa Travelling Tips: गोवा की सैर हर किसी के लिए मज़ेदार होती है. चाहे आप बैचलर हों या कपल्स. ऑफ सीजन में भी यहां की बीच वाइब और मस्ती का मज़ा कोई कम नहीं होता. लोग खुलेआम पार्टी करते हैं. बीच पर नाचते हैं और सस्ती शराब का मजा लेते हैं. 

लेकिन यहां कुछ नियम ऐसे हैं जिन्हें भूलकर भी तोड़ना भारी पड़ सकता है. अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे. तो गोवा की जेल की सैर करना पड़ सकता है ना कि पार्टी का मज़ा लेना. इसलिए ट्रिप शुरू करने से पहले यह टिप्स जान लेना जरूरी है जिससे मज़ा भी आए और परेशानी भी ना हो.

शराब और पब्लिक बिहेवियर

गोवा के बीच पर शराब पीना और मस्ती करना मज़ेदार है. लेकिन खुले में शराब पीना कानूनी तौर पर सही नहीं है. फिल्मी स्टाइल में बोतल हाथ में लेकर घूमना या दोस्तों के साथ पब्लिक में शराब पीना आपको पुलिस की नजर में ला सकता है. बेहतर है कि शराब सिर्फ रेस्तरां या कैफे में ही पी जाए. 

इसके साथ ही बीच पर कचरा फैलाना भी जुर्म माना जाता है. रोमांस करना ठीक है लेकिन अश्लील हरकतें या लोगों की आपत्तिजनक तस्वीरें लेना सीधे जेल की राह दिखा सकता है. किसी पर तंज कसना या उकसाना भी खतरनाक साबित हो सकता है.

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न्यूडिटी और कपड़े

गोवा में लोग थोड़ा खुले कपड़े पहनना पसंद करते हैं. लेकिन लिमिट क्राॅस करने पर न्यूडिटी का मामला बन सकता है. बीच पर कपड़े उतारना, या ज्यादा एक्साइटेड होकर नॉन-लीगल हरकतें करना, पुलिस की पकड़ में आने पर सीधे जेल ले जाएगा. इसलिए हमेशा अपने कपड़ों और बिहेवियर का ध्यान रखें. कसीनो में हार के बाद गुस्सा या पंगा करना भी भारी पड़ सकता है.

ड्राइविंग का रखें ध्यान

शराब पीने के बाद गाड़ी चलाना पूरी तरह मना है. ऐसा करने पर सीधे जेल जाना तय है. यहां सड़कें तेज़ और खतरनाक हो सकती हैं. इसलिए हमेशा जिम्मेदारी से ड्राइव करें और नियमों का पालन करें. इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस से बचने की कोशिश करना या नियम तोड़ना आपके ट्रिप को बर्बाद कर सकता है. मज़े के लिए आए हैं तो सुरक्षित तरीके से आएं. वरना मस्ती के बदले जेल की सैर करनी पड़ सकती है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 19 Mar 2026 11:34 AM (IST)
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