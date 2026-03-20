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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIPL में 31 गेंद खेलकर भी नहीं बनाया एक भी रन, कौन ये बल्लेबाज, जानिए

IPL में 31 गेंद खेलकर भी नहीं बनाया एक भी रन, कौन ये बल्लेबाज, जानिए

आईपीएल के इतिहास में एक बल्लेबाज ने 31 गेंद खेलकर भी एक रन नहीं बनाया था. यह चौंकाने वाला रिकॉर्ड शिखर धवन के नाम दर्ज है, जबकि विराट कोहली करियर में सबसे ज्यादा डॉट गेंद खेलने वाले खिलाड़ी हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 20 Mar 2026 09:21 AM (IST)
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आईपीएल  2026 का नया सीजन  28 मार्च से शुरु होने जा रहा है और फैंस एक बार फिर चौकों-छक्कों की बारिश देखने के लिए तैयार हैं. हालांकि इस हाई-स्कोरिंग लीग में कुछ ऐसे रिकॉर्ड भी हैं, जो हैरान कर देते हैं. ऐसा ही एक रिकॉर्ड है एक पारी में सबसे ज्यादा डॉट गेंद खेलने का है.

31 गेंद खेलीं, लेकिन रन नहीं बना पाए

आईपीएल इतिहास में एक मैच में सबसे ज्यादा डॉट गेंद खेलने का रिकॉर्ड शिखर धवन के नाम दर्ज है. उन्होंने 2023 सीजन में पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए 31 डॉट गेंदे खेली थी और एक भी रन नहीं बना पाए थे. यह आंकड़ा सुनने में भले अजीब लगे, लेकिन खास बात यह रही कि उसी पारी में उन्होंने बड़ा स्कोर भी बनाया. इस मैच में उन्होंने 66 गेंदो में 99 रनों की पारी खेली थी. यानी शुरुआत में संघर्ष के बाद उन्होंने शानदार वापसी की थी.

विदेशी खिलाड़ियों में कौन आगे?

विदेशी खिलाड़ियों की बात करें तो इस लिस्ट में ड्वेन ब्रावो का नाम सबसे ऊपर आता है. उन्होंने एक मैच में 30 डॉट गेंद खेली थीं. हालांकि बाद में उन्होंने तेजी से 70 रन बनाकर अपनी टीम को संभालने की कोशिश की थी.

ये खिलाड़ी भी पीछे नहीं

इस अनोखी लिस्ट में एरॉन फिंच और ड्वेन स्मिथ जैसे आक्रामक बल्लेबाज भी शामिल हैं. इन दोनो दिग्गजों ने एक मैच में 29-29 गेंदे बिना रन के खेली थी. वहीं जोस बटलर ने भी एक मुकाबले में 28 गेंदें बिना रन के खेली थीं. यह दिखाता है कि टी20 जैसे तेज फॉर्मेट में भी बड़े खिलाड़ी कभी-कभी लय पकड़ने में समय लेते हैं.

पूरे करियर में डॉट गेंदों का रिकॉर्ड

अगर पूरे आईपीएल करियर की बात करें तो सबसे ज्यादा डॉट गेंद खेलने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम दर्ज है.

विराट कोहली - 2152 डॉट गेंद

रोहित शर्मा - 2015 डॉट गेंद

शिखर धवन - 1977 डॉट गेंद

डेविड वॉर्नर - 1723 डॉट गेंद

क्या कहते हैं ये आंकड़े?

इन आंकड़ों से साफ है कि टी20 क्रिकेट सिर्फ तेजी से रन बनाने का खेल नहीं है. कई बार बल्लेबाज शुरुआत में समय लेते हैं और बाद में मैच का रुख बदल देते हैं. यही वजह है कि डॉट गेंदों का रिकॉर्ड होने के बावजूद ये खिलाड़ी बड़े मैच विनर साबित हुए हैं.  

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Published at : 20 Mar 2026 09:21 AM (IST)
Tags :
Shikhar Dhawan IPL VIRAT KOHLI IPL Record IPL 2026
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