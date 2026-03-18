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अगर मकान किराए पर देने वाले हैं, तो पहले इन 3 बातों को क्लियर कर लें, वरना बाद में परेशानी होगी
House Renting Tips: मकान किराए पर देने से पहले इन तीन जरूरी बातों को साफ कर लेना ही समझदारी है, वरना बाद में छोटी-छोटी लापरवाही बड़ी परेशानी में बदल सकती है.
आज के समय में अपना घर होना हर किसी के बस की बात नहीं है. प्रॉपर्टी के दाम जिस तरह बढ़ रहे हैं, उससे ज्यादातर लोग किराए पर रहना ही चुनते हैं. यही वजह है कि हर शहर में किराएदार आसानी से मिल जाते हैं. लेकिन मकान किराए पर देना जितना आसान लगता है. उतना होता नहीं.
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Published at : 18 Mar 2026 03:10 PM (IST)
Tags :Tenant Utility News House Rent Tenan
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प्रेम कुमारJournalist
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