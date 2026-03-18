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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीअगर मकान किराए पर देने वाले हैं, तो पहले इन 3 बातों को क्लियर कर लें, वरना बाद में परेशानी होगी

अगर मकान किराए पर देने वाले हैं, तो पहले इन 3 बातों को क्लियर कर लें, वरना बाद में परेशानी होगी

House Renting Tips: मकान किराए पर देने से पहले इन तीन जरूरी बातों को साफ कर लेना ही समझदारी है, वरना बाद में छोटी-छोटी लापरवाही बड़ी परेशानी में बदल सकती है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 18 Mar 2026 03:10 PM (IST)
House Renting Tips: मकान किराए पर देने से पहले इन तीन जरूरी बातों को साफ कर लेना ही समझदारी है, वरना बाद में छोटी-छोटी लापरवाही बड़ी परेशानी में बदल सकती है.

आज के समय में अपना घर होना हर किसी के बस की बात नहीं है. प्रॉपर्टी के दाम जिस तरह बढ़ रहे हैं, उससे ज्यादातर लोग किराए पर रहना ही चुनते हैं. यही वजह है कि हर शहर में किराएदार आसानी से मिल जाते हैं. लेकिन मकान किराए पर देना जितना आसान लगता है. उतना होता नहीं.

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आजकल लोग नौकरी, पढ़ाई या काम के चलते अक्सर शहर बदलते रहते हैं. ऐसे में किराए का घर उनकी पहली जरूरत बन जाता है. मकान मालिक के लिए यह कमाई का अच्छा जरिया हो सकता है. लेकिन थोड़ा सावधान रहना जरूरी है. सिर्फ भरोसे पर घर दे देना सही नहीं होता.
आजकल लोग नौकरी, पढ़ाई या काम के चलते अक्सर शहर बदलते रहते हैं. ऐसे में किराए का घर उनकी पहली जरूरत बन जाता है. मकान मालिक के लिए यह कमाई का अच्छा जरिया हो सकता है. लेकिन थोड़ा सावधान रहना जरूरी है. सिर्फ भरोसे पर घर दे देना सही नहीं होता.
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कुछ बेसिक नियम फॉलो करेंगे तो आगे चलकर कोई झंझट नहीं होगी और सब कुछ स्मूद रहेगा. सबसे पहले बात आती है पुलिस वेरिफिकेशन की. इसे हल्के में लेना बड़ी गलती हो सकती है. आपको किराएदार की पहचान से जुड़े डॉक्यूमेंट जरूर लेने चाहिए. जैसे आधार कार्ड वगैरह. इसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन कराना जरूरी होता है.
कुछ बेसिक नियम फॉलो करेंगे तो आगे चलकर कोई झंझट नहीं होगी और सब कुछ स्मूद रहेगा. सबसे पहले बात आती है पुलिस वेरिफिकेशन की. इसे हल्के में लेना बड़ी गलती हो सकती है. आपको किराएदार की पहचान से जुड़े डॉक्यूमेंट जरूर लेने चाहिए. जैसे आधार कार्ड वगैरह. इसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन कराना जरूरी होता है.
Published at : 18 Mar 2026 03:10 PM (IST)
Tags :
Tenant Utility News House Rent Tenan

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