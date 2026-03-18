अगर मकान किराए पर देने वाले हैं, तो पहले इन 3 बातों को क्लियर कर लें, वरना बाद में परेशानी होगी

कुछ बेसिक नियम फॉलो करेंगे तो आगे चलकर कोई झंझट नहीं होगी और सब कुछ स्मूद रहेगा. सबसे पहले बात आती है पुलिस वेरिफिकेशन की. इसे हल्के में लेना बड़ी गलती हो सकती है. आपको किराएदार की पहचान से जुड़े डॉक्यूमेंट जरूर लेने चाहिए. जैसे आधार कार्ड वगैरह. इसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन कराना जरूरी होता है.