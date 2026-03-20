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ईरान से पंगा लेकर गलती कर बैठे ट्रंप! 1, 2, 3 नहीं पूरे 16 एयरक्राफ्ट गंवाए, तेहरान ने अब F-35 पर लगाया निशाना

US Iran War: अमेरिकी विमानों को सबसे ज्यादा नुकसान दुर्घटनाओं के कारण हुआ. कुवैत में तीन F-15 ईगल लड़ाकू विमान ‘फ्रेंडली फायर’ यानी अपनी ही सेना की गोलीबारी में गिर गए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 20 Mar 2026 08:08 AM (IST)
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ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच जारी युद्ध अब एक नए मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है. करीब 20 दिनों से चल रही इस लड़ाई में अमेरिका को भारी सैन्य नुकसान उठाना पड़ा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब तक अमेरिकी सेना के कई आधुनिक विमान और ड्रोन नष्ट हो चुके हैं. हाल ही में अमेरिका के सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 Lightning II को भी ईरानी हमले के बाद आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी, जिससे इस संघर्ष की गंभीरता और बढ़ गई है.

20 दिनों से जारी है युद्ध
अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी 2026 को ईरान पर संयुक्त हमला किया था. इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के मारे जाने का दावा किया गया था. उसी के बाद से यह युद्ध लगातार जारी है.

16 अमेरिकी सैन्य विमान नष्ट होने का दावा
रिपोर्ट्स के अनुसार, युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक कम से कम 16 अमेरिकी सैन्य विमान नष्ट हो चुके हैं. इनमें ड्रोन और लड़ाकू विमान दोनों शामिल हैं. बताया गया है कि इन नुकसानों में से कई सीधे हमलों और कुछ दुर्घटनाओं के कारण हुए.

MQ-9 रीपर ड्रोन को बड़ा नुकसान
इन 16 विमानों में 10 MQ-9 Reaper ड्रोन शामिल हैं, जिन्हें ईरान की एयर डिफेंस फायरिंग में मार गिराया गया. इनमें से कम से कम 9 ड्रोन हवा में ही नष्ट कर दिए गए, जबकि एक ड्रोन जॉर्डन के एक एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले का शिकार हुआ. इसके अलावा दो अन्य ड्रोन अलग-अलग दुर्घटनाओं में भी नष्ट हो गए. इन ड्रोन का इस्तेमाल खासतौर पर हाई-रिस्क मिशनों के लिए किया जाता है, क्योंकि इनमें पायलट नहीं होता.

दुर्घटनाएं भी बनी बड़ी वजह
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी विमानों को सबसे ज्यादा नुकसान दुर्घटनाओं के कारण हुआ. कुवैत में तीन F-15 ईगल लड़ाकू विमान ‘फ्रेंडली फायर’ यानी अपनी ही सेना की गोलीबारी में गिर गए. वहीं, एक KC-135 Stratotanker ईंधन भरने के ऑपरेशन के दौरान नष्ट हो गया, जिसमें सवार सभी छह क्रू सदस्यों की मौत हो गई.

सऊदी एयरबेस पर मिसाइल हमला
सऊदी अरब के एक एयरफील्ड पर ईरान के मिसाइल हमले में पांच KC-135 विमान क्षतिग्रस्त हो गए. हालांकि, ईरान का दावा है कि ये नुकसान ‘फ्रेंडली फायर’ नहीं बल्कि उनके सीधे हमलों की वजह से हुआ.

हवाई वर्चस्व हासिल करना मुश्किल
अमेरिका और इजरायल ने शुरुआत में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें पूरी तरह से हवाई नियंत्रण हासिल करने में सफलता नहीं मिली. ईरान की एयर डिफेंस अब भी सक्रिय है और चुनौती बनी हुई है.

F-35 फाइटर जेट को भी निशाना
युद्ध के दौरान एक अमेरिकी F-35 Lightning II को ईरानी फायर का सामना करना पड़ा. इसके बाद उसे मिडिल ईस्ट के एक सैन्य अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. पायलट सुरक्षित बच गया और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

अमेरिकी सेना ने मानी सीमित पकड़
अमेरिकी सेना के वरिष्ठ अधिकारी डैन केन ने माना कि ईरान के हवाई क्षेत्र पर अमेरिका का नियंत्रण अभी सीमित है. उन्होंने कहा कि अमेरिका को केवल कुछ इलाकों में ही बढ़त हासिल है, पूरे क्षेत्र में नहीं.

बढ़ते ऑपरेशन्स से बढ़ा जोखिम
विशेषज्ञों का मानना है कि इस युद्ध में लगातार बढ़ रहे ऑपरेशन्स और उनकी तीव्रता भी नुकसान की बड़ी वजह हो सकती है. रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स के पूर्व अधिकारी पीटर लेयटन के अनुसार, अब पहले की तुलना में हर दिन ज्यादा उड़ानें भरी जा रही हैं, जिससे जोखिम भी बढ़ गया है.

होर्मुज जैसे अहम इलाकों में चुनौती
यह पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि अमेरिका के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे अहम समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखना अब भी बड़ी चुनौती बना हुआ है, जहां ईरान की सक्रिय हवाई सुरक्षा प्रणाली खतरा बनी हुई है.

Published at : 20 Mar 2026 08:08 AM (IST)
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