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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीबैंक की इस स्कीम में जमा कर दें 10 लाख, हर महीने मिलेगा 25 हजार रुपये का रिटर्न

बैंक की इस स्कीम में जमा कर दें 10 लाख, हर महीने मिलेगा 25 हजार रुपये का रिटर्न

SBI Annuity Deposit Scheme: एक बार पैसा लगाओ और हर महीने फिक्स इनकम पाओ. सही प्लानिंग के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इस स्कीम में हर महीने रेगुलर कमाई हो सकती है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 18 Mar 2026 12:55 PM (IST)
SBI Annuity Deposit Scheme: एक बार पैसा लगाओ और हर महीने फिक्स इनकम पाओ. सही प्लानिंग के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इस स्कीम में हर महीने रेगुलर कमाई हो सकती है.

आज के समय में लोग सिर्फ पैसे ही नहीं बचाना चाहते. बल्कि चाहते हैं कि उनका पैसा उनके लिए कमाए भी. यही वजह है कि पुराने बचत के तरीकों से आगे बढ़कर लोग ऐसी स्कीम्स की तलाश में रहते हैं. जहां पैसा सेफ भी रहे और हर महीने कुछ इनकम भी मिलती रहे.

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अगर आप भी सोच रहे हैं कि एक बार पैसा लगाकर हर महीने नियमित कमाई हो. तो यह तरीका आपके लिए काम का हो सकता है. खासकर उन लोगों के लिए जो रिटायरमेंट के बाद एक स्टेबल इनकम चाहते हैं या फिर बिना रिस्क के निवेश करना चाहते हैं.
अगर आप भी सोच रहे हैं कि एक बार पैसा लगाकर हर महीने नियमित कमाई हो. तो यह तरीका आपके लिए काम का हो सकता है. खासकर उन लोगों के लिए जो रिटायरमेंट के बाद एक स्टेबल इनकम चाहते हैं या फिर बिना रिस्क के निवेश करना चाहते हैं.
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दरअसल देश के बड़े बैंकों में से एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों के लिए एन्यूटी डिपॉजिट स्कीम चलाता है. इस स्कीम में आपको एक बार में रकम जमा करनी होती है. इसके बाद बैंक हर महीने एक तय राशि आपके खाते में भेजता है.
दरअसल देश के बड़े बैंकों में से एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों के लिए एन्यूटी डिपॉजिट स्कीम चलाता है. इस स्कीम में आपको एक बार में रकम जमा करनी होती है. इसके बाद बैंक हर महीने एक तय राशि आपके खाते में भेजता है.
Published at : 18 Mar 2026 12:55 PM (IST)
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