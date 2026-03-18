एक्सप्लोरर
बैंक की इस स्कीम में जमा कर दें 10 लाख, हर महीने मिलेगा 25 हजार रुपये का रिटर्न
SBI Annuity Deposit Scheme: एक बार पैसा लगाओ और हर महीने फिक्स इनकम पाओ. सही प्लानिंग के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इस स्कीम में हर महीने रेगुलर कमाई हो सकती है.
आज के समय में लोग सिर्फ पैसे ही नहीं बचाना चाहते. बल्कि चाहते हैं कि उनका पैसा उनके लिए कमाए भी. यही वजह है कि पुराने बचत के तरीकों से आगे बढ़कर लोग ऐसी स्कीम्स की तलाश में रहते हैं. जहां पैसा सेफ भी रहे और हर महीने कुछ इनकम भी मिलती रहे.
1/6
2/6
Published at : 18 Mar 2026 12:55 PM (IST)
Tags :Saving Scheme SBI Scheme Utility News
यूटिलिटी
6 Photos
ट्रेन में व्हाट्सऐप से कैसे ऑर्डर कर सकते हैं खाना? मिनटों में सीट पर आएगी गरमागरम थाली
यूटिलिटी
6 Photos
इंफ्रारेड कुकटॉप खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान
यूटिलिटी
6 Photos
अपने घर की छत पर फ्री में कैसे लगवा सकते हैं सोलर पैनल, इस राज्य में शुरू हो गई स्कीम
यूटिलिटी
5 Photos
ऑनलाइन कैब बुक कर रही हैं तो ये 5 बातें जरूर ध्यान दें महिलाएं, सेफ्टी के लिए है जरूरी
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
यूटिलिटी
मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर कितने पैसे वसूल सकते हैं बैंक, क्या हैं इसके नियम?
यूटिलिटी
EPFO पेंशन क्लेम रिजेक्ट होने से बचना है? अप्लाई करने से पहले जान लें ये जरूरी बातें
यूटिलिटी
व्हाट्सऐप से कैसे बुक कर सकते हैं LPG सिलेंडर? लंबी लाइन से बचा लेगा यह तरीका
यूटिलिटी
एक प्लेट का इंफ्रारेड चूल्हा लेना सही या दो प्लेट का? खरीदने से पहले जानें फायदे नुकसान
Advertisement
यूटिलिटी
6 Photos
ट्रेन में व्हाट्सऐप से कैसे ऑर्डर कर सकते हैं खाना? मिनटों में सीट पर आएगी गरमागरम थाली
प्रेम कुमारJournalist
Opinion