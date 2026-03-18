बैंक की इस स्कीम में जमा कर दें 10 लाख, हर महीने मिलेगा 25 हजार रुपये का रिटर्न

अगर आप भी सोच रहे हैं कि एक बार पैसा लगाकर हर महीने नियमित कमाई हो. तो यह तरीका आपके लिए काम का हो सकता है. खासकर उन लोगों के लिए जो रिटायरमेंट के बाद एक स्टेबल इनकम चाहते हैं या फिर बिना रिस्क के निवेश करना चाहते हैं.