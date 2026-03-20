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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Weather: यूपी में बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, 50-60km की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, IMD ने दी चेतावनी

UP Weather: यूपी में बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, 50-60km की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, IMD ने दी चेतावनी

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में आज 20 मार्च को कई जगहों पर तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट दिया गया है. कई जगहों पर ओलावृष्टि की चेतावनी है. बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 20 Mar 2026 06:55 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में बारिश और आंधी के बाद मौसम एकदम बदल गया है. देर शाम से नोएडा, गाजियाबाद में रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे तापमान में तेजी से गिरावट आई है. जहां पहले मार्च महीने में लोग तेज गर्मी झेल रहे थे वहीं बारिश के बाद ठंडी हवाओं ने लोगों को कांपने पर मजबूर कर दिया. मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है. 

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में आज शुक्रवार 20 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम पूरी तरह बदल गया है. आज पश्चिमी यूपी में मेरठ से आगरा, कानपुर तक कई अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना है. वहीं पूर्वी यूपी में बारिश का अलर्ट दिया गया है. इस दौरान मेघ गर्जन के साथ तेज बारिश होगी और 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी. 

इन जिलों में ओले गिरने की चेतावनी

यूपी में आज सहारनपुर, बागपत, बिजनौर, शामली, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, सँभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, बदायूं, मथुरा, अलीगढ़, बदायूं, हाथरस, कासगंज, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, गोंडा में तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है. 

वहीं राजधानी लखनऊ, झांसी, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, कौशांबी, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, अमेठी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, संत रविदास नगर, मीरजापुर और सोनभद्र में मेघ गर्जन के साथ बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है. इन जिलों में 50-60 किमी की रफ़्तार से तेज हवाएं चलने और आंधी का ऑरेंज अलर्ट दिया गया है. 

इसके अलावा रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, शाहजहांपुर, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, श्रावस्ती, अयोध्या, बलरामपुर, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गोरखपुर, मऊ, गाजीपुर और बलिया तेज हवाओं के साथ बारिश और वज्रपात का अलर्ट दिया गया है. 

बारिश की वजह से तेजी से गिरा तापमान

बारिश की वजह से तापमान में भी कमी आई हैं. मौसम विभाग के मुताबिक अगले दो दिनों में राज्य के अधिकतम तापमान में 5-7 डिग्री की अचानक गिरावट आ सकती है. इसके बाद 3-5 डिग्री की बढ़ोतरी होगी. न्यूनतम तापमान भी 2-4 डिग्री तक नीचे आएगा. हालांकि पूर्वी यूपी में तापमान में कोई ख़ास बदलाव होने का अनुमान नहीं है.

Published at : 20 Mar 2026 06:55 AM (IST)
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Weather Weather Today IMD UP NEWS UP Weather
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