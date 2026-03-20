ईरान की सेना के प्रवक्ता ने बड़ा दावा किया है. उनका कहना है कि इजरायल सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर हमला करने की योजना बना रहा है और इसका आरोप ईरान पर डालने की कोशिश करेगा. ईरान ने कहा कि यह एक तरह का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है, यानी हमला कोई और करेगा, लेकिन आरोप किसी और पर डाला जाएगा. खास तौर पर सऊदी अरब के अरामको के तेल ठिकानों को निशाना बनाए जाने की बात कही गई है.

ईरान के सैन्य मुख्यालय खातम अल-अनबिया ने कहा है कि उन्हें ऐसी जानकारी मिली है कि क्षेत्र में ऊर्जा ढांचे पर हमला करने की तैयारी हो रही है. इसमें सऊदी अरब के तेल और गैस प्लांट भी शामिल हैं. ईरान ने यह भी कहा कि अगर उस पर या उसके ठिकानों पर हमला हुआ तो वह इसका जवाब देगा और खुले तौर पर जिम्मेदारी भी लेगा. ईरान के अनुसार, वह केवल अमेरिका और इजरायल से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाएगा.

सऊदी अरब दुनिया का सबसे अहम देश

सऊदी अरब इस पूरे मामले में एक अहम देश है, क्योंकि यहां दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में से एक अरामको के बड़े-बड़े प्लांट मौजूद हैं. अगर इन पर हमला होता है तो इसका असर पूरी दुनिया के तेल बाजार पर पड़ सकता है. कुल मिलाकर, इस बयान के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है.

अगर सच में ऐसे हमले होते हैं तो इसका असर सिर्फ इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतों और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा. बता दें कि इस वक्त सैकड़ों जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फंसे हुए हैं, जिनमें भारत के कई जहाज शामिल है. इन सारे जहाजों पर तेल और गैस लदा हुआ है. इस बीच ईरान के दावे से हड़कंप मच सकता है और ग्लोबल लेवल पर तेल की किल्लत पहले के मुकाबले बढ़ सकती है.