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अपने घर की छत पर फ्री में कैसे लगवा सकते हैं सोलर पैनल, इस राज्य में शुरू हो गई स्कीम
Free Solar Panel: अब घर की छत पर फ्री में सोलर पैनल लगवाने का शानदार मौका. इस राज्य में शुरू हुई नई स्कीम से बिजली बिल होगा कम और रोजमर्रा की जरूरतें आसान होंगी
बिजली का बिल आज हर घर के लिए अलग ही सिरदर्द बन गया है, खासकर गरीब परिवारों के लिए यह एक बड़ा बोझ लगता है. महीने के आखिर में जब बिल आता है तो बजट बिगड़ जाता है. ऐसे में अब एक ऐसी योजना शुरू हुई है जो राहत दे सकती है. इसमें घर की छत पर फ्री में सोलर पैनल लगाने का मौका मिल रहा है.
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Published at : 17 Mar 2026 12:31 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion