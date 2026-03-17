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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीअपने घर की छत पर फ्री में कैसे लगवा सकते हैं सोलर पैनल, इस राज्य में शुरू हो गई स्कीम

अपने घर की छत पर फ्री में कैसे लगवा सकते हैं सोलर पैनल, इस राज्य में शुरू हो गई स्कीम

Free Solar Panel: अब घर की छत पर फ्री में सोलर पैनल लगवाने का शानदार मौका. इस राज्य में शुरू हुई नई स्कीम से बिजली बिल होगा कम और रोजमर्रा की जरूरतें आसान होंगी

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 17 Mar 2026 12:31 PM (IST)
Free Solar Panel: अब घर की छत पर फ्री में सोलर पैनल लगवाने का शानदार मौका. इस राज्य में शुरू हुई नई स्कीम से बिजली बिल होगा कम और रोजमर्रा की जरूरतें आसान होंगी

बिजली का बिल आज हर घर के लिए अलग ही सिरदर्द बन गया है, खासकर गरीब परिवारों के लिए यह एक बड़ा बोझ लगता है. महीने के आखिर में जब बिल आता है तो बजट बिगड़ जाता है. ऐसे में अब एक ऐसी योजना शुरू हुई है जो राहत दे सकती है. इसमें घर की छत पर फ्री में सोलर पैनल लगाने का मौका मिल रहा है.

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बिहार में कुटीर ज्योति योजना के तहत बीपीएल परिवारों को सीधा फायदा दिया जा रहा है. इस स्कीम का मकसद है कि जिन लोगों के पास ज्यादा संसाधन नहीं हैं, उन्हें भी सस्ती और भरोसेमंद बिजली मिल सके. सरकार चाहती है कि हर घर तक रोशनी पहुंचे और लोग महंगी बिजली से थोड़ा राहत महसूस करें.
बिहार में कुटीर ज्योति योजना के तहत बीपीएल परिवारों को सीधा फायदा दिया जा रहा है. इस स्कीम का मकसद है कि जिन लोगों के पास ज्यादा संसाधन नहीं हैं, उन्हें भी सस्ती और भरोसेमंद बिजली मिल सके. सरकार चाहती है कि हर घर तक रोशनी पहुंचे और लोग महंगी बिजली से थोड़ा राहत महसूस करें.
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इस योजना के तहत पात्र परिवारों की छत पर एक किलोवाट का सोलर यूनिट लगाया जाएगा. इसका मतलब है कि छोटा लेकिन काम का सेटअप मिलेगा, जिससे घर की रोजमर्रा की जरूरतें आसानी से पूरी हो सकें. यह यूनिट खास तौर पर छोटे परिवारों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है.
इस योजना के तहत पात्र परिवारों की छत पर एक किलोवाट का सोलर यूनिट लगाया जाएगा. इसका मतलब है कि छोटा लेकिन काम का सेटअप मिलेगा, जिससे घर की रोजमर्रा की जरूरतें आसानी से पूरी हो सकें. यह यूनिट खास तौर पर छोटे परिवारों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है.
Published at : 17 Mar 2026 12:31 PM (IST)
Tags :
Bihar Government Solar Panel Utility News

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