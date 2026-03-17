अपने घर की छत पर फ्री में कैसे लगवा सकते हैं सोलर पैनल, इस राज्य में शुरू हो गई स्कीम

बिहार में कुटीर ज्योति योजना के तहत बीपीएल परिवारों को सीधा फायदा दिया जा रहा है. इस स्कीम का मकसद है कि जिन लोगों के पास ज्यादा संसाधन नहीं हैं, उन्हें भी सस्ती और भरोसेमंद बिजली मिल सके. सरकार चाहती है कि हर घर तक रोशनी पहुंचे और लोग महंगी बिजली से थोड़ा राहत महसूस करें.