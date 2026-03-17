इंफ्रारेड कुकटॉप खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान

इंडक्शन कुकटॉप खरीदना आसान लगता है. लेकिन छोटी गलतियां आगे चलकर बड़ी दिक्कत बन जाती हैं. कई लोग सिर्फ ऑफर देखकर या जल्दी में मॉडल चुन लेते हैं. लेकिन बाद में पता चलता है कि खाना धीरे बन रहा है या मशीन जरूरत के हिसाब से काम नहीं कर रही. इसलिए खरीदने से पहले कुछ जरूरी बातें समझना जरूरी है.