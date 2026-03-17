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इंफ्रारेड कुकटॉप खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान
Infrared Cooktop Buying Tips: इंफ्रारेड कुकटॉप खरीदने से पहले इन जरूरी बातों पर ध्यान देना बेहद जरूरी. छोटी सी गलती भी बाद में बड़ा खर्च और किचन में परेशानी खड़ी कर सकती है
मिडिल ईस्ट में तनाव और सप्लाई रूट पर असर की खबरों के बीच भारत में भी गैस को लेकर घबराहट बढ़ी है. लोग जल्दी-जल्दी सिलेंडर बुक कर रहे हैं, जिससे कई जगह इंतजार बढ़ गया है. ऐसे में काफी लोग बैकअप के तौर पर इंडक्शन कुकटॉप खरीदने की सोच रहे हैं. लेकिन जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में परेशानी भी दे सकता है.
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Published at : 17 Mar 2026 03:18 PM (IST)
Tags :Utility News Induction LPG Infrared Cooktop
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प्रेम कुमारJournalist
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