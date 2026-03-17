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आपका गैस सिलेंडर एक्सपायर तो नहीं हो गया? ऐसे कर सकते हैं चेक

सिलेंडर की वैधता की जानकारी उसके ऊपरी हिस्से में बनी लोहे की पट्टी पर होती हैं. आपने सिलेंडर पर ए 28, बी 29, सी 26 या डी27 जैसे कोड देखे होंगे. यही कोड सिलेंडर की एक्सपायरी को दर्शाते हैं.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 17 Mar 2026 08:43 AM (IST)
सिलेंडर की वैधता की जानकारी उसके ऊपरी हिस्से में बनी लोहे की पट्टी पर होती हैं. आपने सिलेंडर पर ए 28, बी 29, सी 26 या डी27 जैसे कोड देखे होंगे. यही कोड सिलेंडर की एक्सपायरी को दर्शाते हैं.

मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है. देश के ज्यादातर हिस्सों में इन दोनों एलपीजी सप्लाई को लेकर चिंता का माहौल बना हुआ है. कुछ शहरों में गैस सिलेंडर की कमी की खबरें सामने आ रही है, जिससे होटल, हॉस्टल और छोटे कारोबार भी प्रभावित हो रहे हैं. हालांकि सरकार का कहना है कि देश में एलपीजी की सप्लाई नॉर्मल है और लाखों सिलेंडर की डिलीवरी की जा रही है. वहीं हम खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर पर तो निर्भर हैं, लेकिन रोजमर्रा की जरूरत के बावजूद बहुत से लोग सिलेंडर से जुड़ी एक जरूरी जानकारी को नजरअंदाज कर देते हैं और वह उसकी एक्सपायरी डेट है.

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ज्यादातर लोग बाजार से खरीदी गई चीजों की एक्सपायरी जरूर चेक करते हैं, लेकिन गैस सिलेंडर लेते समय यह बात अक्सर भूल जाते हैं कि अगर एक्सपायर सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाए तो गैस लीकेज या आग लगने या ब्लास्ट जैसी गंभीर घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आपके घर में इस्तेमाल हो रहा सिलेंडर सुरक्षित है या नहीं. वहीं अच्छी बात यह है कि सिलेंडर की एक्सपायरी डेट को घर पर बैठे ही आसानी से चेक किया जा सकता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आपका सिलेंडर एक्सपायर तो नहीं हो गया कैसे चेक कर सकते हैं.
ज्यादातर लोग बाजार से खरीदी गई चीजों की एक्सपायरी जरूर चेक करते हैं, लेकिन गैस सिलेंडर लेते समय यह बात अक्सर भूल जाते हैं कि अगर एक्सपायर सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाए तो गैस लीकेज या आग लगने या ब्लास्ट जैसी गंभीर घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आपके घर में इस्तेमाल हो रहा सिलेंडर सुरक्षित है या नहीं. वहीं अच्छी बात यह है कि सिलेंडर की एक्सपायरी डेट को घर पर बैठे ही आसानी से चेक किया जा सकता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आपका सिलेंडर एक्सपायर तो नहीं हो गया कैसे चेक कर सकते हैं.
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आपको बता दें कि सिलेंडर की वैधता से जुड़ी जानकारी उसके ऊपरी हिस्से में बनी लोहे की पट्टी पर लिखी होती हैं. आपने अक्सर सिलेंडर पर ए 28, बी 29, सी 26 या डी27 जैसे कोड देखे होंगे. यही कोड सिलेंडर की एक्सपायरी या टेस्टिंग डेट को दर्शाते हैं.
आपको बता दें कि सिलेंडर की वैधता से जुड़ी जानकारी उसके ऊपरी हिस्से में बनी लोहे की पट्टी पर लिखी होती हैं. आपने अक्सर सिलेंडर पर ए 28, बी 29, सी 26 या डी27 जैसे कोड देखे होंगे. यही कोड सिलेंडर की एक्सपायरी या टेस्टिंग डेट को दर्शाते हैं.
Published at : 17 Mar 2026 08:43 AM (IST)
Tags :
LPG Cylinder Safety Tips LPG Cylinder Expiry Date Check How To Check Gas Cylinder Expiry

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