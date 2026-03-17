आपका गैस सिलेंडर एक्सपायर तो नहीं हो गया? ऐसे कर सकते हैं चेक

ज्यादातर लोग बाजार से खरीदी गई चीजों की एक्सपायरी जरूर चेक करते हैं, लेकिन गैस सिलेंडर लेते समय यह बात अक्सर भूल जाते हैं कि अगर एक्सपायर सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाए तो गैस लीकेज या आग लगने या ब्लास्ट जैसी गंभीर घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आपके घर में इस्तेमाल हो रहा सिलेंडर सुरक्षित है या नहीं. वहीं अच्छी बात यह है कि सिलेंडर की एक्सपायरी डेट को घर पर बैठे ही आसानी से चेक किया जा सकता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आपका सिलेंडर एक्सपायर तो नहीं हो गया कैसे चेक कर सकते हैं.