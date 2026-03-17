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आपका गैस सिलेंडर एक्सपायर तो नहीं हो गया? ऐसे कर सकते हैं चेक
सिलेंडर की वैधता की जानकारी उसके ऊपरी हिस्से में बनी लोहे की पट्टी पर होती हैं. आपने सिलेंडर पर ए 28, बी 29, सी 26 या डी27 जैसे कोड देखे होंगे. यही कोड सिलेंडर की एक्सपायरी को दर्शाते हैं.
मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है. देश के ज्यादातर हिस्सों में इन दोनों एलपीजी सप्लाई को लेकर चिंता का माहौल बना हुआ है. कुछ शहरों में गैस सिलेंडर की कमी की खबरें सामने आ रही है, जिससे होटल, हॉस्टल और छोटे कारोबार भी प्रभावित हो रहे हैं. हालांकि सरकार का कहना है कि देश में एलपीजी की सप्लाई नॉर्मल है और लाखों सिलेंडर की डिलीवरी की जा रही है. वहीं हम खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर पर तो निर्भर हैं, लेकिन रोजमर्रा की जरूरत के बावजूद बहुत से लोग सिलेंडर से जुड़ी एक जरूरी जानकारी को नजरअंदाज कर देते हैं और वह उसकी एक्सपायरी डेट है.
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Published at : 17 Mar 2026 08:43 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion