एक्सप्लोरर
ऑनलाइन कैब बुक कर रही हैं तो ये 5 बातें जरूर ध्यान दें महिलाएं, सेफ्टी के लिए है जरूरी
कैब बुकिंग होने के बाद सबसे पहले ड्राइवर की प्रोफाइल और रेटिंग देखना जरूरी है. ऐप में ड्राइवर की फोटो, गाड़ी का नंबर और उसकी ओर से पूरी की गई राइड्स की जानकारी दिखाई देती है.
आजकल शहरों में आने-जाने के लिए ऑनलाइन कैब और बाइक राइड का इस्तेमाल तेजी से बढ़ गया है. ऑफिस जाना हो, कॉलेज जाना हो या कहीं घूमने जाना हो लोग आसानी से जल्दी पहुंचने के लिए ओला, उबर या रैपीडो जैसे प्लेटफार्म का सहारा लेते हैं. आमतौर पर इन सेवाओं को सुरक्षित माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय में सामने आई कुछ घटनाओं के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं. ऐसी घटनाएं बताती है कि कैब या बाइक राइड लेते समय सतर्क रहना बहुत जरूरी है. खासकर महिलाओं को यात्रा के दौरान कुछ सावधानियां जरूर अपनानी चाहिए ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आप ऑनलाइन कैब बुक कर रही है तो कौन सी पांच बातों पर महिलाओं को जरूर ध्यान देना चाहिए जो सेफ्टी के लिए जरूरी है.
1/5
2/5
Published at : 17 Mar 2026 09:18 AM (IST)
यूटिलिटी
5 Photos
ऑनलाइन कैब बुक कर रही हैं तो ये 5 बातें जरूर ध्यान दें महिलाएं, सेफ्टी के लिए है जरूरी
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
यूटिलिटी
पिंक कार्ड नहीं बना तो DTC बसों में फ्री ट्रैवल नहीं कर पाएंगी महिलाएं, क्या है नियम?
यूटिलिटी
दिल्ली में किन लोगों को मिलेगी PNG कनेक्शन पर 500 की छूट, कब तक वैलिड है IGL का यह ऑफर?
यूटिलिटी
LPG सिलेंडर बुक होने के कितने दिन बाद हो जानी चाहिए डिलीवरी, जान लें सरकार का नियम?
यूटिलिटी
क्या है यूपी सरकार की 'बीसी सखी' योजना, इसमें महिलाओं की कैसे होती है कमाई?
Advertisement
प्रेम कुमारJournalist
Opinion