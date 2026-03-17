ऑनलाइन कैब बुक कर रही हैं तो ये 5 बातें जरूर ध्यान दें महिलाएं, सेफ्टी के लिए है जरूरी

कैब बुकिंग होने के बाद सबसे पहले ड्राइवर की प्रोफाइल और रेटिंग देखना जरूरी है. ऐप में ड्राइवर की फोटो, गाड़ी का नंबर और उसकी ओर से पूरी की गई राइड्स की जानकारी दिखाई देती है. अगर ड्राइवर की रेटिंग कम हो या उसके बारे में पहले से शिकायतें दर्ज हो तो बिना झिझक राइड कैंसिल कर देना सही रहता है. कैब में बैठने से पहले भी यह भी सुनिश्चित करें कि ऐप में दिख रहा ड्राइवर और सामने मौजूद व्यक्ति एक ही हो.