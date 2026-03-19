हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटी1 अप्रैल से इतना महंगा हो जाएगा एनुअल फास्टैग, जानें सुविधाओं में कितना होने वाला है बदलाव?

1 अप्रैल से इतना महंगा हो जाएगा एनुअल फास्टैग, जानें सुविधाओं में कितना होने वाला है बदलाव?

Annual FASTag Pass Charges: 1 अप्रैल से FASTag एनुअल पास की कीमत बढ़ने वाली है. ऐसे में हाईवे पर बार-बार सफर करने वालों के खर्च पर असर पड़ सकता है. इसलिए पहले से अपडेट रहना जरूरी है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 19 Mar 2026 12:20 PM (IST)
Annual FASTag Pass Charges: 1 अप्रैल से FASTag एनुअल पास की कीमत बढ़ने वाली है. ऐसे में हाईवे पर बार-बार सफर करने वालों के खर्च पर असर पड़ सकता है. इसलिए पहले से अपडेट रहना जरूरी है.

अगर आप अपनी कार से अक्सर नेशनल हाईवे पर सफर करते हैं, तो ये अपडेट आपके काम की है. 1 अप्रैल से FASTag के एनुअल पास की कीमत में बदलाव होने जा रहा है. नए फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के साथ इसका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा. ऐसे में पहले से जान लेना बेहतर रहेगा.

1/6
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने एनुअल पास की फीस में बढ़ोतरी का फैसला लिया है. अब यह पास पहले से थोड़ा महंगा मिलेगा. हालांकि बढ़ोतरी बहुत बड़ी नहीं है. लेकिन रेगुलर यूज़ करने वालों के लिए इसका फर्क महसूस होगा. खासकर उन लोगों को जो हर हफ्ते लंबी दूरी तय करते हैं.
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने एनुअल पास की फीस में बढ़ोतरी का फैसला लिया है. अब यह पास पहले से थोड़ा महंगा मिलेगा. हालांकि बढ़ोतरी बहुत बड़ी नहीं है. लेकिन रेगुलर यूज़ करने वालों के लिए इसका फर्क महसूस होगा. खासकर उन लोगों को जो हर हफ्ते लंबी दूरी तय करते हैं.
2/6
नई रेट के मुताबिक एनुअल पास की कीमत अब 3000 रुपये से बढ़कर 3075 रुपये हो जाएगी. यह नई कीमत 1 अप्रैल से लागू होगी. यानी अगर आप पास रिन्यू कराने की सोच रहे हैं. तो इस बदलाव को ध्यान में रखना जरूरी है जिससे बाद में कोई कन्फ्यूजन ना रहे.
नई रेट के मुताबिक एनुअल पास की कीमत अब 3000 रुपये से बढ़कर 3075 रुपये हो जाएगी. यह नई कीमत 1 अप्रैल से लागू होगी. यानी अगर आप पास रिन्यू कराने की सोच रहे हैं. तो इस बदलाव को ध्यान में रखना जरूरी है जिससे बाद में कोई कन्फ्यूजन ना रहे.
Published at : 19 Mar 2026 12:20 PM (IST)
Tags :
Utility News FASTag Pass Annual Fastag Pass

यूटिलिटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
ऑफ सीजन में गोवा घूमने जा रहे हैं तो भूलकर भी न करना ये गलतियां, वरना जाना पड़ेगा जेल
ऑफ सीजन में गोवा घूमने जा रहे हैं तो भूलकर भी न करना ये गलतियां, वरना जाना पड़ेगा जेल
यूटिलिटी
एटीएम से कैसे रिफिल होगा आपका एलपीजी सिलेंडर, जानें किन लोगों को मिलेगा इस सुविधा का फायदा? 
एटीएम से कैसे रिफिल होगा आपका एलपीजी सिलेंडर, जानें किन लोगों को मिलेगा इस सुविधा का फायदा? 
यूटिलिटी
BPL परिवारों को कैसे फ्री मिल रहे सोलर पैनल, जानें इसके लिए कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
BPL परिवारों को कैसे फ्री मिल रहे सोलर पैनल, जानें इसके लिए कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
यूटिलिटी
सिर्फ 9.60 लाख में दिल्ली में मिल रहा डीडीए फ्लैट, महज 50 हजार देकर हो जाएगी बुकिंग
सिर्फ 9.60 लाख में दिल्ली में मिल रहा डीडीए फ्लैट, महज 50 हजार देकर हो जाएगी बुकिंग
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू: रणवीर सिंह और संजय दत्त की एक्टिंग से लेकर आदित्य धर के डायरेक्शन तक
Dhurandhar: The Revenge: Ranveer Singh हैं फिल्म की जान, बिल्कुल Skip मत करना ये फिल्म
अब जिंदा कौन है...
सुनवाई कर रही महिला जज पर गिरा भारी-भरकम पंखा!
इन देशों को भी ईरान ने दी धमकी, दुनिया देखेगी महायुद्ध

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
LPG Gas Production: LPG की बादशाहत किसके पास? टॉप 10 देशों की लिस्ट में कौन-कौन, भारत का नंबर कितना?
LPG की बादशाहत किसके पास? टॉप 10 देशों की लिस्ट में कौन-कौन, भारत का नंबर कितना?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हापुड़ में पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे 2 संदिग्ध गिरफ्तार, दिल्ली के मंदिरों की रेकी कर भेजे वीडियो
हापुड़ में पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे 2 संदिग्ध गिरफ्तार, दिल्ली के मंदिरों की रेकी कर भेजे वीडियो
विश्व
Trump To Iran: 'अब इजरायल हमला नहीं करेगा....मुझे पता नहीं था', कतर के गैस इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ईरानी हमले के बाद नरम पड़े ट्रंप
'अब इजरायल हमला नहीं करेगा....मुझे पता नहीं था', कतर के गैस प्लांट पर ईरानी हमले से घबराए ट्रंप
क्रिकेट
'मैंने शराब पीना छोड़ दिया, अब...', IPL 2026 से पहले युजवेंद्र चहल ने किया खुलासा, बताया अब क्या है सपना
'मैंने शराब पीना छोड़ दिया, अब...', IPL 2026 से पहले युजवेंद्र चहल ने किया खुलासा, बताया अब क्या है सपना
साउथ सिनेमा
Ustaad Bhagat Singh X Review: पवन कल्याण की 'उस्ताद भगत सिंह' का चल गया जादू, लोग बोले-'ब्लॉकबस्टर है फिल्म'
पवन कल्याण की 'उस्ताद भगत सिंह' का चल गया जादू, लोग बोले-'ब्लॉकबस्टर है फिल्म'
विश्व
कर्ज के जाल में फंसा अमेरिका, 39 ट्रिलियन डॉलर हुआ उधार, ट्रंप ने जंग पर अब तक कितना पैसा बहाया?
कर्ज के जाल में फंसा अमेरिका, 39 ट्रिलियन डॉलर हुआ उधार, ट्रंप ने जंग पर अब तक कितना पैसा बहाया?
हेल्थ
Gut Bacteria And Cancer: सावधान! आपकी आंतों में छिपा है 'कैंसर का विलेन', वैज्ञानिकों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
सावधान! आपकी आंतों में छिपा है 'कैंसर का विलेन', वैज्ञानिकों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
यूटिलिटी
एटीएम से कैसे रिफिल होगा आपका एलपीजी सिलेंडर, जानें किन लोगों को मिलेगा इस सुविधा का फायदा? 
एटीएम से कैसे रिफिल होगा आपका एलपीजी सिलेंडर, जानें किन लोगों को मिलेगा इस सुविधा का फायदा? 
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
ENT LIVE
धुरंधर 2 हर हाल में देखना, रणवीर सिंह का शानदार काम, संजय दत्त ने भी चौंकाया
धुरंधर 2 हर हाल में देखना, रणवीर सिंह का शानदार काम, संजय दत्त ने भी चौंकाया
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Embed widget