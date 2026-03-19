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1 अप्रैल से इतना महंगा हो जाएगा एनुअल फास्टैग, जानें सुविधाओं में कितना होने वाला है बदलाव?
Annual FASTag Pass Charges: 1 अप्रैल से FASTag एनुअल पास की कीमत बढ़ने वाली है. ऐसे में हाईवे पर बार-बार सफर करने वालों के खर्च पर असर पड़ सकता है. इसलिए पहले से अपडेट रहना जरूरी है.
अगर आप अपनी कार से अक्सर नेशनल हाईवे पर सफर करते हैं, तो ये अपडेट आपके काम की है. 1 अप्रैल से FASTag के एनुअल पास की कीमत में बदलाव होने जा रहा है. नए फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के साथ इसका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा. ऐसे में पहले से जान लेना बेहतर रहेगा.
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Published at : 19 Mar 2026 12:20 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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