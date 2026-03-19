1 अप्रैल से इतना महंगा हो जाएगा एनुअल फास्टैग, जानें सुविधाओं में कितना होने वाला है बदलाव?

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने एनुअल पास की फीस में बढ़ोतरी का फैसला लिया है. अब यह पास पहले से थोड़ा महंगा मिलेगा. हालांकि बढ़ोतरी बहुत बड़ी नहीं है. लेकिन रेगुलर यूज़ करने वालों के लिए इसका फर्क महसूस होगा. खासकर उन लोगों को जो हर हफ्ते लंबी दूरी तय करते हैं.