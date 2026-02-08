सिर्फ 5000 रुपये में शुरू हो जाता है यह बिजनेस, 7 दिन में होने लगती है बंपर कमाई

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीसिर्फ 5000 रुपये में शुरू हो जाता है यह बिजनेस, 7 दिन में होने लगती है बंपर कमाई

Business Under 5000 Rupees: सिर्फ 5000 रुपये के छोटे निवेश से शुरू करें यह आसान बिजनेस. सही प्लानिंग और मेहनत से कुछ ही दिनों में दिखने लगेगी बढ़िया और नियमित कमाई

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 08 Feb 2026 05:03 PM (IST)
आज के टाइम में नौकरी के साथ लोग बिजनेस को भी तवज्जो देते हैं. इसलिए लोग नौकरी छोड़कर बिजनेस की ओर रुख कर रहे हैं. लेकिन कई लोग सोचते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत से पैसों की जरूरत पड़ती है. लेकिन ऐसा नहीं है.

सिर्फ 5000 रुपये में भी बढ़िया बिजनेस से कमाई की शुरुआत हो सकती है. लोगों की रोज की जरूरत को समझकर शुरू किया गया छोटा काम जल्दी बड़ा बन जाता है. शुरुआत में इसके लिए आपको बड़ा सेटअप नहीं चाहिए होता. सही डायरेक्शन में उठाया गया छोटा बिजनेस भी जल्दी से ग्रो करता है.
आप महज 5000 रुपये में घर से चलने वाली मिनी फूड सर्विस शुरू कर सकते हैं. जहां ताजा नाश्ता और हल्का खाना तैयार कर आसपास सप्लाई किया जाता है. कामकाजी लोग, छात्र और अकेले रहने वाले ग्राहक ऐसे ऑप्शन खोजते रहते हैं. छोटे मेन्यू के साथ शुरुआत करें जिससे गुणवत्ता अच्छी रहे.
Published at : 08 Feb 2026 05:03 PM (IST)
