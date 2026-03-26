अगले कुछ दिनों में ट्रेन से कहीं जाने का है प्लान तो रुक जाएं, रेलवे ने कैंसिल कीं 10 ट्रेनें

Train Cancelled News: मार्च-अप्रैल आते ही घूमने का प्लान बनाना लगभग हर किसी की लिस्ट में होता है. छुट्टियां, मौसम और लंबी ट्रिप का सही समय मानकर लोग ट्रेन टिकट भी पहले से बुक कर लेते हैं. लेकिन अगर आप भी इन दिनों सफर की तैयारी में हैं. तो जरा संभलकर चलिए. रेलवे की तरफ से एक जरूरी अपडेट सामने आया है.

जो आपके प्लान पर असर डाल सकता है. दरअसल मेंटेनेंस और ट्रैक सुधार के चलते कई ट्रेनों को कैंसिल किया गया है. छत्तीसगढ़ के बिलासपुर मंडल में गोंदिया स्टेशन के पास काम चल रहा है. जिसकी वजह से करीब 10 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं. ऐसे में सफर से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें.

इस वजह से कैंसिल की गई ट्रेनें

रेलवे ने गोंदिया स्टेशन पर बड़ा इंप्रूवमेंट काम शुरू किया है, जिसके चलते प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पुराने वॉशेबल एप्रन को हटाकर बैलेस्टिक ट्रैक बनाया जा रहा है. यह बदलाव भविष्य में ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने और सफर को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए किया जा रहा है. इसका असर सीधे यात्रियों की यात्रा पर पड़ेगा. ऐसे में जो लोग इस रूट से सफर करने वाले हैं. उन्हें पहले से अपडेट लेकर ही निकलना चाहिए. ताकि रास्ते में किसी तरह की परेशानी न हो.

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20 दिन कैंसिल रहेंगी ट्रेनें

अगले कुछ दिनों तक इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित रहने वाली है. रेलवे ने ट्रैक सुधार काम के चलते 5 अप्रैल से 25 अप्रैल तक कई ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला लिया है. यानी करीब 20 दिन तक असर दिखेगा. कुछ ट्रेनों के रूट भी बदले गए हैं. जिससे यात्रा का समय और प्लान दोनों प्रभावित हो सकते हैं. अगर आप इस दौरान सफर करने वाले हैं. तो निकलने से पहले अपनी ट्रेन की अपडेट जरूर चेक कर लें. थोड़ी सी लापरवाही पूरी यात्रा को मुश्किल बना सकती है.

इन ट्रेनों को किया गया कैंसिल

ट्रेन नंबर18030 शालीमार – लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस 5 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक के लिए कैंसिल की गई है.

ट्रेन नंबर 18029 लोकमान्य तिलक टर्मिनल – शालीमार एक्सप्रेस 5 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक के लिए कैंसिल की गई है.

ट्रेन नंबर 18237 कोरबा – अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 5 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक के लिए कैंसिल की गई है.

ट्रेन नंबर 18238 अमृतसर – बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 5 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक के लिए कैंसिल की गई है.

ट्रेन नंबर 12409/12410 गोंडवाना एक्सप्रेस 5 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक के लिए कैंसिल की गई है.

ट्रेन नंबर 12101 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-शालीमार ज्ञानेश्वरी डीलक्स एक्सप्रेस 5 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक के लिए कैंसिल की गई है.

ट्रेन नंबर 12102 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-शालीमार ज्ञानेश्वरी डीलक्स एक्सप्रेस 5 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक के लिए कैंसिल की गई है.

ट्रेन नंबर12807 विशाखापत्तनम-हज़रत निजामुद्दीन एक्सप्रेस 5 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक के लिए कैंसिल की गई है.

ट्रेन नंबर12808 हज़रत निजामुद्दीन-विशाखापत्तनम एक्सप्रेस 5 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक के लिए कैंसिल की गई है.

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