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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Cancelled News: अगले कुछ दिनों में ट्रेन से कहीं जाने का है प्लान तो रुक जाएं, रेलवे ने कैंसिल कीं 10 ट्रेनें

Train Cancelled News: अगले कुछ दिनों में ट्रेन से कहीं जाने का है प्लान तो रुक जाएं, रेलवे ने कैंसिल कीं 10 ट्रेनें

Train Cancelled News: मार्च-अप्रैल में ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो पहले अपडेट चेक कर लें. रेलवे ने ट्रैक सुधार के चलते कई ट्रेनें कैंसिल कर दी हैं. जिससे सफर पर असर पड़ सकता है. देख लें लिस्ट.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 26 Mar 2026 06:49 AM (IST)
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Train Cancelled News: मार्च-अप्रैल आते ही घूमने का प्लान बनाना लगभग हर किसी की लिस्ट में होता है. छुट्टियां, मौसम और लंबी ट्रिप का सही समय मानकर लोग ट्रेन टिकट भी पहले से बुक कर लेते हैं. लेकिन अगर आप भी इन दिनों सफर की तैयारी में हैं. तो जरा संभलकर चलिए. रेलवे की तरफ से एक जरूरी अपडेट सामने आया है.

जो आपके प्लान पर असर डाल सकता है. दरअसल मेंटेनेंस और ट्रैक सुधार के चलते कई ट्रेनों को कैंसिल किया गया है. छत्तीसगढ़ के बिलासपुर मंडल में गोंदिया स्टेशन के पास काम चल रहा है. जिसकी वजह से करीब 10 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं. ऐसे में सफर से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें. 

इस वजह से कैंसिल की गई ट्रेनें 

रेलवे ने गोंदिया स्टेशन पर बड़ा इंप्रूवमेंट काम शुरू किया है, जिसके चलते प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पुराने वॉशेबल एप्रन को हटाकर बैलेस्टिक ट्रैक बनाया जा रहा है. यह बदलाव भविष्य में ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने और सफर को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए किया जा रहा है. इसका असर सीधे यात्रियों की यात्रा पर पड़ेगा. ऐसे में जो लोग इस रूट से सफर करने वाले हैं. उन्हें पहले से अपडेट लेकर ही निकलना चाहिए. ताकि रास्ते में किसी तरह की परेशानी न हो.

यह भी पढ़ें: एथेनॉल के चूल्हे चलाना कितना फायदेमंद, जानें ये एलपीजी सिलेंडर से कितने पड़ते हैं सस्ते?

20 दिन कैंसिल रहेंगी ट्रेनें

अगले कुछ दिनों तक इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित रहने वाली है. रेलवे ने ट्रैक सुधार काम के चलते 5 अप्रैल से 25 अप्रैल तक कई ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला लिया है. यानी करीब 20 दिन तक असर दिखेगा. कुछ ट्रेनों के रूट भी बदले गए हैं. जिससे यात्रा का समय और प्लान दोनों प्रभावित हो सकते हैं. अगर आप इस दौरान सफर करने वाले हैं.  तो निकलने से पहले अपनी ट्रेन की अपडेट जरूर चेक कर लें. थोड़ी सी लापरवाही पूरी यात्रा को मुश्किल बना सकती है. 

इन ट्रेनों को किया गया कैंसिल

  • ट्रेन नंबर18030 शालीमार – लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस 5 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक के लिए कैंसिल की गई है.
  • ट्रेन नंबर 18029 लोकमान्य तिलक टर्मिनल – शालीमार एक्सप्रेस 5 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक के लिए कैंसिल की गई है.
  • ट्रेन नंबर 18237 कोरबा – अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 5 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक के लिए कैंसिल की गई है.
  • ट्रेन नंबर 18238 अमृतसर – बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 5 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक के लिए कैंसिल की गई है.
  • ट्रेन नंबर 12409/12410 गोंडवाना एक्सप्रेस 5 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक के लिए कैंसिल की गई है.
  • ट्रेन नंबर 12101 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-शालीमार ज्ञानेश्वरी डीलक्स एक्सप्रेस 5 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक के लिए कैंसिल की गई है.
  • ट्रेन नंबर 12102 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-शालीमार ज्ञानेश्वरी डीलक्स एक्सप्रेस 5 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक के लिए कैंसिल की गई है.
  • ट्रेन नंबर12807 विशाखापत्तनम-हज़रत निजामुद्दीन एक्सप्रेस 5 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक के लिए कैंसिल की गई है.
  • ट्रेन नंबर12808 हज़रत निजामुद्दीन-विशाखापत्तनम एक्सप्रेस 5 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक के लिए कैंसिल की गई है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में 9वीं कक्षा की छात्राओं को कैसे मिलेगी साइकिल, इसके लिए कहां करना होगा अप्लाई?

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 26 Mar 2026 06:49 AM (IST)
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