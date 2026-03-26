दिल्ली में फिर से मौसम में ट्विस्ट! तापमान में गिरावट, गरज-चमक के साथ बारिश और आंधी की चेतावनी

दिल्ली में एक बार फिर से मौसम ने करवट ले लिया है. 26 मार्च की सुबह राजधानी में बादलों ने डेरा डाल लिया है. सुबह का तापमान करीब 20°C दर्ज किया गया, जबकि दिन में 33°C तक पहुंच सकता है. वहीं माना जा रहा है कि आज दिनभर बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में हल्की बारिश, बिजली चमकने और धूल भरी आंधी की संभावना है.

बता दें कि दिल्ली में एक-दो दिन की हल्की गर्मी के बाद मौसम में यह बदलाव लोगों को राहत दे रहा है. 26 मार्च को 20 से 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और गर्जन वाले बादल बन सकते हैं. न्यूनतम तापमान 18°C और अधिकतम तापमान 34°C रहने की संभावना है, जिससे दिन में उमस और हल्की राहत दोनों महसूस हो सकती है.

पिछले दिन का तापमान और स्थिति

बुधवार को तेज धूप ने लोगों को गर्मी का एहसास कराया। अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा 33.5°C दर्ज हुआ, जबकि न्यूनतम तापमान 16.4°C रहा. हवा में नमी का स्तर 94 से 33 प्रतिशत के बीच रिकॉर्ड किया गया. मुंगेशपुर में अधिकतम तापमान 30°C रहा, जबकि लोधी रोड और आयानगर में न्यूनतम तापमान 15.7°C दर्ज हुआ.

मौसम बदलने की वजह

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस बार मार्च में असामान्य बारिश देखी जा रही है. पश्चिमी विक्षोभ की सक्रिय श्रृंखला इसका मुख्य कारण है. 15 मार्च से सक्रिय सिस्टम सामान्य से कम ऊंचाई पर प्रभाव डाल रहा है. मध्य पाकिस्तान और आसपास चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना है.

विशेषज्ञों के मुताबिक गुरुवार को धूल भरी आंधी और हल्की बारिश के आसार हैं, हालांकि तापमान पर इसका तुरंत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा. 29 से 31 मार्च के बीच देश के कई हिस्सों में व्यापक वर्षा की संभावना जताई गई है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और महीने के अंत तक दिन का तापमान 20°C के आसपास पहुंच सकता है. इस बीच दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 183 दर्ज किया गया, जो ‘मध्यम’ श्रेणी में आता है. 28 मार्च तक हवा की गुणवत्ता इसी श्रेणी में बनी रहने की संभावना है.