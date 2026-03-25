PNG connection: फ्री गैस, सिक्योरिटी फीस माफ...PNG कनेक्शन पर तगड़ी स्कीम ले आई सरकार, किन लोगों को होगा फायदा?
PNG connection Free Gas: सरकार की ओर से नए पीएनजी कनेक्शन लेने वाले लोगों के लिए खास ऑफर दिया जा रहा है. इसके तहत उपभोक्ताओं को 500 रुपये तक की मुफ्त गैस दी जा रही है.
PNG connection Free Gas: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच गैस सप्लाई (LPG Gas Crisis) को लेकर उठ रही चिंताओं को लेकर केंद्र सरकार ने आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन (PNG Connection) को बढ़ावा देने के लिए नई स्कीम शुरू की है, जिसमें ग्राहकों को सीधे तौर पर आर्थिक फायदा मिलने वाला है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि पीएनजी कनेक्शन पर सरकार कौन सी तगड़ी स्कीम लेकर आई है और इसका किन लोगों को फायदा होगा.
नए PNG कनेक्शन पर मिल रही बड़ी छूट
सरकार और गैस कंपनियों की ओर से नए पीएनजी कनेक्शन लेने वाले लोगों के लिए खास ऑफर दिया जा रहा है. इसके तहत उपभोक्ताओं को 500 रुपये तक की मुफ्त गैस दी जा रही है. साथ ही कनेक्शन लेने पर लगने वाली सिक्योरिटी फीस भी माफ कर दी जाएगी. यह फायदा 31 मार्च तक नया कनेक्शन लेने वाले ग्राहकों को मिलेगा.ये भी पढ़ें-क्या बच्चों का भी बनता है PAN कार्ड, किन डॉक्यूमेंट की होती है जरूरत
किन लोगों को होगा इस स्कीम का फायदा?
यह स्कीम उन सभी उपभोक्ताओं के लिए है जो नया पीएनजी कनेक्शन लेना चाहते हैं. खासतौर पर शहरों में रहने वाले लोगों को इसका ज्यादा फायदा मिल सकता है. जहां तेजी से पाइपलाइन नेटवर्क बढ़ाया जा रहा है. वहीं इमारतों में रहने वाले लोगों के लिए भी एक्स्ट्रा छूट का प्रावधान किया गया है. अगर बड़ी संख्या में लोग एक साथ पीएनजी कनेक्शन लेते हैं तो उस पर भी छूट मिलेगी.
24 घंटे होगा काम तेजी से मिलेगा PNG कनेक्शन
पीएनजी नेटवर्क के विस्तार को तेज करने के लिए सरकार ने कई फैसले लिए हैं. दिल्ली में पाइपलाइन बिछाने का काम अब 24 घंटे किया जा सकेगा. इसके अलावा सड़क बहाली शुल्क भी माफ कर दिया गया है, जिससे कंपनियों को काम करने में आसानी होगी और उपभोक्ताओं को जल्दी कनेक्शन मिल सकेगा. वहीं सरकार ने पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन प्रक्रिया को भी सरल बना दिया है. इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन शुल्क और समय सीमा को सुव्यवस्थित किया गया है. हाल के दिनों में नए लाखों कनेक्शन जारी किए गए हैं और बड़ी संख्या में लोग एलपीजी से पीएनजी की और शिफ्ट हो रहे हैं.
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Source: IOCL