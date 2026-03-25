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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPNG connection: फ्री गैस, सिक्योरिटी फीस माफ...PNG कनेक्शन पर तगड़ी स्कीम ले आई सरकार, किन लोगों को होगा फायदा?

PNG connection: फ्री गैस, सिक्योरिटी फीस माफ...PNG कनेक्शन पर तगड़ी स्कीम ले आई सरकार, किन लोगों को होगा फायदा?

PNG connection Free Gas: सरकार की ओर से नए पीएनजी कनेक्शन लेने वाले लोगों के लिए खास ऑफर दिया जा रहा है. इसके तहत उपभोक्ताओं को 500 रुपये तक की मुफ्त गैस दी जा रही है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 25 Mar 2026 07:02 PM (IST)
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PNG connection Free Gas: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच गैस सप्लाई (LPG Gas Crisis) को लेकर उठ रही चिंताओं को लेकर केंद्र सरकार ने आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन (PNG Connection) को बढ़ावा देने के लिए नई स्कीम शुरू की है, जिसमें ग्राहकों को सीधे तौर पर आर्थिक फायदा मिलने वाला है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि पीएनजी कनेक्शन पर सरकार कौन सी तगड़ी स्कीम लेकर आई है और इसका किन लोगों को फायदा होगा.

नए PNG कनेक्शन पर मिल रही बड़ी छूट

सरकार और गैस कंपनियों की ओर से नए पीएनजी कनेक्शन लेने वाले लोगों के लिए खास ऑफर दिया जा रहा है. इसके तहत उपभोक्ताओं को 500 रुपये तक की मुफ्त गैस दी जा रही है. साथ ही कनेक्शन लेने पर लगने वाली सिक्योरिटी फीस भी माफ कर दी जाएगी. यह फायदा 31 मार्च तक नया कनेक्शन लेने वाले ग्राहकों को मिलेगा.

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किन लोगों को होगा इस स्कीम का फायदा?

यह स्कीम उन सभी उपभोक्ताओं के लिए है जो नया पीएनजी कनेक्शन लेना चाहते हैं. खासतौर पर शहरों में रहने वाले लोगों को इसका ज्यादा फायदा मिल सकता है. जहां तेजी से पाइपलाइन नेटवर्क बढ़ाया जा रहा है. वहीं इमारतों में रहने वाले लोगों के लिए भी एक्स्ट्रा छूट का प्रावधान किया गया है. अगर बड़ी संख्या में लोग एक साथ पीएनजी कनेक्शन लेते हैं तो उस पर भी छूट मिलेगी.

24 घंटे होगा काम तेजी से मिलेगा PNG कनेक्शन

पीएनजी नेटवर्क के विस्तार को तेज करने के लिए सरकार ने कई फैसले लिए हैं. दिल्ली में पाइपलाइन बिछाने का काम अब 24 घंटे किया जा सकेगा. इसके अलावा सड़क बहाली शुल्क भी माफ कर दिया गया है, जिससे कंपनियों को काम करने में आसानी होगी और उपभोक्ताओं को जल्दी कनेक्शन मिल सकेगा. वहीं सरकार ने पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन प्रक्रिया को भी सरल बना दिया है. इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन शुल्क और समय सीमा को सुव्यवस्थित किया गया है.  हाल के दिनों में नए लाखों कनेक्शन जारी किए गए हैं और बड़ी संख्या में लोग एलपीजी से पीएनजी की और शिफ्ट हो रहे हैं.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 25 Mar 2026 07:02 PM (IST)
Tags :
Piped Natural Gas LPG  LPG Gas PNG Connection
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