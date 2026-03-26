भीषण सड़क हादसा! आंध्र प्रदेश में बस टिपर से टकराई, जिंदा जले 14 यात्री

Andhra Pradesh Bus Tragedy: आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम जिले में गुरुवार सुबह एक भयानक सड़क हादसा हुआ. निजी बस और टिपर लोरी के टकराने के बाद बस में आग लग गई. इस हादसे में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और कई यात्री गंभीर रूप से झुलस गए. पुलिस ने बताया कि कई घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज जारी है.

पुलिस के अनुसार, हादसा सुबह लगभग 6 बजे हुआ, जब हरिकृष्णा ट्रैवल्स की बस, जो तेलंगाना के निर्मल से नेल्लोर जा रही थी, टिपर लोरी से टकरा गई. टक्कर के बाद बस में आग लग गई और कई यात्री जलकर मर गए.

मार्कापुरम के डीएसपी नागराजू ने दी जानकारी

मार्कापुरम के डीएसपी नागराजू ने बताया, "करीब आठ लोग जलकर मारे गए, और अब तक लगभग 18 घायल यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया गया है. घटना की पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश जारी है." जिले की पुलिस ने बताया कि करीब 20 घायल यात्रियों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. अधिकारियों ने चिंता जताई कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है.

मुख्यमंत्री ने जताया दुख

मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इस सड़क हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि कई यात्रियों के जलकर मारे जाने की खबर सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बातचीत कर स्थिति की समीक्षा की और घायल यात्रियों को दी जा रही चिकित्सा का जायजा लिया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हादसे के कारणों की पूरी जांच की जाए और विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए.

आईटी मंत्री ने भी जताया दुख

आईटी मंत्री नारा लोकेश ने भी इस हादसे पर दुख व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि यह बहुत दर्दनाक है कि निजी बस और टिपर लोरी की टक्कर में कई लोगों की जान चली गई. लोकेश ने कहा कि अधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए गए हैं कि घायल यात्रियों का सही और समय पर इलाज सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ित परिवारों के हर संभव तरीके से मदद करेगी. साथ ही उन्होंने घायल यात्रियों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई.