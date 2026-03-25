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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीPNG कनेक्शन लेने के नियमों में बड़ा बदलाव, जानें कितना आसान हुआ पाइप्ड गैस लगवाना?

PNG कनेक्शन लेने के नियमों में बड़ा बदलाव, जानें कितना आसान हुआ पाइप्ड गैस लगवाना?

PNG Connection Process: अब PNG कनेक्शन लेना पहले से आसान हो गया है. नए नियमों से प्रोसेस तेज हुई है. जिससे घर तक पाइप्ड गैस पहुंचाने का रास्ता सरल और कम झंझट वाला बन रहा है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 25 Mar 2026 06:43 PM (IST)
PNG Connection Process: अब PNG कनेक्शन लेना पहले से आसान हो गया है. नए नियमों से प्रोसेस तेज हुई है. जिससे घर तक पाइप्ड गैस पहुंचाने का रास्ता सरल और कम झंझट वाला बन रहा है.

देश में इन दिनों एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जो हालात बने हुए हैं. उसने लोगों की सोच बदलनी शुरू कर दी है. बार-बार इंतजार, बुकिंग के नए नियम और अनिश्चित सप्लाई ने अब लोगों को PNG यानी पाइप्ड गैस की तरफ मोड़ दिया है. इसी बीच सरकार ने भी बड़ा कदम उठाते हुए नए नियम लागू कर दिए हैं.

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सरकार ने ‘प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश, 2026’ लागू कर दिया है. जिसका सीधा असर PNG कनेक्शन पर पड़ेगा. यह नियम आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आया है और इससे पाइपलाइन बिछाने के काम में जो देरी होती थी. उसे खत्म करने की कोशिश की गई है.
सरकार ने ‘प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश, 2026’ लागू कर दिया है. जिसका सीधा असर PNG कनेक्शन पर पड़ेगा. यह नियम आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आया है और इससे पाइपलाइन बिछाने के काम में जो देरी होती थी. उसे खत्म करने की कोशिश की गई है.
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सबसे बड़ा बदलाव मंजूरी के सिस्टम में आया है. पहले कंपनियों को अलग-अलग विभागों से परमिशन लेने में महीनों लग जाते थे. लेकिन अब अगर तय समय में अनुमति नहीं मिलती. तो उसे ऑटोमैटिक मंजूरी मान लिया जाएगा.
सबसे बड़ा बदलाव मंजूरी के सिस्टम में आया है. पहले कंपनियों को अलग-अलग विभागों से परमिशन लेने में महीनों लग जाते थे. लेकिन अब अगर तय समय में अनुमति नहीं मिलती. तो उसे ऑटोमैटिक मंजूरी मान लिया जाएगा.
Published at : 25 Mar 2026 06:43 PM (IST)
Tags :
Utility News PNG Gas PNG Connection

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