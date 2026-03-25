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PNG कनेक्शन लेने के नियमों में बड़ा बदलाव, जानें कितना आसान हुआ पाइप्ड गैस लगवाना?
PNG Connection Process: अब PNG कनेक्शन लेना पहले से आसान हो गया है. नए नियमों से प्रोसेस तेज हुई है. जिससे घर तक पाइप्ड गैस पहुंचाने का रास्ता सरल और कम झंझट वाला बन रहा है.
देश में इन दिनों एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जो हालात बने हुए हैं. उसने लोगों की सोच बदलनी शुरू कर दी है. बार-बार इंतजार, बुकिंग के नए नियम और अनिश्चित सप्लाई ने अब लोगों को PNG यानी पाइप्ड गैस की तरफ मोड़ दिया है. इसी बीच सरकार ने भी बड़ा कदम उठाते हुए नए नियम लागू कर दिए हैं.
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Published at : 25 Mar 2026 06:43 PM (IST)
Tags :Utility News PNG Gas PNG Connection
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प्रेम कुमारJournalist
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