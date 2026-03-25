PNG कनेक्शन लेने के नियमों में बड़ा बदलाव, जानें कितना आसान हुआ पाइप्ड गैस लगवाना?

सरकार ने ‘प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश, 2026’ लागू कर दिया है. जिसका सीधा असर PNG कनेक्शन पर पड़ेगा. यह नियम आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आया है और इससे पाइपलाइन बिछाने के काम में जो देरी होती थी. उसे खत्म करने की कोशिश की गई है.