GLP-1 दवाएं कितनी खतरनाक? हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा- बिना डॉक्टर की सलाह दवा बेची तो खैर नहीं

Risks Of Using GLP-1 Drugs Without Prescription: वजन घटाने वाली दवाओं को लेकर देश में बढ़ती चिंता के बीच केंद्र सरकार ने अब सख्त रुख अपना लिया है. GLP-1 आधारित वेट लॉस दवाओं की अनधिकृत बिक्री और प्रचार को रोकने के लिए ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने निगरानी और कड़ी कर दी है. सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद दवा सप्लाई चेन में ट्रांसपेरेंसी और एथिकल प्रैक्टिस को सुनिश्चित करना है.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या कहा?

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, हाल के दिनों में इन दवाओं के कई जेनेरिक वर्जन बाजार में आ गए हैं, जिसके बाद इनकी उपलब्धता तेजी से बढ़ी है. अब ये दवाएं रिटेल मेडिकल स्टोर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, होलसेलर्स और यहां तक कि वेलनेस क्लीनिक्स में भी आसानी से मिलने लगी हैं. मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि बिना डॉक्टर की निगरानी के इनका इस्तेमाल गंभीर साइड इफेक्ट्स और स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है.

इसी स्थिति को देखते हुए ड्रग्स कंट्रोलर ने राज्य स्तर के नियामकों के साथ मिलकर कार्रवाई शुरू कर दी है. इसका उद्देश्य फार्मास्युटिकल सप्लाई चेन में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकना और इन दवाओं की अवैध बिक्री पर लगाम लगाना है.

पहले जारी की गई थी एडवाइजरी

इससे पहले 10 मार्च को सरकार ने सभी दवा कंपनियों को एक विस्तृत एडवाइजरी भी जारी की थी, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि किसी भी तरह के भ्रामक विज्ञापन या अप्रत्यक्ष प्रचार पर रोक लगाई जाए. खासतौर पर ऐसे प्रमोशन पर ध्यान दिया गया है, जो लोगों को बिना डॉक्टर की सलाह के दवा लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं. सरकार ने हाल के हफ्तों में अपनी कार्रवाई को और तेज कर दिया है. अलग-अलग राज्यों में करीब 49 जगहों पर निरीक्षण और ऑडिट किए गए हैं, जिनमें ऑनलाइन फार्मेसी के वेयरहाउस, दवा विक्रेता, होलसेलर और स्लिमिंग क्लीनिक्स शामिल हैं. इन जांचों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कहीं भी नियमों का उल्लंघन न हो रहा हो.

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लोगों के लिए भी सलाह

स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी है. मंत्रालय के मुताबिक, बिना मेडिकल सुपरविजन के इन दवाओं का इस्तेमाल गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है. इसलिए जरूरी है कि इनका उपयोग सिर्फ योग्य डॉक्टर की सलाह से ही किया जाए. भारत में इन दवाओं को इस्तेमाल करने की अनुमति है, लेकिन इसके लिए सख्त शर्तें लागू हैं. इन्हें केवल एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट द्वारा ही प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, और कुछ मामलों में कार्डियोलॉजिस्ट भी इसकी सलाह दे सकते हैं.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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