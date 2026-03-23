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EPFO 3.0 पर कितने दिन में क्लेम होगा सेटल, जान लीजिए आसान तरीका?
ईपीएफओ 3.0 का बड़ा फायदा क्लेम सेटलमेंट के समय में कमी को बताया जा रहा है. अगर आपका क्लेम सभी जरूरी जांच और वेरिफिकेशन पास करता है तो उसे बिना मैनुअल हस्तक्षेप के ऑटोमेटिक तरीके से प्रोसेस किया जाएगा.
देश के करोड़ों कर्मचारियों के लिए सरकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने बड़ा बदलाव किया है. सरकार ने ईपीएफओ में बड़ा बदलाव करते हुए ईपीएफओ 3.0 लॉन्च किया है. जिसका मकसद पीएफ से जुड़ी सेवाओं को पहले से ज्यादा तेज और आसान बनाना है. मौजूदा समय में पीएफ क्लेम सेटल होने में कई मामलों में 15 से 20 दिन तक का वक्त लग जाता है, जिससे कर्मचारियों को अपने ही पैसे के लिए इंतजार करना पड़ता है. वहीं नए सिस्टम के आने के बाद इस प्रक्रिया में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. सरकार ने भी संकेत दिए हैं कि डिजिटल अपग्रेड के जरिए क्लेम सेटेलमेंट की पूरी प्रक्रिया सरल और तेज बनाई जाएगी.
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Published at : 23 Mar 2026 06:22 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion