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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीEPFO 3.0 पर कितने दिन में क्लेम होगा सेटल, जान लीजिए आसान तरीका?

EPFO 3.0 पर कितने दिन में क्लेम होगा सेटल, जान लीजिए आसान तरीका?

ईपीएफओ 3.0 का बड़ा फायदा क्लेम सेटलमेंट के समय में कमी को बताया जा रहा है. अगर आपका क्लेम सभी जरूरी जांच और वेरिफिकेशन पास करता है तो उसे बिना मैनुअल हस्तक्षेप के ऑटोमेटिक तरीके से प्रोसेस किया जाएगा.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 23 Mar 2026 06:22 PM (IST)
ईपीएफओ 3.0 का बड़ा फायदा क्लेम सेटलमेंट के समय में कमी को बताया जा रहा है. अगर आपका क्लेम सभी जरूरी जांच और वेरिफिकेशन पास करता है तो उसे बिना मैनुअल हस्तक्षेप के ऑटोमेटिक तरीके से प्रोसेस किया जाएगा.

देश के करोड़ों कर्मचारियों के लिए सरकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने बड़ा बदलाव किया है. सरकार ने ईपीएफओ में बड़ा बदलाव करते हुए ईपीएफओ 3.0 लॉन्च किया है. जिसका मकसद पीएफ से जुड़ी सेवाओं को पहले से ज्यादा तेज और आसान बनाना है. मौजूदा समय में पीएफ क्लेम सेटल होने में कई मामलों में 15 से 20 दिन तक का वक्त लग जाता है, जिससे कर्मचारियों को अपने ही पैसे के लिए इंतजार करना पड़ता है. वहीं नए सिस्टम के आने के बाद इस प्रक्रिया में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. सरकार ने भी संकेत दिए हैं कि डिजिटल अपग्रेड के जरिए क्लेम सेटेलमेंट की पूरी प्रक्रिया सरल और तेज बनाई जाएगी.

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ईपीएफओ 3.0 का सबसे बड़ा फायदा क्लेम सेटलमेंट के समय में कमी को लेकर बताया जा रहा है. नई व्यवस्था में अगर आपका क्लेम सभी जरूरी जांच और वेरिफिकेशन पास कर लेता है तो उसे बिना मैनुअल हस्तक्षेप के ऑटोमेटिक तरीके से प्रोसेस किया जाएगा. इससे क्लेम सेटलमेंट का समय घटाकर 3 दिन से भी कम में सेटल हो जाएगा. यानी कर्मचारी को जरूरत के समय पैसा जल्दी मिल सकेगा.
ईपीएफओ 3.0 का सबसे बड़ा फायदा क्लेम सेटलमेंट के समय में कमी को लेकर बताया जा रहा है. नई व्यवस्था में अगर आपका क्लेम सभी जरूरी जांच और वेरिफिकेशन पास कर लेता है तो उसे बिना मैनुअल हस्तक्षेप के ऑटोमेटिक तरीके से प्रोसेस किया जाएगा. इससे क्लेम सेटलमेंट का समय घटाकर 3 दिन से भी कम में सेटल हो जाएगा. यानी कर्मचारी को जरूरत के समय पैसा जल्दी मिल सकेगा.
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वहीं नए प्लेटफार्म में ऑटोमेटेड सिस्टम पर जोर दिया गया है. इसका मतलब है कि जिन क्लेम्स में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, वह सीधे सिस्टम के जरिए ही पास हो जाएंगे. इससे बार-बार फॉलो करने की जरूरत कम होगी और प्रक्रिया पारदर्शी भी रहेगी. खासकर इमरजेंसी या रिटायरमेंट जैसे मामलों में यह सुविधा काफी राहत देने वाली होगी.
वहीं नए प्लेटफार्म में ऑटोमेटेड सिस्टम पर जोर दिया गया है. इसका मतलब है कि जिन क्लेम्स में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, वह सीधे सिस्टम के जरिए ही पास हो जाएंगे. इससे बार-बार फॉलो करने की जरूरत कम होगी और प्रक्रिया पारदर्शी भी रहेगी. खासकर इमरजेंसी या रिटायरमेंट जैसे मामलों में यह सुविधा काफी राहत देने वाली होगी.
Published at : 23 Mar 2026 06:22 PM (IST)
Tags :
EPFO 3.0 Update PF Claim Settlement Time EPFO Claim Process PF Withdrawal Online

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