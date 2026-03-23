EPFO 3.0 पर कितने दिन में क्लेम होगा सेटल, जान लीजिए आसान तरीका?

ईपीएफओ 3.0 का सबसे बड़ा फायदा क्लेम सेटलमेंट के समय में कमी को लेकर बताया जा रहा है. नई व्यवस्था में अगर आपका क्लेम सभी जरूरी जांच और वेरिफिकेशन पास कर लेता है तो उसे बिना मैनुअल हस्तक्षेप के ऑटोमेटिक तरीके से प्रोसेस किया जाएगा. इससे क्लेम सेटलमेंट का समय घटाकर 3 दिन से भी कम में सेटल हो जाएगा. यानी कर्मचारी को जरूरत के समय पैसा जल्दी मिल सकेगा.