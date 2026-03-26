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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसनराइजर्स हैदराबाद के लिए पैट कमिंस की कब तक होगी वापसी? कप्तान ने खुद दिया फिटनेस को लेकर अपडेट

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए पैट कमिंस की कब तक होगी वापसी? कप्तान ने खुद दिया फिटनेस को लेकर अपडेट

आईपीएल 2026 के शुरू होने से पहले सनराइजर्स हैदराबाद के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. टीम के नियमित कप्तान पैट कमिंस भारत आ गए हैं, लेकिन वे सनराइजर्स के शुरुआती मैचों में खेलते नजर नहीं आएंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 26 Mar 2026 07:38 AM (IST)
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Pat Cummins Fitness Update: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 19वें सीजन का आगाज 28 मार्च से होने वाला है. इस सीजन के शुरू होने होने से पहले कई टीमें खिलाड़ियों की चोट से परेशान है, क्योंकि चोटिल खिलाड़ियों की जगह टीमों को रिप्लेसमेंट ढूंढ़ना पड़ा है, जबकि कुछ टीमों के खिलाड़ी लीग के शुरुआती मैचों में नहीं खेल पाएंगे. ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी तेज गेंदबाज पैट कमिंस हैं जो आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी करते हैं. कमिंस चोट की वजह से सनराइजर्स के लिए आईपीएल 2026 की शुरुआती मैचों में खेलते नजर नहीं आएंगे.

सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के साथ जुड़े पैट कमिंस

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए अच्छी बात ये है कि उनके नियमित कप्तान पैट कमिंस टीम के साथ जुड़ चुके हैं और रिकवरी के लिए बेंगलुरु में ट्रेनिंग कर रहे हैं. आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद का पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ 28 मार्च को बेंगलुरु में ही है. ऐसे में पैट कमिंस की जगह ईशान किशन सनराइजर्स की कमान संभालते नजर आएंगे. इस मैच से पहले पैट कमिंस ने आईपीएल 2026 में अपनी वापसी को लेकर खुद ही एक बड़ा अपडेट दे दिया है.

पैट कमिंस ने आईपीएल 2026 में अपनी वापसी पर दिया अपडेट

आईपीएल 2026 में अपनी वापसी को लेकर अपडेट देते हुए पैट कमिंस ने कहा, ‘मैं अभी भी पीठ की चोट से रिकवर कर रहा हूं, लेकिन अब ठीक हूं. मैं नेट्स में फिर से गेंदबाजी कर रहा हूं.’ कमिंस ने ‘द बिजनेस ऑफ स्पोर्ट’ के पॉडकास्ट में कहा, ‘आईपीएल जल्दी शुरू होने वाला है. मैं शुरुआत में नहीं खेल पाऊंगा, लेकिन ज्यादा देर नहीं लगेगी जब मैं फिर से मैदान पर उतरूंगा. मैं फिर से गेंदबाजी कर रहा हूं. अभी हर तीसरे दिन गेंदबाजी कर रहा हूं. हमने प्लान बनाया है कि टूर्नामेंट के बीच तक मैं पूरी तरह फिट हो जाऊं तो उम्मीद है अगर सब ठीक रहा तो मैं टूर्नामेंट के दूसरे हिस्से और फाइनल में खेलूंगा.’

Published at : 26 Mar 2026 07:38 AM (IST)
Tags :
Pat Cummins SRH Cricket News SunRisers Hyderabad INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026
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