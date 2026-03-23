दुकानदार नहीं बदल रहा घटिया सामान, उपभोक्ता फोरम में ऐसे कर सकते हैं शिकायत

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अगर कोई दुकानदार खराब, नकली या गलत जानकारी वाला सामान बेचता है तो उसे ग्राहक को उसे वापस करने, बदलवाने या पैसे वापस लेने का अधिकार होता है. यह नियम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की खरीदारी पर लागू होता है. वहीं अगर दुकानदार इनकार करता है तो इसे कानून का उल्लंघन माना जाता है.