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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीदुकानदार नहीं बदल रहा घटिया सामान, उपभोक्ता फोरम में ऐसे कर सकते हैं शिकायत

दुकानदार नहीं बदल रहा घटिया सामान, उपभोक्ता फोरम में ऐसे कर सकते हैं शिकायत

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अगर कोई दुकानदार खराब, नकली या गलत जानकारी वाला सामान बेचता है तो उसे ग्राहक को उसे वापस करने, बदलवाने या पैसे वापस लेने का अधिकार होता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 23 Mar 2026 09:53 PM (IST)
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अगर कोई दुकानदार खराब, नकली या गलत जानकारी वाला सामान बेचता है तो उसे ग्राहक को उसे वापस करने, बदलवाने या पैसे वापस लेने का अधिकार होता है.

कई बार ऐसा होता है कि लोग बाजार से कोई सामान खरीद कर लाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह खराब या एक्सपायर है. ऐसे में ग्राहक उसे बदलवाने या रिफंड लेने के लिए दुकानदार के पास जाते हैं, लेकिन कई बार दुकानदार सामान वापस लेने से साफ इनकार कर देता है. कुछ दुकानों पर तो बिका हुआ माल वापस नहीं होगा तक लिख दिया जाता है, जिससे ग्राहक सोच में पड़ जाते हैं.

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हालांकि ऐसे मामलों में उपभोक्ताओं को नुकसान उठाने की जरूरत नहीं है. क्योंकि कानून उन्हें इसके खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा अधिकार देता है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर दुकानदार घटिया समान नहीं बदलता है तो उपभोक्ता फोरम में शिकायत कैसे कर सकते हैं.
हालांकि ऐसे मामलों में उपभोक्ताओं को नुकसान उठाने की जरूरत नहीं है. क्योंकि कानून उन्हें इसके खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा अधिकार देता है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर दुकानदार घटिया समान नहीं बदलता है तो उपभोक्ता फोरम में शिकायत कैसे कर सकते हैं.
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उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अगर कोई दुकानदार खराब, नकली या गलत जानकारी वाला सामान बेचता है तो उसे ग्राहक को उसे वापस करने, बदलवाने या पैसे वापस लेने का अधिकार होता है. यह नियम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की खरीदारी पर लागू होता है. वहीं अगर दुकानदार इनकार करता है तो इसे कानून का उल्लंघन माना जाता है.
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अगर कोई दुकानदार खराब, नकली या गलत जानकारी वाला सामान बेचता है तो उसे ग्राहक को उसे वापस करने, बदलवाने या पैसे वापस लेने का अधिकार होता है. यह नियम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की खरीदारी पर लागू होता है. वहीं अगर दुकानदार इनकार करता है तो इसे कानून का उल्लंघन माना जाता है.
Published at : 23 Mar 2026 09:53 PM (IST)
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