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दुकानदार नहीं बदल रहा घटिया सामान, उपभोक्ता फोरम में ऐसे कर सकते हैं शिकायत
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अगर कोई दुकानदार खराब, नकली या गलत जानकारी वाला सामान बेचता है तो उसे ग्राहक को उसे वापस करने, बदलवाने या पैसे वापस लेने का अधिकार होता है.
कई बार ऐसा होता है कि लोग बाजार से कोई सामान खरीद कर लाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह खराब या एक्सपायर है. ऐसे में ग्राहक उसे बदलवाने या रिफंड लेने के लिए दुकानदार के पास जाते हैं, लेकिन कई बार दुकानदार सामान वापस लेने से साफ इनकार कर देता है. कुछ दुकानों पर तो बिका हुआ माल वापस नहीं होगा तक लिख दिया जाता है, जिससे ग्राहक सोच में पड़ जाते हैं.
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Published at : 23 Mar 2026 09:53 PM (IST)
Tags :Utility News
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion