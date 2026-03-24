भाग्य लक्ष्मी योजना का फायदा कैसे उठा सकते हैं यूपी के लोग, दो लाख का तोहफा देती है सरकार

अब बात करें कि यह योजना किनके लिए है. यह खास तौर पर गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL परिवारों के लिए बनाई गई है. ऐसे परिवार जिनके पास सीमित आय है. उन्हें इस स्कीम के जरिए राहत मिलती है. सरकार चाहती है कि बेटियों को बोझ नहीं. बल्कि जिम्मेदारी और गर्व के रूप में देखा जाए.