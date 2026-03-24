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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीभाग्य लक्ष्मी योजना का फायदा कैसे उठा सकते हैं यूपी के लोग, दो लाख का तोहफा देती है सरकार

भाग्य लक्ष्मी योजना का फायदा कैसे उठा सकते हैं यूपी के लोग, दो लाख का तोहफा देती है सरकार

Bhagya Lakshmi Yojana: यूपी में बेटियों के लिए चल रही खास योजना से परिवारों को आर्थिक सहारा मिलता है. जान लीजिए इसके लिए कैसे किया जा सकता है आवेदन. जिससे आगे चलकर बेटी का भविष्य सुरक्षित हो सके.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 24 Mar 2026 12:03 PM (IST)
Bhagya Lakshmi Yojana: यूपी में बेटियों के लिए चल रही खास योजना से परिवारों को आर्थिक सहारा मिलता है. जान लीजिए इसके लिए कैसे किया जा सकता है आवेदन. जिससे आगे चलकर बेटी का भविष्य सुरक्षित हो सके.

बेटियों को लेकर सोच बदल रही है और सरकारें भी अब इसे मजबूती से सपोर्ट कर रही हैं. पढ़ाई से लेकर शादी तक का खर्च आसान बनाने के लिए कई स्कीमें चलाई जा रही हैं. उत्तर प्रदेश में ऐसी ही एक पहल है भाग्य लक्ष्मी योजना जो परिवारों को आर्थिक सहारा देने के साथ बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने पर फोकस करती है.

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उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना में बेटी के जन्म पर परिवार को तुरंत आर्थिक मदद दी जाती और आगे चलकर उसकी पढ़ाई और शादी के खर्च का बोझ कम किया जाता है. खास बात यह है कि इसमें छोटी-छोटी किस्तों के जरिए मदद मिलती है.
उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना में बेटी के जन्म पर परिवार को तुरंत आर्थिक मदद दी जाती और आगे चलकर उसकी पढ़ाई और शादी के खर्च का बोझ कम किया जाता है. खास बात यह है कि इसमें छोटी-छोटी किस्तों के जरिए मदद मिलती है.
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अब बात करें कि यह योजना किनके लिए है. यह खास तौर पर गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL परिवारों के लिए बनाई गई है. ऐसे परिवार जिनके पास सीमित आय है. उन्हें इस स्कीम के जरिए राहत मिलती है. सरकार चाहती है कि बेटियों को बोझ नहीं. बल्कि जिम्मेदारी और गर्व के रूप में देखा जाए.
अब बात करें कि यह योजना किनके लिए है. यह खास तौर पर गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL परिवारों के लिए बनाई गई है. ऐसे परिवार जिनके पास सीमित आय है. उन्हें इस स्कीम के जरिए राहत मिलती है. सरकार चाहती है कि बेटियों को बोझ नहीं. बल्कि जिम्मेदारी और गर्व के रूप में देखा जाए.
Published at : 24 Mar 2026 12:00 PM (IST)
Tags :
Utility News UP Government Schemes For Women

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