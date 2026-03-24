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भाग्य लक्ष्मी योजना का फायदा कैसे उठा सकते हैं यूपी के लोग, दो लाख का तोहफा देती है सरकार
Bhagya Lakshmi Yojana: यूपी में बेटियों के लिए चल रही खास योजना से परिवारों को आर्थिक सहारा मिलता है. जान लीजिए इसके लिए कैसे किया जा सकता है आवेदन. जिससे आगे चलकर बेटी का भविष्य सुरक्षित हो सके.
बेटियों को लेकर सोच बदल रही है और सरकारें भी अब इसे मजबूती से सपोर्ट कर रही हैं. पढ़ाई से लेकर शादी तक का खर्च आसान बनाने के लिए कई स्कीमें चलाई जा रही हैं. उत्तर प्रदेश में ऐसी ही एक पहल है भाग्य लक्ष्मी योजना जो परिवारों को आर्थिक सहारा देने के साथ बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने पर फोकस करती है.
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Published at : 24 Mar 2026 12:00 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion