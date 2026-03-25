भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित सेवाएं देने के अपने संकल्प को एक बार फिर सख्ती के साथ दोहराया है. वंदे भारत एक्सप्रेस में भोजन की गुणवत्ता को लेकर सामने आई शिकायत के बाद रेलवे ने त्वरित और कड़ा एक्शन लेते हुए जिम्मेदार पक्षों पर भारी जुर्माना लगाया है. यह कार्रवाई न सिर्फ सेवा प्रदाताओं के लिए एक सख्त संदेश मानी जा रही है, बल्कि यह भी दिखाती है कि रेलवे यात्री सुरक्षा और गुणवत्ता के मुद्दे पर किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा. रेल मंत्रालय ने इस पूरी कार्रवाई की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा की, जिसमें स्पष्ट किया गया कि मानकों के उल्लंघन पर तुरंत सख्त कदम उठाए जाएंगे.

शिकायत के बाद हुई बड़ी कार्रवाई

जानकारी के अनुसार, 15 मार्च 2026 को ट्रेन संख्या 21896 पटना–टाटानगर वंदे भारत एक्सप्रेस में एक यात्री द्वारा भोजन की गुणवत्ता को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी. इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए भारतीय रेलवे ने मामले की जांच की और अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई की. इसके तहत इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.

15 मार्च 2026 को ट्रेन संख्या 21896 (पटना – टाटानगर वंदे भारत एक्स) में पाई गई अनियमितता के संबंध में यात्री द्वारा भोजन की गुणवत्ता पर की गई शिकायत को गंभीरता से लिया गया है। कार्रवाई करते हुए IRCTC पर ₹10 लाख का दंड लगाया गया है, संबंधित service provider पर ₹50 लाख का… — Ministry of Railways (@RailMinIndia) March 25, 2026

सर्विस प्रोवाइडर पर 50 लाख का जुर्माना और कॉन्ट्रैक्ट खत्म

मामले में आगे बढ़ते हुए रेलवे ने संबंधित सर्विस प्रोवाइडर पर और भी सख्त कदम उठाए. कंपनी पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, साथ ही उसके कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त करने के आदेश भी जारी किए गए हैं. यह निर्णय इस बात को दर्शाता है कि रेलवे सेवा की गुणवत्ता में किसी भी तरह की कमी को गंभीरता से लेता है और जिम्मेदार संस्थाओं को जवाबदेह ठहराता है.

रेल मंत्रालय का बयान

रेलवे के प्रवक्ता ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और सेवा की गुणवत्ता उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. रेल मंत्रालय द्वारा साझा की गई जानकारी में यह भी स्पष्ट किया गया कि इस तरह के मामलों में तुरंत और कड़ी कार्रवाई की जाती है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों.

रोजाना लाखों यात्रियों को मिलती है सेवा

बता दें कि भारतीय रेलवे, आईआरसीटीसी के माध्यम से अपने विशाल नेटवर्क में प्रतिदिन 15 लाख से अधिक यात्रियों को भोजन उपलब्ध कराता है. यह दुनिया के सबसे बड़े ऑनबोर्ड फूड ऑपरेशनों में से एक है. ऐसे में खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा इस पूरी व्यवस्था की सबसे अहम कड़ी है.

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मानकों से समझौता नहीं

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि तय मानकों का उल्लंघन किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा. इस घटना के बाद की गई कार्रवाई यह दर्शाती है कि भारतीय रेलवे अपने सिस्टम को बेहतर बनाने और यात्रियों को सुरक्षित व गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

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