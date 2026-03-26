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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वतेहरान ने ठुकराया प्रस्ताव तो ट्रंप का चढ़ा पारा, बोले- 'ईरान को डर.... हम उन्हें मार डालेंगे'

तेहरान ने ठुकराया प्रस्ताव तो ट्रंप का चढ़ा पारा, बोले- 'ईरान को डर.... हम उन्हें मार डालेंगे'

US Iran Peace Talks: 27 दिन बाद भी अमेरिका और ईरान का युद्ध बढ़ता जा रहा है. इस बीच ट्रंप का एक बयान सामने आय़ा है, जिसमें वे दावा कर रहे हैं कि ईरान को वे 9वें देश के रूप में जीत लेंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 26 Mar 2026 08:12 AM (IST)
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रहे युद्ध पर जोरदार बयान दिया है. ट्रंप ने कहा कि हमने दुनिया में अभी तक 8 युद्ध सुलझाए हैं और अब एक और युद्ध जीत रहे हैं. ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ तनाव अपने चरम पर है. अमेरिका लगातार कह रहा है कि वो युद्ध में मजबूती से आगे बढ़ रहा है और ईरान समझौते के लिए तैयार है, लेकिन खुलकर नहीं कह पा रहे हैं.

ट्रंप का दावा- ईरान को हराकर 9वां युद्ध जीतेंगे

ट्रंप ने वाशिंगटन में मीडिया से बात करते हुए कहा, 'हम 8 युद्ध सुलझा चुके हैं. हम एक और युद्ध जीत रहे हैं. मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ जो हम कर रहे हैं, वैसा किसी ने पहले कभी नहीं देखा.'

ट्रंप ने आगे बताया कि ईरान बातचीत कर रहा है और डील करने के लिए बहुत उत्सुक है, लेकिन वे इसे खुलकर कहने से डरते हैं. ट्रंप का कहना था, 'वे डील करना बहुत ज्यादा चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि उनके अपने ही लोग उन्हें मार डालेंगे. उन्हें यह भी डर है कि हम उन्हें मार डालेंगे. किसी भी देश का कोई भी नेता ऐसा कभी नहीं रहा, जो ईरान का प्रमुख बनने की तुलना में उस पद को कम चाहता हो.'

ट्रंप के दावे पर ईरान ने क्या कहा?

ट्रंप के इस दावे के कुछ घंटे पहले ही ईरान ने पाकिस्तान की मध्यस्थता को पूरी तरह खारिज कर दिया था. तेहरान ने कहा कि कोई बातचीत नहीं हो रही और वे अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं. ईरान की मांगें हैं कि अमेरिका के सभी गल्फ बेस बंद हों, युद्ध का पूरा नुकसान भरपाई, हॉर्मुज पर पूरा नियंत्रण और मिसाइल प्रोग्राम पर कोई रोक नहीं. हालांकि, ईरान ने ट्रंप के बयान पर सीधा जवाब नहीं दिया है.

वहीं, जंग अभी भी पूरी तेजी से जारी है. आज हिजबुल्लाह ने हाइफा-नाहारिया पर 30 से ज्यादा रॉकेट दागे. ईरान ने इजरायल की एयरोस्पेस फैक्टरियों पर ड्रोन हमले किए. इजरायल ने शिराज एयरपोर्ट पर हमला किया. बहरीन में अमेरिकी बेस पर फिर धमाके हुए. UAE के सलाहकार अनवर गर्गाश ने कहा कि उन्हें सिर्फ बयान नहीं, ठोस समर्थन चाहिए.

भारत पर क्या असर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ट्रंप से फोन पर बात की और होर्मुज स्ट्रेट को खुला-सुरक्षित रखने और जल्द शांति की अपील की. रिलायंस ने ईरान से 5 मिलियन बैरल तेल खरीदा है, जो 30 दिन की अमेरिकी छूट का फायदा उठाते हुए मिला है. भारत अपनी तेल सप्लाई और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सतर्क है.

ट्रंप ने कल 15 सूत्रीय शांति प्लान भी ईरान को भेजा था, जिसमें 1 महीने का सीजफायर और परमाणु कार्यक्रम बंद करने की शर्तें हैं, लेकिन ईरान ने इन्हें बेबुनियाद बताकर मानने से इनकार कर दिया है. ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब तेल की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं और पूरी दुनिया जंग के जल्द खत्म होने का इंतजार कर रही है.

Published at : 26 Mar 2026 08:10 AM (IST)
Tags :
America IRGC Iran War Mojtaba Khamenei DONALD Trump US Iran War IRAN Straight Of Hormuz US Iran Peace Talks
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