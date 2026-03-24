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घर बैठे ऐसे भर सकते हैं ट्रैफिक चालान, जान लीजिए आसान तरीका
पहले अगर कोई ट्रैफिक नियम तोड़ता था, तो चालान भरने के लिए ट्रैफिक ऑफिस या परिवहन कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे. यह प्रक्रिया काफी लंबी और थकाऊ होती थी, लेकिन अब समय बदल गया है.
आजकल हमारे देश की सड़कों पर करोड़ों वाहन हर दिन दौड़ते हैं. इतने बड़े ट्रैफिक नेटवर्क में सभी से नियमों का पालन कराना आसान नहीं है. पहले अगर कोई ट्रैफिक नियम तोड़ता था, तो चालान भरने के लिए ट्रैफिक ऑफिस या परिवहन कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे. यह प्रक्रिया काफी लंबी और थकाऊ होती थी, लेकिन अब समय बदल गया है. सरकार ने ट्रैफिक सिस्टम को डिजिटल कर दिया है. इसका मतलब है कि अब आप अपने घर बैठे ही चालान देख सकते हैं और भर सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि घर बैठे ट्रैफिक चालान कैसे भर सकते हैं.
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Published at : 24 Mar 2026 08:38 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion