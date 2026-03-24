घर बैठे ऐसे भर सकते हैं ट्रैफिक चालान, जान लीजिए आसान तरीका

इसे डिजिटल सिस्टम को ई-चालान कहाजाता है. ई-चालान दरअसल ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जारी होने वाला डिजिटल जुर्माना है, इसे ट्रैफिक पुलिस या कैमरा सिस्टम द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है. वाहन मालिक की जानकारी (जैसे वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस) के आधार पर चालान सिस्टम में दर्ज किया जाता है. कभी-कभी इसके बारे में मोबाइल पर भी नोटिफिकेशन भेजा जाता है, जिससे मालिक को पता चल जाता है कि उसके नाम पर चालान आया है.