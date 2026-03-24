हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीघर बैठे ऐसे भर सकते हैं ट्रैफिक चालान, जान लीजिए आसान तरीका

घर बैठे ऐसे भर सकते हैं ट्रैफिक चालान, जान लीजिए आसान तरीका

पहले अगर कोई ट्रैफिक नियम तोड़ता था, तो चालान भरने के लिए ट्रैफिक ऑफिस या परिवहन कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे. यह प्रक्रिया काफी लंबी और थकाऊ होती थी, लेकिन अब समय बदल गया है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 24 Mar 2026 08:38 AM (IST)
पहले अगर कोई ट्रैफिक नियम तोड़ता था, तो चालान भरने के लिए ट्रैफिक ऑफिस या परिवहन कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे. यह प्रक्रिया काफी लंबी और थकाऊ होती थी, लेकिन अब समय बदल गया है.

आजकल हमारे देश की सड़कों पर करोड़ों वाहन हर दिन दौड़ते हैं. इतने बड़े ट्रैफिक नेटवर्क में सभी से नियमों का पालन कराना आसान नहीं है. पहले अगर कोई ट्रैफिक नियम तोड़ता था, तो चालान भरने के लिए ट्रैफिक ऑफिस या परिवहन कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे. यह प्रक्रिया काफी लंबी और थकाऊ होती थी, लेकिन अब समय बदल गया है. सरकार ने ट्रैफिक सिस्टम को डिजिटल कर दिया है. इसका मतलब है कि अब आप अपने घर बैठे ही चालान देख सकते हैं और भर सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि घर बैठे ट्रैफिक चालान कैसे भर सकते हैं.

1/6
पहले अगर कोई वाहन चालक तेज रफ्तार में गाड़ी चलाता, सिग्नल तोड़ता या किसी अन्य नियम का उल्लंघन करता, तो उसे तुरंत रोकना मुश्किल होता था. अब शहरों में लगे कैमरे और डिजिटल ट्रैफिक सिस्टम के जरिए यह सब रिकॉर्ड हो जाता है. अगर कोई नियम तोड़ता है, तो उसका चालान सीधे डिजिटल सिस्टम में दर्ज हो जाता है.
पहले अगर कोई वाहन चालक तेज रफ्तार में गाड़ी चलाता, सिग्नल तोड़ता या किसी अन्य नियम का उल्लंघन करता, तो उसे तुरंत रोकना मुश्किल होता था. अब शहरों में लगे कैमरे और डिजिटल ट्रैफिक सिस्टम के जरिए यह सब रिकॉर्ड हो जाता है. अगर कोई नियम तोड़ता है, तो उसका चालान सीधे डिजिटल सिस्टम में दर्ज हो जाता है.
2/6
इसे डिजिटल सिस्टम को ई-चालान कहाजाता है. ई-चालान दरअसल ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जारी होने वाला डिजिटल जुर्माना है, इसे ट्रैफिक पुलिस या कैमरा सिस्टम द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है. वाहन मालिक की जानकारी (जैसे वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस) के आधार पर चालान सिस्टम में दर्ज किया जाता है. कभी-कभी इसके बारे में मोबाइल पर भी नोटिफिकेशन भेजा जाता है, जिससे मालिक को पता चल जाता है कि उसके नाम पर चालान आया है.
इसे डिजिटल सिस्टम को ई-चालान कहाजाता है. ई-चालान दरअसल ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जारी होने वाला डिजिटल जुर्माना है, इसे ट्रैफिक पुलिस या कैमरा सिस्टम द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है. वाहन मालिक की जानकारी (जैसे वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस) के आधार पर चालान सिस्टम में दर्ज किया जाता है. कभी-कभी इसके बारे में मोबाइल पर भी नोटिफिकेशन भेजा जाता है, जिससे मालिक को पता चल जाता है कि उसके नाम पर चालान आया है.
Published at : 24 Mar 2026 08:38 AM (IST)
Tags :
Traffic Rules E-challan Online Challan Digital Fine Challan Payment Challan At Home

यूटिलिटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
श्रम योगी मानधन योजना का खाता हो गया है फ्रीज, ऐसे करवा सकते हैं एक्टिव
श्रम योगी मानधन योजना का खाता हो गया है फ्रीज, ऐसे करवा सकते हैं एक्टिव
यूटिलिटी
26-27 मार्च की रात बंद रहेगी रेलवे की ये सेवा, PNR से लेकर टिकट बुकिंग और कैंसिलेशन रहेगा ठप
26-27 मार्च की रात बंद रहेगी रेलवे की ये सेवा, PNR से लेकर टिकट बुकिंग और कैंसिलेशन रहेगा ठप
यूटिलिटी
फ्लाइट में अचानक खराब हो जाए तबीयत या हो जाए मौत, क्या तब भी मुआवजा देती हैं एयरलाइंस?
फ्लाइट में अचानक खराब हो जाए तबीयत या हो जाए मौत, क्या तब भी मुआवजा देती हैं एयरलाइंस?
यूटिलिटी
क्या 14.2 किलो के LPG सिलेंडर में आएगी 10 किलो गैस? कंफ्यूज होने से पढ़ लीजिए सरकार का बयान
क्या 14.2 किलो के LPG सिलेंडर में आएगी 10 किलो गैस? कंफ्यूज होने से पढ़ लीजिए सरकार का बयान
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sansani: महायुद्ध में हमले का बदलता खेल ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Viral Video: चाट खाने से पहले सावधान! वीडियो ने उड़ाए होश | ABP News
Chitra Tripathi: US की 'एपिक फ्यूरी' या Trump की 'ब्लाइंड फ्यूरी'? | Iran Israel War | America
Bharat Ki Baat: क्या ईरान के वार से पीछे हटा अमेरिका? | Iran Attack on US-Israel War | Trump
Sandeep Chaudhary: ईरान की जीत..ट्रंप ने टेके घुटने? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण| Iran-US-Israel War

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US War: इजरायल, अमेरिका और ईरान जंग रोकने के लिए मुस्लिम देशों का साथ निभा रहा भारत, क्या है रोल? जानें
इजरायल, अमेरिका और ईरान जंग रोकने के लिए मुस्लिम देशों का साथ निभा रहा भारत, क्या है रोल? जानें
महाराष्ट्र
'दाढ़ी, कुर्ता-टोपी पहनने वाले को...', विधान भवन में अबू आजमी का बड़ा बयान, CM फडणवीस से की यह मांग
'दाढ़ी, कुर्ता-टोपी पहनने वाले को...', विधान भवन में अबू आजमी का बड़ा बयान, CM फडणवीस से की यह मांग
विश्व
ईरान झुकने को नहीं तैयार, कैसे होगी शांति की बात? ट्रंप को नेतन्याहू ने लगाया फोन, बोले- 'समझौता ऐसा...'
ईरान झुकने को नहीं तैयार, कैसे होगी शांति की बात? ट्रंप को नेतन्याहू ने लगाया फोन, बोले- 'समझौता ऐसा...'
स्पोर्ट्स
IPL 2026 में पहली बार उतर सकते हैं ये 5 खिलाड़ी, अपने दम पर मैच पलटने की रखते हैं ताकत
IPL 2026 में पहली बार उतर सकते हैं ये 5 खिलाड़ी, अपने दम पर मैच पलटने की रखते हैं ताकत
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Day 5 Worldwide: ‘धुरंधर 2’ का दुनियाभर में भौकाल, 5वें दिन तोड़े 8 फिल्मों के रिकॉर्ड, बनी रणवीर की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म
‘धुरंधर 2’ बनी दुनियाभर रणवीर की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म, जानें- 5 दिनों का वर्ल्डवाइड कलेक्शन
विश्व
India-US Relations: पहले मार्को रुबियो फिर गल्फ देशों के राजदूतों संग जयशंकर की मीटिंग, जंग के बीच भारत कर क्या रहा?
पहले मार्को रुबियो फिर गल्फ देशों के राजदूतों संग जयशंकर की मीटिंग, जंग के बीच भारत कर क्या रहा?
ट्रेंडिंग
4 महीने बाद मिला देश का सिपाही, देखते ही गले लग रो पड़ी बीवी, वीडियो देख बिलख पड़ा इंटरनेट
4 महीने बाद मिला देश का सिपाही, देखते ही गले लग रो पड़ी बीवी, वीडियो देख बिलख पड़ा इंटरनेट
यूटिलिटी
श्रम योगी मानधन योजना का खाता हो गया है फ्रीज, ऐसे करवा सकते हैं एक्टिव
श्रम योगी मानधन योजना का खाता हो गया है फ्रीज, ऐसे करवा सकते हैं एक्टिव
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget