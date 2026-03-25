ट्रेन का बोर्डिंग स्टेशन बदलने के नियम में मिली बड़ी राहत, जानें कैसे उठा सकते हैं इसका फायदा?

अब सबसे बड़ी राहत यह है कि यात्री ट्रेन के प्रस्थान से सिर्फ 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं. पहले चार्ट बनने के बाद यह सुविधा नहीं होती थी. लेकिन अब यह सुविधा चार्ट बनने के बाद भी जारी रहेगी. इसका मतलब है कि अगर आपका प्लान अचानक बदलता है. तो भी आप आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं.