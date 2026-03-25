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ट्रेन का बोर्डिंग स्टेशन बदलने के नियम में मिली बड़ी राहत, जानें कैसे उठा सकते हैं इसका फायदा?
Rules for Changing Train Boarding Stations: अब ट्रेन पकड़ने में ज्यादा फ्लेक्सिबिटी मिल गई है. यात्री आखिरी वक्त तक बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं. जिससे सफर बिना परेशानी जारी रह सकता है.
भारतीय रेलवे यात्रियों का सफर आसान बनाने के लिए लगातार नई सुविधाएं लाता रहता है. कई बार नियमों को इतना सरल बना दिया जाता है कि यात्रा प्लान करना पहले से काफी आसान हो जाता है. हाल ही में रेलवे ने बोर्डिंग स्टेशन बदलने के नियम में बड़ा बदलाव किया है.
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Published at : 25 Mar 2026 03:06 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion