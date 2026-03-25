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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीट्रेन का बोर्डिंग स्टेशन बदलने के नियम में मिली बड़ी राहत, जानें कैसे उठा सकते हैं इसका फायदा?

ट्रेन का बोर्डिंग स्टेशन बदलने के नियम में मिली बड़ी राहत, जानें कैसे उठा सकते हैं इसका फायदा?

Rules for Changing Train Boarding Stations: अब ट्रेन पकड़ने में ज्यादा फ्लेक्सिबिटी मिल गई है. यात्री आखिरी वक्त तक बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं. जिससे सफर बिना परेशानी जारी रह सकता है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 25 Mar 2026 03:06 PM (IST)
Rules for Changing Train Boarding Stations: अब ट्रेन पकड़ने में ज्यादा फ्लेक्सिबिटी मिल गई है. यात्री आखिरी वक्त तक बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं. जिससे सफर बिना परेशानी जारी रह सकता है.

भारतीय रेलवे यात्रियों का सफर आसान बनाने के लिए लगातार नई सुविधाएं लाता रहता है. कई बार नियमों को इतना सरल बना दिया जाता है कि यात्रा प्लान करना पहले से काफी आसान हो जाता है. हाल ही में रेलवे ने बोर्डिंग स्टेशन बदलने के नियम में बड़ा बदलाव किया है.

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अब सबसे बड़ी राहत यह है कि यात्री ट्रेन के प्रस्थान से सिर्फ 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं. पहले चार्ट बनने के बाद यह सुविधा नहीं होती थी. लेकिन अब यह सुविधा चार्ट बनने के बाद भी जारी रहेगी. इसका मतलब है कि अगर आपका प्लान अचानक बदलता है. तो भी आप आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं.
अब सबसे बड़ी राहत यह है कि यात्री ट्रेन के प्रस्थान से सिर्फ 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं. पहले चार्ट बनने के बाद यह सुविधा नहीं होती थी. लेकिन अब यह सुविधा चार्ट बनने के बाद भी जारी रहेगी. इसका मतलब है कि अगर आपका प्लान अचानक बदलता है. तो भी आप आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं.
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इस नए नियम का फायदा उठाना भी काफी आसान है. आपको बस IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर जाना है और 'Booked Ticket History' में अपने पीएनआर को खोलना है. वहीं पर आपको बोर्डिंग स्टेशन बदलने का विकल्प मिल जाएगा, जहां से आप नया स्टेशन चुन सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं.
इस नए नियम का फायदा उठाना भी काफी आसान है. आपको बस IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर जाना है और 'Booked Ticket History' में अपने पीएनआर को खोलना है. वहीं पर आपको बोर्डिंग स्टेशन बदलने का विकल्प मिल जाएगा, जहां से आप नया स्टेशन चुन सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं.
Published at : 25 Mar 2026 03:06 PM (IST)
Tags :
Railway Rules Utility News Boarding Station Train Rules

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