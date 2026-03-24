31 मार्च से पहले ये 5 जरूरी काम पूरे कर लें, नहीं तो बाद में हो सकती है परेशानी

अब फाइनेंशियल ईयर 2025-26 खत्म होने के करीब है और 31 मार्च एक तरह से फाइनल डेडलाइन बन चुका है. इसके बाद कई प्रोसेस थोड़े टफ हो जाएंगे या फिर ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन मांग सकते हैं. इसलिए बेहतर है कि आप अभी से प्लान बनाकर एक-एक काम फिनिश करते चलें और लास्ट मिनट की भागदौड़ से बचें.