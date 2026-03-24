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31 मार्च से पहले ये 5 जरूरी काम पूरे कर लें, नहीं तो बाद में हो सकती है परेशानी
Task To Be Completed Before 31st March: 31 मार्च से पहले जरूरी काम समय रहते निपटा लेना बेहतर है. डेडलाइन निकलते ही कई प्रोसेस बदल जाती हैं. जिससे बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
साल खत्म होने से पहले कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें टालना बाद में सिरदर्द बन सकता है. जैसे ही नया फाइनेंशियल ईयर पास आता है, कई नियम अपडेट हो जाते हैं और कुछ पुराने फायदे बंद हो जाते हैं. ऐसे में स्मार्ट मूव यही है कि जरूरी काम टाइम रहते क्लियर कर लिए जाएं. जिससे बाद में कोई टेंशन न रहे.
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Published at : 24 Mar 2026 02:38 PM (IST)
Tags :Utility News NEW RULES TAX
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion