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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटी31 मार्च से पहले ये 5 जरूरी काम पूरे कर लें, नहीं तो बाद में हो सकती है परेशानी

31 मार्च से पहले ये 5 जरूरी काम पूरे कर लें, नहीं तो बाद में हो सकती है परेशानी

Task To Be Completed Before 31st March: 31 मार्च से पहले जरूरी काम समय रहते निपटा लेना बेहतर है. डेडलाइन निकलते ही कई प्रोसेस बदल जाती हैं. जिससे बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 24 Mar 2026 02:38 PM (IST)
Task To Be Completed Before 31st March: 31 मार्च से पहले जरूरी काम समय रहते निपटा लेना बेहतर है. डेडलाइन निकलते ही कई प्रोसेस बदल जाती हैं. जिससे बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

साल खत्म होने से पहले कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें टालना बाद में सिरदर्द बन सकता है. जैसे ही नया फाइनेंशियल ईयर पास आता है, कई नियम अपडेट हो जाते हैं और कुछ पुराने फायदे बंद हो जाते हैं. ऐसे में स्मार्ट मूव यही है कि जरूरी काम टाइम रहते क्लियर कर लिए जाएं. जिससे बाद में कोई टेंशन न रहे.

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अब फाइनेंशियल ईयर 2025-26 खत्म होने के करीब है और 31 मार्च एक तरह से फाइनल डेडलाइन बन चुका है. इसके बाद कई प्रोसेस थोड़े टफ हो जाएंगे या फिर ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन मांग सकते हैं. इसलिए बेहतर है कि आप अभी से प्लान बनाकर एक-एक काम फिनिश करते चलें और लास्ट मिनट की भागदौड़ से बचें.
अब फाइनेंशियल ईयर 2025-26 खत्म होने के करीब है और 31 मार्च एक तरह से फाइनल डेडलाइन बन चुका है. इसके बाद कई प्रोसेस थोड़े टफ हो जाएंगे या फिर ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन मांग सकते हैं. इसलिए बेहतर है कि आप अभी से प्लान बनाकर एक-एक काम फिनिश करते चलें और लास्ट मिनट की भागदौड़ से बचें.
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पैन कार्ड को लेकर भी थोड़ा अलर्ट रहना जरूरी है. अभी आधार के जरिए पैन बनवाना काफी सिंपल और फास्ट प्रोसेस है. लेकिन 31 मार्च के बाद यही काम थोड़ा लंबा और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है. ज्यादा वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है. इसलिए इसे अभी निपटा लेना ज्यादा स्मार्ट रहेगा.
पैन कार्ड को लेकर भी थोड़ा अलर्ट रहना जरूरी है. अभी आधार के जरिए पैन बनवाना काफी सिंपल और फास्ट प्रोसेस है. लेकिन 31 मार्च के बाद यही काम थोड़ा लंबा और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है. ज्यादा वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है. इसलिए इसे अभी निपटा लेना ज्यादा स्मार्ट रहेगा.
Published at : 24 Mar 2026 02:38 PM (IST)
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