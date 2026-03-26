आयोग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, इस भर्ती के लिए वही उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने PET 2025 परीक्षा पास की है. खास तौर पर यह भी साफ कर दिया गया है कि जिन अभ्यर्थियों का PET स्कोर शून्य या निगेटिव है, उन्हें इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा. इसलिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अपना स्कोर जरूर जांच लेना चाहिए.