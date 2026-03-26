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UP Jobs 2026: सरकारी नौकरी का मौका! UP में 2700 से ज्यादा पदों पर भर्ती, PET पास युवाओं के लिए सुनहरा अवसर
UP Recruitment 2026: UPSSSC ने टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप C के 2759 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें PET 2025 पास उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे.
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप C के पदों पर भर्ती के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 2759 पदों को भरा जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को रोजगार का मौका मिल सकता है.
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Published at : 26 Mar 2026 08:22 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion