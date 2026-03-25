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रेल आवास रखने के नियमों में मिली तगड़ी छूट, जानें रेलवे कर्मचारियों को कैसे होगा फायदा?

अक्सर रेलवे कर्मचारियों को तब तक परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जब उनका ट्रांसफर दूसरे जोन या प्रोजेक्ट्स में होता और उन्हें पुराने रेलवे क्वार्टर छोड़ना पड़ता था.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 25 Mar 2026 06:40 PM (IST)
अक्सर रेलवे कर्मचारियों को तब तक परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जब उनका ट्रांसफर दूसरे जोन या प्रोजेक्ट्स में होता और उन्हें पुराने रेलवे क्वार्टर छोड़ना पड़ता था.

भारतीय रेलवे ने अपने कर्मचारियों के लिए राहत देने वाला नया आदेश जारी किया है. अक्सर रेलवे कर्मचारियों को तब तक परेशानियों का सामना करना पड़ता था जब उनका ट्रांसफर दूसरे जोन या प्रोजेक्ट्स में होता और उन्हें पुराने रेलवे क्वार्टर छोड़ना पड़ता. अब रेलवे बोर्ड ने तकनीकी इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों के लिए नियमों में बदलाव किया है, जिससे वे अपने पुराने आवास को कुछ समय तक सामान्य किराए पर रख सकते हैं.

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इस निर्णय से कर्मचारियों के परिवार, बच्चों की पढ़ाई और नए स्थान पर जॉइन करने की प्रक्रिया में आसानी होगी, पहले तकनीकी इस्तीफे की स्थिति में आवास रखने के स्पष्ट नियम नहीं थे, जिससे कर्मचारियों को किराए और रहने की स्थिति में असुविधा होती थी. नए आदेश के अनुसार कर्मचारी बिना किसी अतिरिक्त जुर्माने के चार महीने तक अपने रेलवे क्वार्टर में रह सकते हैं और वही सामान्य किराया देंगे, जो त्यागपत्र देने के समय लागू था.
इस निर्णय से कर्मचारियों के परिवार, बच्चों की पढ़ाई और नए स्थान पर जॉइन करने की प्रक्रिया में आसानी होगी, पहले तकनीकी इस्तीफे की स्थिति में आवास रखने के स्पष्ट नियम नहीं थे, जिससे कर्मचारियों को किराए और रहने की स्थिति में असुविधा होती थी. नए आदेश के अनुसार कर्मचारी बिना किसी अतिरिक्त जुर्माने के चार महीने तक अपने रेलवे क्वार्टर में रह सकते हैं और वही सामान्य किराया देंगे, जो त्यागपत्र देने के समय लागू था.
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अब अगर कोई कर्मचारी तकनीकी इस्तीफा देता है, तो वह अपने पुराने रेलवे क्वार्टर को 4 महीने तक रख सकता है. इस दौरान उसे सिर्फ सामान्य लाइसेंस फीस देनी होगी, यानी कोई अतिरिक्त बाजार दर या जुर्माना नहीं देना पड़ेगा. इससे कर्मचारी को नई पोस्टिंग में परिवार और बच्चों की पढ़ाई की चिंता कम होगी.
अब अगर कोई कर्मचारी तकनीकी इस्तीफा देता है, तो वह अपने पुराने रेलवे क्वार्टर को 4 महीने तक रख सकता है. इस दौरान उसे सिर्फ सामान्य लाइसेंस फीस देनी होगी, यानी कोई अतिरिक्त बाजार दर या जुर्माना नहीं देना पड़ेगा. इससे कर्मचारी को नई पोस्टिंग में परिवार और बच्चों की पढ़ाई की चिंता कम होगी.
Published at : 25 Mar 2026 06:40 PM (IST)
Tags :
Railway Quarters Rules Railway Employees Relief Railway Housing Rules Railway Quarters Retention

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