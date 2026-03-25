रेल आवास रखने के नियमों में मिली तगड़ी छूट, जानें रेलवे कर्मचारियों को कैसे होगा फायदा?

इस निर्णय से कर्मचारियों के परिवार, बच्चों की पढ़ाई और नए स्थान पर जॉइन करने की प्रक्रिया में आसानी होगी, पहले तकनीकी इस्तीफे की स्थिति में आवास रखने के स्पष्ट नियम नहीं थे, जिससे कर्मचारियों को किराए और रहने की स्थिति में असुविधा होती थी. नए आदेश के अनुसार कर्मचारी बिना किसी अतिरिक्त जुर्माने के चार महीने तक अपने रेलवे क्वार्टर में रह सकते हैं और वही सामान्य किराया देंगे, जो त्यागपत्र देने के समय लागू था.