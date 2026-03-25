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रेल आवास रखने के नियमों में मिली तगड़ी छूट, जानें रेलवे कर्मचारियों को कैसे होगा फायदा?
अक्सर रेलवे कर्मचारियों को तब तक परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जब उनका ट्रांसफर दूसरे जोन या प्रोजेक्ट्स में होता और उन्हें पुराने रेलवे क्वार्टर छोड़ना पड़ता था.
भारतीय रेलवे ने अपने कर्मचारियों के लिए राहत देने वाला नया आदेश जारी किया है. अक्सर रेलवे कर्मचारियों को तब तक परेशानियों का सामना करना पड़ता था जब उनका ट्रांसफर दूसरे जोन या प्रोजेक्ट्स में होता और उन्हें पुराने रेलवे क्वार्टर छोड़ना पड़ता. अब रेलवे बोर्ड ने तकनीकी इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों के लिए नियमों में बदलाव किया है, जिससे वे अपने पुराने आवास को कुछ समय तक सामान्य किराए पर रख सकते हैं.
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Published at : 25 Mar 2026 06:40 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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