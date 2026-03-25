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दिल्ली में 9वीं कक्षा की छात्राओं को कैसे मिलेगी साइकिल, इसके लिए कहां करना होगा अप्लाई?
दिल्ली सरकार की यह योजना खासतौर पर दिल्ली की सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली नौवीं कक्षा की छात्राओं के लिए है. सरकार का मानना है कि कई बार आने जाने की समस्या के कारण लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं.
दिल्ली सरकार ने इस बार अपने पूर्णकालिक बजट में महिलाओं के लिए खास योजनाओं की घोषणा की है. दिल्ली सरकार के अनुसार, महिलाओं के लिए ई-ऑटो परमिट, 2500 रुपये महीना सहायता और रानी हाट जैसी कई योजनाएं चलाई जाएंगी. इसके अलावा छात्राओं को साइकिल, मेधावी छात्राओं को लैपटॉप और आंगनबाड़ी केंद्रों के आधुनिकरण की घोषणा भी की गई है.
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Published at : 25 Mar 2026 05:34 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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