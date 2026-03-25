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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीदिल्ली में 9वीं कक्षा की छात्राओं को कैसे मिलेगी साइकिल, इसके लिए कहां करना होगा अप्लाई?

दिल्ली में 9वीं कक्षा की छात्राओं को कैसे मिलेगी साइकिल, इसके लिए कहां करना होगा अप्लाई?

दिल्ली सरकार की यह योजना खासतौर पर दिल्ली की सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली नौवीं कक्षा की छात्राओं के लिए है. सरकार का मानना है कि कई बार आने जाने की समस्या के कारण लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 25 Mar 2026 05:34 PM (IST)
दिल्ली सरकार की यह योजना खासतौर पर दिल्ली की सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली नौवीं कक्षा की छात्राओं के लिए है. सरकार का मानना है कि कई बार आने जाने की समस्या के कारण लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं.

दिल्ली सरकार ने इस बार अपने पूर्णकालिक बजट में महिलाओं के लिए खास योजनाओं की घोषणा की है. दिल्ली सरकार के अनुसार, महिलाओं के लिए ई-ऑटो परमिट, 2500 रुपये महीना सहायता और रानी हाट जैसी कई योजनाएं चलाई जाएंगी. इसके अलावा छात्राओं को साइकिल, मेधावी छात्राओं को लैपटॉप और आंगनबाड़ी केंद्रों के आधुनिकरण की घोषणा भी की गई है.

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सरकार ने कहा है की 9वीं कक्षा की लड़कियों को मुक्त साइकिल दी जाएगी, ताकि उन्हें स्कूल आने-जाने में दिक्कत न हो और पढ़ाई के बीच में छूटने के मामले को रोका जा सके. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में नौवीं कक्षा की छात्राओं को साइकिल कैसे मिलेगी और इसके लिए कहां अप्लाई करना होगा.
सरकार ने कहा है की 9वीं कक्षा की लड़कियों को मुक्त साइकिल दी जाएगी, ताकि उन्हें स्कूल आने-जाने में दिक्कत न हो और पढ़ाई के बीच में छूटने के मामले को रोका जा सके. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में नौवीं कक्षा की छात्राओं को साइकिल कैसे मिलेगी और इसके लिए कहां अप्लाई करना होगा.
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दिल्ली सरकार की छात्राओं को साइकिल वितरण की यह योजना खासतौर पर दिल्ली की सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली नौवीं कक्षा की छात्राओं के लिए है. सरकार का मानना है कि कई बार आने जाने की समस्या के कारण लड़कियां स्कूल छोड़ देती है. ऐसे में साइकिल मिलने से उनकी पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी.
दिल्ली सरकार की छात्राओं को साइकिल वितरण की यह योजना खासतौर पर दिल्ली की सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली नौवीं कक्षा की छात्राओं के लिए है. सरकार का मानना है कि कई बार आने जाने की समस्या के कारण लड़कियां स्कूल छोड़ देती है. ऐसे में साइकिल मिलने से उनकी पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी.
Published at : 25 Mar 2026 05:34 PM (IST)
Tags :
Utility Delhi Government Scheme DELHI Delhi Cycle Scheme

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