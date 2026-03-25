दिल्ली में 9वीं कक्षा की छात्राओं को कैसे मिलेगी साइकिल, इसके लिए कहां करना होगा अप्लाई?

सरकार ने कहा है की 9वीं कक्षा की लड़कियों को मुक्त साइकिल दी जाएगी, ताकि उन्हें स्कूल आने-जाने में दिक्कत न हो और पढ़ाई के बीच में छूटने के मामले को रोका जा सके. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में नौवीं कक्षा की छात्राओं को साइकिल कैसे मिलेगी और इसके लिए कहां अप्लाई करना होगा.