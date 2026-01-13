सड़क पर चलते वक्त रहें सावधान, चाइनीज मांझा बन सकता है जान का दुश्मन

मकर संक्रांति के दिन बड़े पैमाने पर पतंग उड़ाई जाती हैं. इसी दौरान चाइनीज मांझा हवा में फैलकर सड़क तक पहुंच जाता है. यह इतना धारदार होता है कि गले, हाथ या चेहरे पर लगते ही गहरा कट लगा सकता है. कई बार यह दोपहिया चालकों और पैदल लोगों के गले में फंस जाता है. जो जानलेवा साबित हो सकता है.