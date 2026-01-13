सड़क पर चलते वक्त रहें सावधान, चाइनीज मांझा बन सकता है जान का दुश्मन

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीसड़क पर चलते वक्त रहें सावधान, चाइनीज मांझा बन सकता है जान का दुश्मन

Safety From Flying Kite: मकर संक्रांति पर पतंगबाजी के बीच चाइनीज मांझा बड़ा खतरा बन सकता है. जानिए इससे कैसे बचें और अगर फंस जाए तो क्या कर सकते हैं आप.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 13 Jan 2026 06:12 PM (IST)
मकर संक्रांति का त्योहार आते ही पतंगबाजी का माहौल बन जाता है. इस साल 14 जनवरी को लोग पूरे उत्साह के साथ यह पर्व मनाएंगे. लेकिन इसी खुशी के बीच चाइनीज मांझा एक गंभीर खतरा बनकर सामने आता है. हर साल इसके चलते कई लोग घायल होते हैं.

मकर संक्रांति के दिन बड़े पैमाने पर पतंग उड़ाई जाती हैं. इसी दौरान चाइनीज मांझा हवा में फैलकर सड़क तक पहुंच जाता है. यह इतना धारदार होता है कि गले, हाथ या चेहरे पर लगते ही गहरा कट लगा सकता है. कई बार यह दोपहिया चालकों और पैदल लोगों के गले में फंस जाता है. जो जानलेवा साबित हो सकता है.
अगर चाइनीज मांझा शरीर के किसी हिस्से में फंस जाए तो सबसे पहले खुद को शांत रखें. घबराहट में अचानक हरकत करने से कट और गहरा हो सकता है. जिस जगह मांझा फंसा है, वहां हाथ रखें और शरीर को स्थिर रखें. बिना सोचे-समझे मांझा खींचने की गलती बिल्कुल न करें.
Published at : 13 Jan 2026 06:12 PM (IST)
Makar Sankranti Kites Chinese Manjha Utility News

यूटिलिटी फोटो गैलरी

