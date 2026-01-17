एक्सप्लोरर
व्हाट्सएप से मिनटों में डाउनलोड करें अपना आधार कार्ड, जानें सबसे आसान तरीका
Whatsapp Aadhaar Card Download: अब आधार कार्ड के लिए न तो साइबर कैफे जाना पड़ेगा और न वेबसाइट ढूंढनी होगी. WhatsApp के जरिए कुछ आसान स्टेप्स में आप मिनटों में अपना आधार कार्ड मोबाइल पर मिलेगा.
आधार कार्ड आज हर जरूरी काम की पहचान बन चुका है. बैंक, सिम कार्ड, सरकारी योजना या होटल चेक-इन, हर जगह आधार मांगा जाता है. लेकिन कई बार अचानक जरूरत पड़ जाती है और जेब में आधार की कॉपी नहीं होती. ऐसी स्थिति में काम रुक जाता है.
1/6
2/6
Published at : 17 Jan 2026 05:24 PM (IST)
Tags :WhatsApp Utility News Aadhaar Card
यूटिलिटी
6 Photos
मिक्सर के किसी भी जार में कुछ भी पीसने लग जाते हैं, जानें किस काम के लिए कौन सा जार होता है परफेक्ट?
यूटिलिटी
6 Photos
एक बार में वॉशिंग मशीन में कितने कपड़े धुल सकते हैं, जानें 6,7,8 और 10 किलो की कैपेसिटी?
यूटिलिटी
6 Photos
सरकार की ये सस्ती योजना दे रही बड़ा फायदा, सिर्फ 20 रुपये में 2 लाख रुपये तक का लाभ
यूटिलिटी
6 Photos
क्या यूपी वाले दिल्ली में करवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड से इलाज, क्या हैं योजना के नियम?
यूटिलिटी
6 Photos
क्या कभी आपके फ्लैट में आ धमकता है मकान मालिक, किराए पर रहते हैं तो जान लें अपने अधिकार
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
अमेरिकी दालों पर भारत ने बढ़ाई इंपोर्ट ड्यूटी, क्या ट्रंप के टैरिफ वॉर पर चुपके से किया पलटवार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महाराष्ट्र निकाय चुनाव पर कांग्रेस सासंद इमरान मसूद का बड़ा बयान, बोले- 'BJP अपने घटक दलों को...'
क्रिकेट
बांग्लादेश की शर्मनाक हरकत, भारतीय मूल के ICC अधिकारी को नहीं दिया वीजा; T20 वर्ल्ड कप को लेकर बवाल जारी
इंडिया
PM मोदी ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, जानें किन राज्यों को मिलेगा फायदा?
Advertisement
यूटिलिटी
6 Photos
मिक्सर के किसी भी जार में कुछ भी पीसने लग जाते हैं, जानें किस काम के लिए कौन सा जार होता है परफेक्ट?
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion