व्हाट्सएप से मिनटों में डाउनलोड करें अपना आधार कार्ड, जानें सबसे आसान तरीका

आप MyGov हेल्पडेस्क चैटबॉट के जरिए आप सीधे मोबाइल पर PDF में आधार ले सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले अपने फोन में MyGov हेल्पडेस्क का आधिकारिक नंबर +91-9013151515 सेव करें. इसके बाद WhatsApp खोलें और इस नंबर पर “Hi” या “नमस्ते” भेजें.