बिना गारंटी इस योजना में मिल जाता है 20 लाख तक का लोन, 8वीं पास की फाइल भी होती है पास
PM Mudra Yojana: अगर आप अपना काम शुरू करना चाहते हैं और गारंटी नहीं है. तो यह योजना बड़ा मौका देती है. इसमें 20 लाख तक लोन मिल सकता है और कम पढ़े-लिखे लोगों की फाइल भी पास हो जाती है.
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना उन लोगों के लिए है जो अपना छोटा या मझोला काम शुरू करना चाहते हैं या पहले से चल रहे बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं. इसमें बिना किसी गारंटी के लोन मिलता है. खास बात यह है कि कम पढ़े-लिखे लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. यहां तक कि 8वीं पास की फाइल भी पास हो जाती है.
Published at : 18 Jan 2026 01:24 PM (IST)
