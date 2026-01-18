बिना गारंटी इस योजना में मिल जाता है 20 लाख तक का लोन, 8वीं पास की फाइल भी होती है पास

मुद्रा योजना को चार हिस्सों में बांटा गया है. शिशु में 50 हजार तक, किशोर में 50 हजार से 5 लाख, तरुण में 5 से 10 लाख और तरुण प्लस में 10 से 20 लाख तक का लोन मिलता है. आप अपने बिजनेस की जरूरत के हिसाब से कैटेगरी चुन सकते हैं.