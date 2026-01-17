एक बार में वॉशिंग मशीन में कितने कपड़े धुल सकते हैं, जानें 6,7,8 और 10 किलो की कैपेसिटी?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीएक बार में वॉशिंग मशीन में कितने कपड़े धुल सकते हैं, जानें 6,7,8 और 10 किलो की कैपेसिटी?

Washing Machine Capacity: एक बार में वॉशिंग मशीन में कितने कपड़े धुल सकते हैं. 6, 7, 8 और 10 किलो कैपेसिटी का मतलब क्या होता है और आपके घर के लिए कौन सा साइज सही रहेगा. जान लीजिए.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 17 Jan 2026 11:10 AM (IST)
घर में वॉशिंग मशीन खरीदते समय सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि एक बार में कितने कपड़े धुल पाएंगे. कैपेसिटी आपके परिवार के साइज और रोज़मर्रा की जरूरत से जुड़ी होती है. 6, 7, 8 और 10 किलो की मशीनें सबसे ज्यादा यूज होती हैं. चलिए बताते हैं इनमें कितना लोड डाला जा सकता है.

सबसे पहले बात 6 किलो वॉशिंग मशीन की. यह छोटे परिवार या दो से तीन लोगों के लिए सही मानी जाती है. इसमें एक बार में करीब 20 से 25 हल्के कपड़े आ जाते हैं. जैसे शर्ट, टी-शर्ट, इनरवियर, रूमाल और कुछ पैंट. एक डबल बेडशीट या हल्का कंबल भी आराम से धुल सकता है.
7 किलो कैपेसिटी मिड साइज फैमिली के लिए बढ़िया ऑप्शन है. इसमें एक बार में लगभग 25 से 30 कपड़े धो सकते हैं. रोज़मर्रा के कपड़ों के साथ दो बेडशीट, कुछ तौलिये और जींस भी डाली जा सकती हैं. यह कैपेसिटी उन घरों के लिए ठीक रहती है जहां हफ्ते में दो से तीन बार कपड़े धुलते हैं.
Published at : 17 Jan 2026 11:10 AM (IST)
