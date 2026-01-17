एक बार में वॉशिंग मशीन में कितने कपड़े धुल सकते हैं, जानें 6,7,8 और 10 किलो की कैपेसिटी?

7 किलो कैपेसिटी मिड साइज फैमिली के लिए बढ़िया ऑप्शन है. इसमें एक बार में लगभग 25 से 30 कपड़े धो सकते हैं. रोज़मर्रा के कपड़ों के साथ दो बेडशीट, कुछ तौलिये और जींस भी डाली जा सकती हैं. यह कैपेसिटी उन घरों के लिए ठीक रहती है जहां हफ्ते में दो से तीन बार कपड़े धुलते हैं.